 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Amazon, Mastercard
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Amazon et Mastercard.

POINTS FORTS

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $

* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $

à 34 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 510 $ à 357 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 445 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Amazon AMZN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 320 $ à 333 $

* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $

* Amazon.com AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Apple Inc AAPL.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345 $ à 340 $

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 385 $ à 370 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Aqua Metals Inc AQMS.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 273 $ à 300 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 261 $ à 271 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 61 $

* Arxis Inc ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Baxter BAX.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; relève son objectif de cours de 17 $ à 28 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne

avec le marché"

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours de 80 $ à 81 $

* Cactus Inc WHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 46 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 705 $ à 700 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 47 $

* Cohu Inc COHU.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark abaisse son cours-cible de 270 $ à 230 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 240 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 220 $ à 177 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 155 $ à 146 $

* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 380 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : KBW relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 168 $ à 176 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 169 $ à 183 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 82 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Donnelley Financial Solutions Inc DFIN.N : Needham relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* DXC Technology Co DXC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 306 $ à 312 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* First Busey Corp BUSE.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : KBW relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 294 $ à 297 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Guardant Health Inc GH.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 193 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 209 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 230 $

* International Paper Co IP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* International Paper Co IP.N : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse sa recommandation à "neutre" et ramène son objectif

de cours de 15 $ à 3 $

* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright relève sa recommandation de "Achat" à "Neutre"

* KKR KKR.N : RBC relève son objectif de cours de 125 $ à 134 $

* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 51 $

* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 279 $ à 252 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 408 $ à 428 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 390 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $

* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de 665 $ à 685 $

* Mastercard MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679 $ à 681 $

* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $

* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de 629 $ à 642 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 664 $ à 667 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 101 $

* Mgic Investment Corp MTG.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Mgic Investment Corp MTG.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Baird relève son objectif de cours de 186 $ à 225 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 179 $ à 152 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 168 $ à 157 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 111 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à 100 $

* PTC Inc PTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $

* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 318 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 856 $ à 891 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 900 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 696 $ à 737 $

* Rivian RIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark passe de "conserver" à "vendre"

* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 490 $ à 498 $

* Saia Inc SAIA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 520 $ à 490 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20,00 $ à 24,00 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 94 $

* Strategy MSTR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 570 $ à 435 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 371 $ à 358 $

* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 440 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Stryker Corp SYK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Stryker Corp SYK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 420 $ à 400 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 543 $ à 491 $

* Uniti Group Inc (Delaware) UNIT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 339 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46,00 $ à 59,00 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 421 $ à 430 $

* Western Union WU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,50 $

* XPO Inc XPO.N : Stephens relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $

* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
256,350 USD NYSE -4,68%
ALERUS FINANCIAL
33,5600 USD NASDAQ +1,85%
ALNYLAM PHARMA
205,4800 USD NASDAQ -28,31%
AMAZON.COM
235,5000 USD NASDAQ +3,90%
APPLE
333,4300 USD NASDAQ -1,41%
AQUA METALS
2,8600 USD NASDAQ +4,00%
ARXIS RG-A
48,9800 USD NASDAQ +15,33%
ASTERA LABS
299,6900 USD NASDAQ +20,00%
AVERY DENNISON
174,710 USD NYSE +4,45%
AXOS FINANCIAL
98,430 USD NYSE +0,26%
BAXTER INTL
26,760 USD NYSE +8,08%
BEL FUSE-B
253,4100 USD NASDAQ +4,53%
BLACKSTON REIT RG-A
14,970 USD NYSE -8,75%
BRISTOL-MYERSSQU
64,865 USD NYSE +2,78%
BURKE & HRB FIN
73,0200 USD NASDAQ -0,83%
CACTUS-A
61,790 USD NYSE +18,08%
CAREDX
38,1000 USD NASDAQ +7,60%
CARPENTER TECHN.
502,590 USD NYSE -5,26%
CHURCHILL DOWNS
82,6900 USD NASDAQ -6,60%
CMPNG WRLD HLD RG-A
6,330 USD NYSE +4,46%
COASTAL FINL
39,9100 USD NASDAQ -43,52%
COHU
46,4500 USD NASDAQ +18,07%
COINBASE GLB RG-A
163,5800 USD NASDAQ +2,18%
COLUMBUS MCKINNO
20,6800 USD NASDAQ +41,45%
CORE SCIENTIFIC
21,8100 USD NASDAQ +20,36%
CULLEN/FROST BAN
163,470 USD NYSE -2,17%
DEXCOM
74,5400 USD NASDAQ -0,80%
DONNELLEY FINANC
47,030 USD NYSE -8,43%
DT MIDSTREAM
136,920 USD NYSE +0,72%
DXC TECHNOLOGY
11,250 USD NYSE -4,46%
ESSEX PROP REIT
281,390 USD NYSE -5,18%
EXPONENT
64,5700 USD NASDAQ -1,94%
FIRST BUSEY
31,2800 USD NASDAQ +1,84%
FIRST INTERNET B
26,2900 USD NASDAQ -1,61%
FIRST SOLAR
206,0100 USD NASDAQ +3,40%
FLOWSERVE
75,300 USD NYSE +7,65%
FMC CORP
11,830 USD NYSE +18,24%
FST CWTH FINL
21,570 USD NYSE -1,03%
GODADDY RG-A
99,460 USD NYSE -5,38%
GRID DYN HLDG RG-A
7,0600 USD NASDAQ +3,82%
GROUP I AUTOMOTI
296,160 USD NYSE -17,18%
GUARDANT HEALTH
152,3500 USD NASDAQ +5,75%
HERSHEY
177,270 USD NYSE -3,54%
HYATT HOTELS RG-A
176,570 USD NYSE -5,12%
ILLUMINA
205,0900 USD NASDAQ +5,27%
INTL PAPER
43,150 USD NYSE +1,17%
KARYOPHARM THER
7,0100 USD NASDAQ +2,19%
KKR & CO
101,070 USD NYSE +1,82%
LENDINGTREE
31,7200 USD NASDAQ -19,61%
LEONARDO DRS
45,6200 USD NASDAQ -1,98%
LIFE TIME GROUP
44,190 USD NYSE -3,41%
LINCOLN NATL
46,000 USD NYSE +11,11%
LKQ
22,6000 USD NASDAQ -14,36%
LOWE'S COM
210,100 USD NYSE -2,59%
LPL FIN HLDG
339,1700 USD NASDAQ +0,41%
MARTIN MARIETTA
539,760 USD NYSE -5,30%
MASTERCARD RG-A
577,510 USD NYSE +2,60%
MERIT MED SYS
83,3500 USD NASDAQ +3,10%
MGIC INVESTMENT
30,450 USD NYSE -0,39%
NBT BANCORP
52,9300 USD NASDAQ -2,45%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
185,5000 USD NASDAQ +2,61%
NEXTPOWER RG-A
96,9000 USD NASDAQ +4,56%
O REILLY AUTO
87,3600 USD NASDAQ -3,61%
PATTERSON-UTI EN
9,8500 USD NASDAQ +5,57%
PNNYMC FINL SVC
75,885 USD NYSE -11,69%
PTC
136,3000 USD NASDAQ +2,90%
PUBLIC STOR REIT
317,270 USD NYSE -3,73%
RED RIV BANCSHS
98,5100 USD NASDAQ -3,11%
REDDIT RG-A
178,070 USD NYSE +0,04%
REGENERON PHARMA
738,3400 USD NASDAQ +6,17%
RIVIAN AUTO RG-A
16,8300 USD NASDAQ +3,06%
ROBLOX RG-A
48,620 USD NYSE -3,09%
RYAN SPEC HLDG RG-A
44,105 USD NYSE -5,19%
SAIA
350,6300 USD NASDAQ -11,11%
SCHNDR NATINAL-B
34,130 USD NYSE -3,15%
SIRIUSXM HOLD
30,9700 USD NASDAQ -4,97%
STOCK YARD BANCO
86,2000 USD NASDAQ -2,08%
STRATEGY RG-A
97,7400 USD NASDAQ +4,73%
STRYKER
348,090 USD NYSE -1,20%
TEREX CORP
62,220 USD NYSE -3,62%
THE WESTERN UNIO
7,680 USD NYSE -5,01%
TRADEWEB MKTS RG-A
97,8000 USD NASDAQ -9,60%
TRINET GROUP
71,825 USD NYSE +2,21%
TYLER TECHNOLOGI
323,075 USD NYSE -3,30%
UNITI GROUP
9,2900 USD NASDAQ -10,41%
VALERO ENERGY
311,730 USD NYSE +3,18%
VERICEL
47,6100 USD NASDAQ +2,12%
WESCO INTL
341,590 USD NYSE +10,35%
XPO
199,260 USD NYSE -0,07%
YUM BRANDS
157,020 USD NYSE +3,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 12:46:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 554,38 +0,81%
2CRSI
27,12 +2,03%
WORLDLINE
12,43 +24,67%
HAFFNER ENERGY
0,33275 +4,15%
Pétrole Brent
90,41 +1,07%
Chargement...