 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,38
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève son objectif de prix de 270 $ à 310 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 350 $, contre 320 $

auparavant

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le prix cible à 150 $, contre 80 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 000 $ à 1 150 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le prix cible de 270 $ à 310 $

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 71 $

* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 38 $,

contre 46 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le prix cible de 320 $ à 350 $

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 34 $ à 35 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

120 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le prix cible à 150 $, contre 80 $ auparavant

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le prix cible à 8 $,

contre 21 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 160 $,

contre 150 $

* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 25 $,

contre 28 $

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $, contre 175 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible à 116 $, contre 110 $

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
245,5000 USD NASDAQ +3,20%
CALIFORNIA RES
54,990 USD NYSE -4,45%
ENDRA LIFE
4,7900 USD NASDAQ +0,84%
GE AEROSPACE
301,170 USD NYSE +1,36%
GRI BIO
1,8100 USD NASDAQ -6,22%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
IRON MOUNT REIT
99,905 USD NYSE +1,01%
JASPER THERAPEU
2,5000 USD NASDAQ -3,47%
LENNAR RG-A
127,340 USD NYSE -4,27%
OKLO RG-A
135,010 USD NYSE +28,68%
OUTLOOK THRPTCS
0,9630 USD NASDAQ -2,73%
Pétrole Brent
66,75 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
62,49 USD Ice Europ -0,24%
ROBLOX RG-A
135,140 USD NYSE -0,25%
SINTX TECH
4,9300 USD NASDAQ +16,82%
TESLA
426,0700 USD NASDAQ +2,21%
UNITED RENTALS
941,460 USD NYSE -0,13%
VAIL RESORTS
146,640 USD NYSE -2,84%
WEC ENERGY GROUP
110,130 USD NYSE +0,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 09:58:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau palestinien devant le siège de l'ONU à New York, le 18 septembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    La France et d'autres pays doivent reconnaître l'Etat de Palestine lundi à l'ONU
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:24 

    La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître lundi l'Etat de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza. Cette reconnaissance à la ... Lire la suite

  • LECTRA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    LECTRA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank