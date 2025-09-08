TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève le cours cible à 205,82 dollars contre 190,67
dollars
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 69
dollars
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible à 135,00 $ contre 133,00 $
* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 100 $ à 104
$
* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 246 $ à 250 $
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 14,00 $ de 12,00 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 40 $
* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 131 $ de 123 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 281 $ contre 221 $
* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondération d'égal à égal
* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 à 58 dollars
* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève le cours cible de 8,5 $ à 10,5 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à neutre de surpondération
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de
140,00 $ à 115,00 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250
$
