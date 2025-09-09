 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 751,26
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les iPhone et l'IA, probables vedettes des nouveautés d'Apple
information fournie par AFP 09/09/2025 à 05:31

Logo d'Apple, le 9 juillet 2019 à Washington ( AFP / Alastair Pike )

Logo d'Apple, le 9 juillet 2019 à Washington ( AFP / Alastair Pike )

La présentation de la nouvelle gamme d'iPhone est attendue mardi dans la Silicon Valley, à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit les coûts de production d' Apple , sous pression pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA).

Comme à son habitude, le constructeur californien est resté silencieux sur le contenu de l'événement organisé à son siège de Cupertino, au moment où il dévoile sa nouvelle génération d'iPhone, moteur de ses revenus.

Malgré la position dominante des iPhone dans le haut de gamme, Apple doit encore prouver qu'il peut suivre le rythme dans la course à l'IA générative.

"Apple est vu comme étant un retardataire dans la grande fête de l'IA, ce qui représente un défi majeur" pour le géant technologique, notent les analystes de l'agence Canalys.

Les smartphones rivaux, dotés du système Android soutenu par Google, "ont massivement amélioré l'intégration de l'IA" tandis que "le déploiement plus lent d'Apple" a poussé des consommateurs à retarder l'achat d'un nouvel iPhone, poursuit la note.

Il y a moins d'un an, Apple a lancé ses fonctionnalités d'IA, "Apple Intelligence", qui ont déçu les utilisateurs, notamment les améliorations de l'assistant vocal, Siri, jugées trop minimes.

Selon certains médias, l'entreprise prévoirait d'intégrer l'IA dans la recherche en ligne en 2026, en parallèle d'une refonte de Siri, mais ces affirmations n'ont pas été confirmées. Apple travaillerait aussi sur un partenariat avec Google pour améliorer son expertise en recherche et IA, selon d'autres articles de presse.

"Je serai surpris s'il y a une annonce majeure sur la stratégie IA d'Apple", prévient Thomas Husson, analyste chez Forrester.

"J'ai peur que l'approche d'innovation incrémentale d'Apple avec l'iPhone 17 commence à atteindre ses limites - surtout pour ceux qui ont soif de plus d'innovation", estime-t-il dans une note.

- Ultra-fin -

Des clients dans un Apple store à New York, le 4 avril 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Des clients dans un Apple store à New York, le 4 avril 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

L'attraction principale mardi devrait être les nouveaux modèles d'iPhone, en particulier une variante ultra-fine nommée "Air".

La plupart des observateurs y voient un pivot stratégique: Apple mise sur la finesse plutôt que sur la taille d'écran pour garder la main sur le marché haut de gamme.

Un iPhone ultra-fin pourrait aussi préparer le terrain à une version pliable, dans les années à venir. Qui devrait toutefois affronter deux défis: une surcoût de production pour la prouesse technique et la réduction de l'espace pour la batterie.

Les prix des nouveaux iPhone devraient augmenter aux Etats-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui alourdissent les coûts de production en Chine, toujours le principal centre de fabrication de la marque à la pomme.

"Apple navigue dans un équilibre délicat entre ses deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine - au milieu de tensions commerciales croissantes", souligne Canalys.

L'impact financier de cette guerre commerciale est déjà considérable: le PDG Tim Cook a dévoilé que les droits de douane ont coûté 800 millions de dollars à Apple au dernier trimestre, avec un manque à gagner estimé à 1,1 milliard de dollars pour le trimestre en cours.

Apple
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

APPLE
237,8800 USD NASDAQ -0,76%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi 9 septembre à la Bourse de Paris et en Europe ... Lire la suite

  • L'équipage de la "Global Sumid Flotilla" acclamé par des militants pro-palestiniens à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, le 7 septembre 2025 ( AFP / Yassine Mahjoub )
    La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément
    information fournie par AFP 09.09.2025 05:37 

    La flottille vers Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé" par un drone au large de Tunis, ce que les autorités tunisiennes ont démenti en disant n'avoir détecté "aucun" engin. Le bateau "a été frappé par un drone dans ... Lire la suite

  • Un manifestant crie des slogans lors d'une protestation devant le Parlement à Katmandou le 8 septembre 2025, dénonçant le blocage des réseaux sociaux et la corruption par le gouvernement ( AFP / PRABIN RANABHAT )
    Népal: réseaux sociaux rouverts et enquête après des manifestations meurtrières
    information fournie par AFP 09.09.2025 05:32 

    Le gouvernement népalais a rétabli mardi le fonctionnement des réseaux sociaux et ordonné une enquête au lendemain de la mort lundi de 19 personnes lors de manifestations contre leur blocage sévèrement réprimées par la police. A l'issue d'une réunion d'urgence, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/09/2025
    Top 5 IA du 08/09/2025
    information fournie par Libertify 09.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Adobe, Alstom , BNP Paribas , Crédit Agricole , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank