TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Humana, Gilead
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Humana et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 à 450 dollars

* BP BP.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 208 $ à 197 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 16 à 17 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 17 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 $ à 17 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 15 $ à 20 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 18 $ à 19 $

* AEP AEP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 130 $, contre 123 $ auparavant

* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 363 $ à 408 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 385 $ contre 357 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 495 $ à 457 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours de 39,00 $ à 47,00 $

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 154 $ contre 128 $

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

* Airbnb ABNB.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 155 $ auparavant

* Airbnb ABNB.O : BMO relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 150 à 160 dollars

* Airbnb ABNB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 122 dollars, contre 120 dollars auparavant

* Albemarle ALB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 dollars contre 195 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Chardan Capital Markets abaisse l'objectif de cours de 475 $ à 425 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 549 $ à 522 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC réduit l'objectif de cours de 465 $ à 450 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 515 $ contre 530 $

* Ameren Corp AEE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 112 $ à 120 $

* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 110 à 117 dollars

* Analog Devices ADI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 315 à 375 dollars

* Analog Devices ADI.O : Barclays passe sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer".

* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 450$ contre 390

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg augmente l'objectif de cours à 380$ contre 360

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 420 $ contre 400 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 415 $ contre 360 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 $ contre 260 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 410 $ contre 370

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 420 $ contre 364 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève l'objectif de cours à 440 $ contre 390 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève l'objectif de cours de 385 $ à 430 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève l'objectif de cours de 340 à 450 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 315 $ à 450 $

* Applovin APP.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 640 $, contre 730 $ auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 175 à 190 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève l'objectif de cours de 165 $ à 185 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève l'objectif de cours de 183 à 184 dollars

* Avient Corp AVNT.N : Baird augmente l'objectif de cours de 34 $ à 46 $

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 52 $, contre 44 $ auparavant

* Baxter International BAX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Baxter International BAX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Belden Inc BDC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 150 à 184 dollars

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 325

* BP BP.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 37 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90$ de 105

* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ de 55

* Bruker BRKR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 55 $ à 50 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW ramène l'objectif de cours à 170 $, contre 192 $ auparavant

* Cencora COR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 400 à 425 dollars

* Climb Bio Inc CLYM.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération et un objectif de cours de 23 $.

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 $ à 55 $

* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 42 $ à 52 $

* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 54 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 421 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 280 $ de 340

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 268 $ à 151 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 252 $ contre 290 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 230 $, contre 290 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 150 $ de 270

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 258 $ à 148 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève l'objectif de cours de 90 à 99 dollars

* Crocs Inc CROX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 109 $, contre 86 $ auparavant

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève l'objectif de cours de 625 $ à 650 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 614 $ contre 603 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 45 $ à 57 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 66 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 65 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 45 à 58 dollars

* Dexcom DXCM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $, contre 78 $ auparavant

* Diebold Nixdorf Inc DBD.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 80 à 100 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO fait passer le titre de "market perform" à "underperform" (sous-performance)

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO réduit l'objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO réduit l'objectif de cours de 50 $ à 42 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Ecolab ECL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 325 $ contre 285 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 299 $ contre 248 $

* Ecolab Inc ECL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 323 $ à 345 $

* Entergy ETR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 104 $ à 112 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 104 à 112 dollars

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Exelon Corp EXC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 244 $ contre 245 $

* Expedia EXPE.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 310 $

* Expedia EXPE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 260 $

* Expedia EXPE.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 225 $, contre 250 $ auparavant

* Expedia EXPE.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 300 $ à 260 $

* Expedia EXPE.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 260 $ contre 245 $

* Fedex FDX.N : BMO relève l'objectif de cours de 290 $ à 400 $

* Fedex FDX.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 479 dollars contre 322 dollars

* Fedex FDX.N : Stephens relève l'objectif de cours à 405 $, contre 330 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 400 $ contre 330 $

* First American Financial FAF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 68 $ à 70 $

* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90 $, contre 88 $ auparavant

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 68 $ auparavant

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération

* Gates Industrial Corp Plc GTES.N : Barclays augmente l'objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 213 $ contre 186 $

* Granite Construction Inc GVA.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 130 à 155 dollars

* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 17,5$ de 20,5

* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 339 à 383 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 278 $ contre 248 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 275 $, contre 255 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 280 $, contre 258 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 525

* Humana HUM.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 231 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 180 $, contre 274 $

* Humana HUM.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 173 $, contre 260 $ auparavant

* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 192 $ de 187 $

* Hyatt Hotels H.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 179 $ à 185 $

* Hyatt Hotels H.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 223 à 224 dollars

* Hyatt Hotels H.N : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $ contre 198 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird relève l'objectif de cours à 90 $ contre 75 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97$ de 89

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel relève l'objectif de cours de 92 $ à 165 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 110 à 130 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 75 $ à 66 $

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 68 $, contre 65 $ auparavant

* Kraft Heinz Company KHC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours de 35 à 16 dollars

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 310 $ contre 280 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève l'objectif de cours de 253 $ à 300 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 550 à 680 dollars

* Maplebear Inc CART.O : Needham relève l'objectif de cours de 50 à 55 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 758 à 780 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 605 $ à 575 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 665 $ à 710 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente l'objectif de cours de 115 $

à 150 $.

* Microchip Technology MCHP.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un objectif de cours de 80 $

* Mitek Systems Inc MITK.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente l'objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO passe sa recommandation de "market perform" à "outperform".

* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO réduit l'objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : BMO augmente l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* ON Semiconductor ON.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un objectif de cours de 75 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 169 à 175 dollars

* Pinterest PINS.N : BMO abaisse l'objectif de cours à 28 $ contre 35

* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17$ de 28

* Pinterest PINS.N : JP Morgan passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et baisse l'objectif de cours à 20 $ contre 36 $.

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 33 $

* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 18$ de 29

* Pinterest PINS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 25$ contre 40

* Pinterest PINS.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 16$ de 30

* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 4 dollars pour le porter à 17 dollars

* Pinterest PINS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 36 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 72 $ contre 90 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 75 $ à 55 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 91 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 85 $ à 63 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 65$ de 90

* Rayonier RYN.N : Raymond James relève sa recommandation de "surperformer" à "achat fort" et augmente l'objectif de cours de 26 $ à 28 $.

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 985 $ à 990 $

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Rivian RIVN.O : Benchmark augmente l'objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $

* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

* Rivian RIVN.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 11$ contre 10

* Rivian RIVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Roku Inc ROKU.O : Moffettnathanson augmente l'objectif de cours de 10$ à 100

* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 105 à 120 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 52 $, contre 58 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit son objectif de cours à 55 $ contre 65 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 60 à 53 dollars

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG relève l'objectif de cours de 110 à 127 dollars

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 481 $ à 409 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 76 $

* Tenet Healthcare Inc. THC.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 257 $ contre 240 $

* Toast Inc TOST.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 54 $ à 37 $

* Toast Inc TOST.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 51 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 35$ de 45

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38$ contre 43

* Toast Inc TOST.N : Needham réduit l'objectif de cours à 35$ contre 60

* TransUnion TRU.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 95 $

* TransUnion TRU.N : BMO réduit l'objectif de cours à 85 $ de 105

* TransUnion TRU.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 116 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ de 105

* TransUnion TRU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 107 $

* TransUnion TRU.N : Needham réduit l'objectif de cours à 95$ de 115

* TransUnion TRU.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 103 à 88 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 97 $ à 75 $

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 64 $ à 44 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 13 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 60 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 125 $, contre 132 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 148 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Needham réduit l'objectif de cours à 400 $ de 750 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 543 $ contre 671 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 550 $ à 400 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 500 $ de 600

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 410 $ de 715 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 37 $ à 53 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit l'objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 70 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : BMO augmente l'objectif de cours de 95 $ à 115 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : BTIG relève l'objectif de cours à 110 $, contre 82 $ auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 117 $, contre 95 $ auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler passe sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 85 $ à 103 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia augmente l'objectif de cours de 495 $ à 558 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel augmente l'objectif de cours de 445 $ à 466 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 478 $ à 518 $

* Vontier Corporation VNT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 47 à 55 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 124 $, contre 119 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC réduit l'objectif de cours à 197 $ contre 208 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 207 $ contre 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 210 à 187 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 339 $ contre 312 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 à 340 dollars

* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 389 $, contre 320 $ auparavant

* Williams Companies Inc WMB.N : Stifel relève l'objectif de cours de 69 $ à 78 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 148 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 160 $

* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note de maintien

* Zoetis Inc ZTS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 170 $ à 160 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 190$ contre 200

