information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 09:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, Axsome Therapeutics, Onsemi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, Axsome Therapeutics et Onsemi.

POINTS FORTS

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre

avec une recommandation « Achat »

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève sa recommandation de « vendre » à «

acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un

objectif de cours de 75 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève son objectif de cours

de 375 $ à 430 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 338 $ à 341 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC abaisse son objectif de cours de

60 $ à 50 $

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une

recommandation d'achat

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec un

objectif de cours de 500 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 241 $ à 246

$

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

205 $ à 250 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à

267 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 223

$ à 258 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à

275 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de

cours de 228 $ à 214 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 217 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 93 $ à 95

$

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $

à 112 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec un

objectif de cours de 22 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 252 $ à 290

$

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 160 $ à 170 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $

à 15 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 100 $ à

70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à

100 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens relève son objectif de cours de 366 $ à

393 $

* Hubbell, Inc. HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67

$ à 54 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse son objectif de

cours de 78 $ à 52 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à

45 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de

cours de 64 $ à 50 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410

$ à 380 $

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec un

objectif de cours de 300 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à

140 $

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à

14 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de

180 $ à 165 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Pinterest PINS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 17 $ à 30 $

* RB Global Inc RBA.N : CIBC relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* RB Global Inc RBA.N : RBC relève son objectif de cours de 146 $ à 150 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43

$ à 37 $

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de

28 $ à 49 $

* Seer Inc SEER.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours de 4 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 265 $

à 228 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

50 $ à 55 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 68

$

* Tyson Foods Inc TSN.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de

cours de 437 $ à 436 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 541 $ à

543 $