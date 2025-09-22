TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le prix cible de 270 $ à 310 $

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 71 $

* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 38 $,

contre 46 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le prix cible de 320 $ à 350 $

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 34 $ à 35 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

120 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le prix cible à 150 $, contre 80 $ auparavant

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le prix cible à 8 $,

contre 21 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 160 $,

contre 150 $

* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 25 $,

contre 28 $

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $, contre 175 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible à 116 $, contre 110 $