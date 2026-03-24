TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.
FAITS MARQUANTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève le
cours cible de 100 à 110 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif
de cours de 210 à 215 dollars
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66
$ à 73 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* ADM ADM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 à
65 dollars
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève le
cours cible de 100 $ à 110 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à
134 dollars
* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le
cours cible de 59 à 69 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours
cible de 210 à 215 dollars
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan ramène
l'objectif de cours à 44 $ contre 50 $
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours
à 73 $ contre 66 $ auparavant
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