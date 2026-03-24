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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 276 $

contre 270 $ auparavant

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 à 73 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : B. Riley ramène le prix cible de 32 à 8 dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 61 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO initie avec une note de surperformance; prix cible de 50 $

* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 56

* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève la note de sous-pondération à égale pondération

* APA Corporation APA.O : Truist Securities initie avec une note de maintien; prix cible de 38 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 108 $ à 118 $

* Apollo APO.N : BMO réduit le prix cible à 116$ de 135

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 140 $ à 112 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 278 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : BMO relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $

* BKV Corp BKV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; cible 37 $

* Blackstone BX.N : BMO réduit le prix cible de 165 $ à 126 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $ à 33 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO ramène le cours cible de 65 $ à 58 $

* Carnival Corp CCL.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 169 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities initie avec une cote de vente; cible 35

* Conocophillips COP.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif de prix 124

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 109 à 115 dollars

* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 28

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réintègre la couverture avec une note d'achat; PT 100

* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; objectif 130

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 69 $

* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; PT $57

* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 28 à 40 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 63

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève la note à surperformer à partir de en ligne

* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 222 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Energy Transfer LP ET.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 23

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de maintien; PT $36

* Expand Energy EXE.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; objectif 136

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de 113 $ à 118 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $, contre 266 $ auparavant

* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT $24

* Generate Biomedicines GENB.O : Morgan Stanley initie avec une note de surpondération; PT $20

* Gulfport Energy GPOR.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de maintien; PT $230

* Hallador Energy Co HNRG.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif de prix 17,5

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le prix cible de 148 $ à 118 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 19 $ à 20 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 215 $, contre 210 $ auparavant

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 177 $ contre 175 $

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; cible 4,5

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève la note de neutre à achat

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 36 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif 38

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 53

* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible de 125 $ à 106 $

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 318 à 325 dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 13$ contre 28

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 50 $ auparavant

* Lci Industries LCII.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 152

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 270 $ à 276 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; PT $14

* Magnolia Oil & Gas MGY.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif 33

* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 201 $ à 247 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif 60

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 85 $ à 77 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research rétablit la note d'achat; PT 500

* MPLX LP MPLX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 67 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 21 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush initie la couverture avec une note neutre; PT 70

* New York Times Co NYT.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 94 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 65 $

* Ondas Inc ONDS.O : Needham augmente le prix cible de 17 $ à 23 $

* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 91

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réinstaure une note d'achat; PT 200

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif 70

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : H.C. Wainwright relève le PT de 255 $ à 270 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 10$ de 11

* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $ auparavant

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 29 $

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 24 $

* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 183 $ contre 154 $

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 23 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; objectif 23

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 4 $ à 5 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup augmente le cours à acheter de neutre

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif 48

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à 82 $

* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT 12

* Riley Exploration Permian REPX.A : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT 47

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 109 $ à 105 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 189 $ à 192 $

* SM Energy Co SM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; cible 38 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le cours cible de 70 $ à 58 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 73 $

* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $ contre 11 $

* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 24$ de 34

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit le prix cible à 25$ de 39

* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 28 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à 29 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 27 $

* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 279

* Targa Resources Corp TRGP.N : UBS augmente le prix cible de 228 $ à 280 $

* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 90 $ de 105

* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible à 48$ de 60

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 65 $ contre 67

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 247 $ contre 195 $ auparavant

* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 56 $ contre 49 $

* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 111 dollars

* Williams Companies WMB.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 84

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Xilio Therapeutics XLO.O : Leerink Partners ajuste le PT à 20$ de 2$ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 1 pour 14

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
217,760 USD NYSE +0,42%
AARDVARK THERA
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COREWEAVE
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DARLING INGREDIE
58,590 USD NYSE +3,79%
DELEK US HLDGS
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DEVON ENERGY
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DEXCOM
66,2600 USD NASDAQ +0,49%
DIAMONDBACK ENG
199,2000 USD NASDAQ +3,87%
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ENERGY TRANSFER
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ESTEE LAUDER RG-A
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GULFPORT ENERGY
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PLAINS GP HLDG RG-A
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6,7300 USD NASDAQ +8,55%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
Pétrole Brent
104,50 USD Ice Europ +4,44%
Pétrole WTI
92,62 USD Ice Europ +4,23%
RALPH LAUREN RG-A
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RANGE RESOURCES
46,050 USD NYSE +3,00%
REGENCY CENT REITRG
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RELMADA THERAPEUTICS
6,0500 USD NASDAQ +3,24%
RYMAN HOSP REIT
91,295 USD NYSE -0,64%
SM ENERGY
30,950 USD NYSE +6,52%
SMN PRP GRP REIT
180,405 USD NYSE -0,60%
STEPSTONE GRP RG-A
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SUNOCO
65,849 USD NYSE +1,35%
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SUPER MICRO
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25,3500 USD NASDAQ +0,44%
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TARGA RESOURCES
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THE CARLYLE GRP
47,3300 USD NASDAQ -0,73%
TPG RG-A
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VIATRIS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 18:08:03.

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