TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, Axsome Therapeutics, Onsemi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, Axsome Therapeutics et Onsemi.
POINTS FORTS
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre
avec une recommandation « Achat »
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $
* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève sa recommandation de « vendre » à «
acheter »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une
recommandation « acheter »
* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un
objectif de cours de 75 $
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève son objectif de cours
de 375 $ à 430 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 338 $ à 341 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC abaisse son objectif de cours de
60 $ à 50 $
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une
recommandation d'achat
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec un
objectif de cours de 500 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 241 $ à 246
$
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de
205 $ à 250 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à
267 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 223
$ à 258 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à
275 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de
cours de 228 $ à 214 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 217 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 93 $ à 95
$
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $
à 112 $
* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une
recommandation « acheter »
* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec un
objectif de cours de 22 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 252 $ à 290
$
* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $
* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 160 $ à 170 $
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $
* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »
* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $
à 15 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 100 $ à
70 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à
100 $
* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens relève son objectif de cours de 366 $ à
393 $
* Hubbell, Inc. HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67
$ à 54 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse son objectif de
cours de 78 $ à 52 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à
45 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de
cours de 64 $ à 50 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410
$ à 380 $
* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une
recommandation « acheter »
* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec un
objectif de cours de 300 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à
140 $
* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à
14 $
* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $
* Onsemi ON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de
180 $ à 165 $
* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $
* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
* Pinterest PINS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 17 $ à 30 $
* RB Global Inc RBA.N : CIBC relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* RB Global Inc RBA.N : RBC relève son objectif de cours de 146 $ à 150 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43
$ à 37 $
* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de
28 $ à 49 $
* Seer Inc SEER.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de cours de 4 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 265 $
à 228 $
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de
50 $ à 55 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 68
$
* Tyson Foods Inc TSN.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de
cours de 437 $ à 436 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 541 $ à
543 $
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