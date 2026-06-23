TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apogee Therapeutics, GE Healthcare, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apogee Therapeutics, GE Healthcare et Synopsys.

POINTS FORTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Accenture Plc ACN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 177 $ à 130 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 330 $ à 205 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 93 $ à 103 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares aux États-Unis

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Neutre »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 135,11 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 540 $ à 720 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 153 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan retire le titre de sa liste des valeurs phares suivies par ses analystes aux

États-Unis

* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* Astera Labs ALAB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 450 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 156 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 136 $ à 167 $

* BAT BTI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 73,5 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 254 $ à 276 $

* BP BP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Campbell's Co CPB.O : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Carmax Inc KMX.N : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 57 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 155 $

* CDW Corporation CDW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 142 $ à 170 $

* CDW Corporation CDW.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 48 $

* Centene Corp CNC.N : RBC lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 70 $

* Centene Corp CNC.N : RBC lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Citigroup C.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 63 $ à 44 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 50 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 448 $ à 477 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $

* Dexcom Inc DXCM.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

86 dollars

* Dominion Energy D.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* ENI E.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Equinor EQNR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 200 $

* Fermi America LLC FRMI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 29 $ à 17 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 63 $

* Globe Life Inc GL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 199 $ à 215 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 930 $ à 1 100 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 291 $

* IBM IBM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 225 $ à 267 $

* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 27,50 $ à 33 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 55 $ à 40 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* Insulet Corp PODD.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 190 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* KLA Corp KLAC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 210 $ à 317 $

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relance sa couverture avec une note « sous-performance »

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 1,46 dollar

* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330 $ à 480 $

* LCI Industries LCII.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 365 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 950 $ à 1 500 $

* MKS Incorporated MKSI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 380 $ à 500 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 216 dollars

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « sector perform »

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 220 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Nkarta Inc NKTX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Opus Genetics Inc IRD.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 10 $

* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle »

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 118 $ à 85 $

* Public Storage PSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 302 $ à 338 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 435 $ à 460 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 dollars

* Shell SHEL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 89 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 61 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 172 $ à 193 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 320 $ à 368 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture du titre avec une recommandation « Hold »

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 453 dollars

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 15,5 $

* Tapestry Inc TPR.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 230 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 270 $

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 271 $ à 341 $

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365 $ à 525 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 525 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* Visteon Corp VC.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Visteon Corp VC.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Wendy'S Co WEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 171 $ à 1 166 $

* XCF Global Inc SAFX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 1 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $