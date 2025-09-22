 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 832,60
-0,27%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 270 à 310 dollars

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 350 dollars, contre 320 dollars

auparavant

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le cours cible à 150 $, contre 80 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 400 à 500 dollars

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 270 à 310 dollars

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève le cours cible de 61 $ à 71 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance

sectorielle

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 401

* Corning GLW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 72 $ à 85 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 95 $ à 75 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 80 $ contre 74 $ auparavant

* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 46 $ à 38 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 15$ de 12

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Humana HUM.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; prix cible 295

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92 $ à 90 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 120

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 92 $ contre 97 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 106 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le prix cible à 84 $ contre 90 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 8,25 $

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 212

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le prix cible de 80 $ à 150 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 8 $ contre 21 $

* Rein Therapeutics RNTX.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 10

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan augmente le PT à 160$ de 150

* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 25$ de 28

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le prix de l'action de neutre à surpondérer

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 25 $ à 40 $

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 418

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies ramène le cours cible de 175 à 163 dollars

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 256 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 116 dollars

