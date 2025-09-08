 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies
08/09/2025 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève le cours cible à 205,82 dollars contre 190,67

dollars

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 69

dollars

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible à 135,00 $ contre 133,00 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 100 $ à 104

$

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 246 $ à 250 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 14,00 $ de 12,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 131 $ de 123 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 281 $ contre 221 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondération d'égal à égal

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 à 58 dollars

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève le cours cible de 8,5 $ à 10,5 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à neutre de surpondération

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de

140,00 $ à 115,00 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250

$

Apple

Valeurs associées

APPLE
239,6900 USD NASDAQ -0,04%
CELSIUS HLDGS
58,3700 USD NASDAQ -3,93%
CLOROX CO.
127,120 USD NYSE +1,99%
COPART
48,5700 USD NASDAQ -2,80%
EAST-WEST BANCOR
107,5750 USD NASDAQ -0,93%
GUIDEWIRE SOFTWA
260,570 USD NYSE +20,09%
LEGALZOOM.COM
10,3200 USD NASDAQ -4,88%
LINCOLN NATL
42,110 USD NYSE -2,55%
MALIBU BOATS RG-A
33,6600 USD NASDAQ +1,39%
ORACLE
232,860 USD NYSE +4,46%
SANOFI SP ADR
46,5000 USD NASDAQ +2,58%
SAVARA
3,7200 USD NASDAQ +3,91%
SCIENCE APPS INT
104,9300 USD NASDAQ -1,21%
WATTS WATER TECH-A
280,100 USD NYSE +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 10:11:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

