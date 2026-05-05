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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, Axsome Therapeutics, Onsemi
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, Axsome Therapeutics et Onsemi.

POINTS FORTS

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $

* Addus Homecare ADUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 147,00 $ à 140,00 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330,00 $ à

430,00 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 338 $ à 341 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note

neutre

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un

objectif de cours de 11,50 $

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une note « acheter »

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 217,00 $ à 242,00 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 241 $ à 246 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 205 $ à 250 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 228 $ à 310 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 267 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 223 $ à 258 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 275 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 119,00 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 228 $ à 214 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 93 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 52 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 217 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 585 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 112 $

* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 142 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec un objectif de cours de 22 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 412 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 252 $ à 290 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 129 $ à 153 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 95,00 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 400 $

* Encompass Health EHC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 153 $ à 140 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 160,00 $ à 148,00 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33,00 $ à 37,00 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 15 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 170 $ à 90 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 75 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens relève son objectif de cours de 366 $ à 393 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $

* Hubbell, Inc. HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 72 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 159 $ à 167 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 53 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 $ à 54 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 78 $ à 52 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une recommandation d'achat

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research réintroduit la couverture avec une note neutre

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de

260,00 $

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 428 $ à 498 $

* Meta META.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 850 $ à 835 $

* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 25,00 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à

20,00 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 85,00 $ à 87,00 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 120 $

* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 72 $ à 110 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 262 $ à 270 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Paramount Skydance Corp. PSKY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 19,00 $ à 28,00 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Pinterest PINS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 17 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* RB Global Inc RBA.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* RB Global Inc RBA.N : CIBC relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* RB Global Inc RBA.N : RBC relève son objectif de cours de 146 $ à 150 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 7 $ à 3,75 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 28 $ à 49 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 244 $ à 245 $

* Seer Inc SEER.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de

4 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 264 $ à 218 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 265 $ à 228 $

* Tenet Healthcare Inc. THC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 257 $ à 238 $

* The Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research réintroduit sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research rétablit sa couverture avec un objectif de cours de

374,00 $

* Thredup Inc. TDUP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 36 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 47 $ à 57 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché »

à « surperformer »

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer

»

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74,00 $ à 80,00 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 612,00 $ à 616,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 437 $ à 436 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 541 $ à 543 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

Valeurs associées

ACM RESEARCH-A
51,2300 USD NASDAQ -1,76%
ADDUS HOMECARE
100,1200 USD NASDAQ +0,56%
ADVANCED ENERGY
387,0300 USD NASDAQ -0,52%
AFLAC
113,350 USD NYSE +0,43%
AIR PROD&CHEMICA
298,380 USD NYSE -0,91%
ALEXANDRIA REIT
41,120 USD NYSE -0,68%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
341,5400 USD NASDAQ -5,27%
APOLLO CMMC REIT
10,980 USD NYSE -0,50%
APPLIED MATERIALS
391,3800 USD NASDAQ +0,59%
AVIS BUDGET GROU
168,2950 USD NASDAQ -9,30%
AXSOME THERAPEUT
223,7000 USD NASDAQ +8,31%
BIOMARIN PHARM
55,4600 USD NASDAQ +2,59%
BRDRIDG FNCL SOL
153,840 USD NYSE -0,93%
BUILDERS FIRSTSO
73,720 USD NYSE -2,72%
CBRE GROUP RG-A
140,095 USD NYSE -1,22%
CENTENE
53,540 USD NYSE +0,43%
CHEVRON
192,320 USD NYSE +0,91%
CHURCH & DWIGHT
92,895 USD NYSE -3,23%
CIENA
538,675 USD NYSE +0,61%
CLIMB BIO
9,6900 USD NASDAQ +8,75%
CNO FINCL GROUP
45,670 USD NYSE +2,35%
COGENT COMM HLDG
16,3700 USD NASDAQ -29,32%
COHERENT
330,140 USD NYSE +0,06%
COINBASE GLB RG-A
202,9900 USD NASDAQ +6,14%
COLGATE-PALMOLIV
85,365 USD NYSE -2,13%
COREWEAVE
125,4300 USD NASDAQ +5,39%
CROWDSTRIKE
469,2400 USD NASDAQ +2,98%
CROWN CASTL REIT
90,180 USD NYSE +1,02%
DATADOG RG-A
146,6900 USD NASDAQ +4,38%
DIAMONDBACK ENG
213,6900 USD NASDAQ +2,91%
DT MIDSTREAM
146,935 USD NYSE -0,34%
DUOLINGO RG-A
110,2300 USD NASDAQ -0,92%
DYNATRACE
38,755 USD NYSE +3,00%
ELI LILLY & CO
967,790 USD NYSE +0,42%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENCOMPASS HEALTH
106,675 USD NYSE -0,80%
ENPHASE ENERGY
32,5400 USD NASDAQ -3,87%
EPAM SYSTEMS
110,615 USD NYSE -1,54%
EQUITABLE HLDG
41,500 USD NYSE -1,61%
ESPERION THERAP
3,1200 USD NASDAQ +0,32%
ESTEE LAUDER RG-A
81,310 USD NYSE +2,55%
EVERQUOTE-A
14,6100 USD NASDAQ +0,83%
FIREFLY
33,3700 USD NASDAQ -1,27%
FULGENT GENETICS
15,1200 USD NASDAQ +7,01%
GENEDX HLDG
67,9300 USD NASDAQ +3,90%
GLB BSNS TRVL RG-A
9,335 USD NYSE +57,69%
GROUP I AUTOMOTI
330,460 USD NYSE -6,58%
HF SINCLAIR
71,800 USD NYSE +3,82%
HOME DEPOT
312,330 USD NYSE -3,57%
HUBBELL
516,070 USD NYSE +1,52%
HUNTSMAN
14,225 USD NYSE -2,74%
HYATT HOTELS RG-A
159,190 USD NYSE -2,89%
ICHOR
69,7200 USD NASDAQ +8,23%
IDACORP
146,610 USD NYSE -0,31%
INSPIRE MED SYS
54,810 USD NYSE -3,33%
KINSALE CAPITAL
304,160 USD NYSE -2,41%
LAM RESEARCH
258,5700 USD NASDAQ +0,72%
LANCASTER COLONY
180,3300 USD NASDAQ +4,38%
LATTICE SEMICOND
125,5700 USD NASDAQ +3,81%
LEAR
129,860 USD NYSE -1,91%
LINCOLN ELEC HLD
262,0600 USD NASDAQ -1,57%
LOWE'S COM
223,770 USD NYSE -4,09%
MASTEC
425,230 USD NYSE +1,86%
META PLATFORMS
610,4620 USD NASDAQ +0,28%
NAVAN RG-A
18,3400 USD NASDAQ -0,70%
NORW CRS LINE
17,195 USD NYSE -8,46%
ON SEMICONDUCTOR
102,0400 USD NASDAQ -0,96%
OSI SYSTEMS
282,8700 USD NASDAQ +0,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES
146,0300 USD NASDAQ +1,36%
PALO ALTO NETWORKS
184,5600 USD NASDAQ +1,92%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1300 USD NASDAQ +0,36%
PINNACLE WEST CA
101,860 USD NYSE -1,74%
PINTEREST RG-A
20,860 USD NYSE +3,22%
PLANET FITNESS RG-A
63,280 USD NYSE -3,17%
PRUDENTIAL FINAN
97,640 USD NYSE -1,01%
RB GLOBAL
105,050 USD NYSE +0,15%
REPAY HOLDINGS RG-A
4,0000 USD NASDAQ +3,63%
ROBLOX RG-A
47,610 USD NYSE +5,52%
RYAN SPEC HLDG RG-A
29,680 USD NYSE -3,71%
SAGIMET BIOSCIENCES
7,9000 USD NASDAQ +3,81%
SBA CMMNS REIT-A
217,9100 USD NASDAQ -0,31%
SEER RG-A
1,9500 USD NASDAQ -3,94%
SERVICENOW
92,000 USD NYSE +0,95%
SL GREEN REIT
42,000 USD NYSE -1,96%
SONIC AUTOMOTIVE-A
75,630 USD NYSE -1,09%
STAG INDL REIT
37,755 USD NYSE -2,11%
TARGET
127,790 USD NYSE -0,89%
TENET HEALTHCARE
185,340 USD NYSE +1,12%
THE MARZETTI
116,2200 USD NASDAQ -6,56%
THREDUP RG-A
4,3700 USD NASDAQ -2,46%
TRACTOR SUPPLY
32,3100 USD NASDAQ -4,49%
TRAVERE THERAPET
44,9100 USD NASDAQ +1,79%
TWIST BIOSCIENCE
56,1900 USD NASDAQ -6,97%
TYSON FOODS -A-
68,760 USD NYSE +7,96%
UFP INDUSTRIES
80,3100 USD NASDAQ -5,72%
ULTA BEAUTY
518,0000 USD NASDAQ -2,62%
UNUM
80,220 USD NYSE -0,75%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 13:00:03.

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