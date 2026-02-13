TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Humana, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Humana et Gilead.
FAITS MARQUANTS
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 à 450 dollars
* BP BP.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 35 $, contre 37 $ auparavant
* Humana HUM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 274 $ auparavant
* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 208 $ à 197 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 16 à 17 dollars
* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 17 $
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 $ à 17 $
* 10X Genomics Inc TXG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 15 $ à 20 $
* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 18 $ à 19 $
* AEP AEP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 130 $, contre 123 $ auparavant
* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 363 $ à 408 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 385 $ contre 357 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 495 $ à 457 $
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours de 39,00 $ à 47,00 $
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 154 $ contre 128 $
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".
* Airbnb ABNB.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 155 $ auparavant
* Airbnb ABNB.O : BMO relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars
* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 150 à 160 dollars
* Airbnb ABNB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 122 dollars, contre 120 dollars auparavant
* Albemarle ALB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 dollars contre 195 dollars
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Chardan Capital Markets abaisse l'objectif de cours de 475 $ à 425 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 549 $ à 522 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC réduit l'objectif de cours de 465 $ à 450 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 515 $ contre 530 $
* Ameren Corp AEE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 112 $ à 120 $
* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 110 à 117 dollars
* Analog Devices ADI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 315 à 375 dollars
* Analog Devices ADI.O : Barclays passe sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer".
* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 450$ contre 390
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg augmente l'objectif de cours à 380$ contre 360
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 420 $ contre 400 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 415 $ contre 360 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 $ contre 260 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 410 $ contre 370
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 420 $ contre 364 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève l'objectif de cours à 440 $ contre 390 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève l'objectif de cours de 385 $ à 430 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève l'objectif de cours de 340 à 450 dollars
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 315 $ à 450 $
* Applovin APP.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 640 $, contre 730 $ auparavant
* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 175 à 190 dollars
* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève l'objectif de cours de 165 $ à 185 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève l'objectif de cours de 183 à 184 dollars
* Avient Corp AVNT.N : Baird augmente l'objectif de cours de 34 $ à 46 $
* Avient Corp AVNT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 52 $, contre 44 $ auparavant
* Baxter International BAX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant
* Baxter International BAX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $
* Belden Inc BDC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 150 à 184 dollars
* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 325
* BP BP.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 37 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $, contre 85 $ auparavant
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90$ de 105
* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ de 55
* Bruker BRKR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 55 $ à 50 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW ramène l'objectif de cours à 170 $, contre 192 $ auparavant
* Cencora COR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 400 à 425 dollars
* Climb Bio Inc CLYM.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération et un objectif de cours de 23 $.
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 $ à 55 $
* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 42 $ à 52 $
* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 54 $
* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 421 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 280 $ de 340
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 268 $ à 151 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 252 $ contre 290 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 230 $, contre 290 $ auparavant
* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 150 $ de 270
* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 258 $ à 148 $
* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève l'objectif de cours de 90 à 99 dollars
* Crocs Inc CROX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 109 $, contre 86 $ auparavant
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève l'objectif de cours de 625 $ à 650 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 614 $ contre 603 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 45 $ à 57 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 66 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 65 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 45 à 58 dollars
* Dexcom DXCM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $, contre 78 $ auparavant
* Diebold Nixdorf Inc DBD.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 80 à 100 dollars
* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO fait passer le titre de "market perform" à "underperform" (sous-performance)
* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO réduit l'objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Draftkings Inc DKNG.O : BMO réduit l'objectif de cours de 50 $ à 42 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 50 $ à 44 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Ecolab ECL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 325 $ contre 285 $
* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 299 $ contre 248 $
* Ecolab Inc ECL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 323 $ à 345 $
* Entergy ETR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 104 $ à 112 $
* Entergy ETR.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 104 à 112 dollars
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $
* Exelon Corp EXC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 244 $ contre 245 $
* Expedia EXPE.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 310 $
* Expedia EXPE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 260 $
* Expedia EXPE.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 225 $, contre 250 $ auparavant
* Expedia EXPE.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 300 $ à 260 $
* Expedia EXPE.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 260 $ contre 245 $
* Fedex FDX.N : BMO relève l'objectif de cours de 290 $ à 400 $
* Fedex FDX.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 479 dollars contre 322 dollars
* Fedex FDX.N : Stephens relève l'objectif de cours à 405 $, contre 330 $ auparavant
* Fedex FDX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 400 $ contre 330 $
* First American Financial FAF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 68 $ à 70 $
* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90 $, contre 88 $ auparavant
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 68 $ auparavant
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération
* Gates Industrial Corp Plc GTES.N : Barclays augmente l'objectif de cours de 26 $ à 32 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 213 $ contre 186 $
* Granite Construction Inc GVA.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 130 à 155 dollars
* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 17,5$ de 20,5
* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 339 à 383 dollars
* Howmet Aerospace HWM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 278 $ contre 248 $
* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 275 $, contre 255 $ auparavant
* Howmet Aerospace HWM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 280 $, contre 258 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 525
* Humana HUM.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 231 $ auparavant
* Humana HUM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 180 $, contre 274 $
* Humana HUM.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 173 $, contre 260 $ auparavant
* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 192 $ de 187 $
* Hyatt Hotels H.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 179 $ à 185 $
* Hyatt Hotels H.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 223 à 224 dollars
* Hyatt Hotels H.N : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $ contre 198 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird relève l'objectif de cours à 90 $ contre 75 $ auparavant
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97$ de 89
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel relève l'objectif de cours de 92 $ à 165 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 110 à 130 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 75 $ à 66 $
* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 68 $, contre 65 $ auparavant
* Kraft Heinz Company KHC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars
* Kraft Heinz KHC.O : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours de 35 à 16 dollars
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 310 $ contre 280 $
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève l'objectif de cours de 253 $ à 300 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 550 à 680 dollars
* Maplebear Inc CART.O : Needham relève l'objectif de cours de 50 à 55 dollars
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 758 à 780 dollars
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 605 $ à 575 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 665 $ à 710 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".
* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente l'objectif de cours de 115 $
à 150 $.
* Microchip Technology MCHP.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un objectif de cours de 80 $
* Mitek Systems Inc MITK.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente l'objectif de cours de 11 $ à 15 $
* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO passe sa recommandation de "market perform" à "outperform".
* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO réduit l'objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : BMO augmente l'objectif de cours de 65 $ à 70 $
* ON Semiconductor ON.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un objectif de cours de 75 $
* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 169 à 175 dollars
* Pinterest PINS.N : BMO abaisse l'objectif de cours à 28 $ contre 35
* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17$ de 28
* Pinterest PINS.N : JP Morgan passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et baisse l'objectif de cours à 20 $ contre 36 $.
* Pinterest PINS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 33 $
* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 18$ de 29
* Pinterest PINS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 25$ contre 40
* Pinterest PINS.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $
* Pinterest PINS.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 16$ de 30
* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 4 dollars pour le porter à 17 dollars
* Pinterest PINS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 36 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 72 $ contre 90 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 75 $ à 55 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 91 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 85 $ à 63 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 65$ de 90
* Rayonier RYN.N : Raymond James relève sa recommandation de "surperformer" à "achat fort" et augmente l'objectif de cours de 26 $ à 28 $.
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 985 $ à 990 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $
* Rivian RIVN.O : Benchmark augmente l'objectif de cours de 18 $ à 25 $
* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $
* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".
* Rivian RIVN.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 11$ contre 10
* Rivian RIVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $
* Roku Inc ROKU.O : Moffettnathanson augmente l'objectif de cours de 10$ à 100
* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 105 à 120 dollars
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Roku Inc ROKU.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 52 $, contre 58 $ auparavant
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $ auparavant
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit son objectif de cours à 55 $ contre 65 $ auparavant
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 60 à 53 dollars
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente l'objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG relève l'objectif de cours de 110 à 127 dollars
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 481 $ à 409 $
* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 76 $
* Tenet Healthcare Inc. THC.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 257 $ contre 240 $
* Toast Inc TOST.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 54 $ à 37 $
* Toast Inc TOST.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 51 $
* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 35$ de 45
* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38$ contre 43
* Toast Inc TOST.N : Needham réduit l'objectif de cours à 35$ contre 60
* TransUnion TRU.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 95 $
* TransUnion TRU.N : BMO réduit l'objectif de cours à 85 $ de 105
* TransUnion TRU.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 116 $
* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ de 105
* TransUnion TRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 107 $
* TransUnion TRU.N : Needham réduit l'objectif de cours à 95$ de 115
* TransUnion TRU.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 103 à 88 $
* Trinet Group Inc TNET.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 97 $ à 75 $
* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 64 $ à 44 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 13 $
* Trupanion Inc TRUP.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 60 $ auparavant
* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 125 $, contre 132 $ auparavant
* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 148 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Needham réduit l'objectif de cours à 400 $ de 750 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 543 $ contre 671 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 550 $ à 400 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 500 $ de 600
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 410 $ de 715 $
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 37 $ à 53 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 70 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : BMO augmente l'objectif de cours de 95 $ à 115 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : BTIG relève l'objectif de cours à 110 $, contre 82 $ auparavant
* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 117 $, contre 95 $ auparavant
* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".
* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 85 $ à 103 $
* Utz Brands Inc UTZ.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia augmente l'objectif de cours de 495 $ à 558 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel augmente l'objectif de cours de 445 $ à 466 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 478 $ à 518 $
* Vontier Corporation VNT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 47 à 55 dollars
* Walmart Inc WMT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 124 $, contre 119 $ auparavant
* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC réduit l'objectif de cours à 197 $ contre 208 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 207 $ contre 210 $
* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 210 à 187 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 200 $, contre 210 $ auparavant
* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 339 $ contre 312 $
* Watts Water Technologies WTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 à 340 dollars
* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 389 $, contre 320 $ auparavant
* Williams Companies Inc WMB.N : Stifel relève l'objectif de cours de 69 $ à 78 $
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 148 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 160 $
* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note de maintien
* Zoetis Inc ZTS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 170 $ à 160 $
* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 190$ contre 200
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer