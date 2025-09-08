information fournie par Reuters • 08/09/2025 à 10:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 à 205,82 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $

contre 246 $ auparavant

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondération d'égal à

égal

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondération à

neutre

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève le cours cible à 205,82 dollars contre 190,67

dollars

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 69

dollars

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible à 135,00 $ contre 133,00 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 100 $ à 104

$

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 246 $ à 250 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 14,00 $ de 12,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 131 $ de 123 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 281 $ contre 221 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondération d'égal à égal

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 à 58 dollars

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève le cours cible de 8,5 $ à 10,5 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à neutre de surpondération

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de

140,00 $ à 115,00 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250

$