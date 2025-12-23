TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.
FAITS MARQUANTS
* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $
* KB Home KBH.N : KBW réduit le cours cible de 67 $ à 62 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 111,00 $ contre 110,00 $
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics AARD.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de
surperformance; PT 35 $
* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 9 $ à 11 $
* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 17 $ à 20 $
* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 58 dollars
* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action d'attente à achat; augmente le cours cible de 180 $
à 230 $
* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 20 $
* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $
* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 90 $ contre 67 $ auparavant
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 344 $ contre 328 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 81 $ à 83 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG augmente le prix cible de 41 $ à 50 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 88 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"
* Carnival Corp CCL.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève le PT à 240,00 $ contre 221,00 $
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 46 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 139,00 $ à 148,00 $
* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 314,00 $ à 320,00 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 46 $ à 50 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 71 $ contre 65 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 84 $, contre 70 $ auparavant
* Echostar Corp SATS.O : Citigroup augmente le prix cible de 87 $ à 111 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120
* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse le cours cible à 294 $, contre 307 $
auparavant
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $
* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies augmente le prix cible de 7,80 $ à 9 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 29,00 $ à 13,00 $
* Heico Corp HEI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 366 $ à 391 $
* Intapp Inc INTA.O : Citigroup augmente le prix cible de 46 $ à 49 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 174,00 $ à partir de
169,00 $
* KB Home KBH.N : KBW réduit son objectif de cours à 62 $ contre 67 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 24 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 54 $ contre 68 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 48 $ contre 42 $
* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 40 $ contre 53 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le PT à 447,00 $ de 462,00 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup réduit le prix cible à 200 $ de 204 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $
* Meta META.O : Baird réduit le prix cible de 820 $ à 815 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $, contre 92 $ auparavant
* Micron Technology MU.O : Argus Research relève le cours cible de 210 $ à 320 $
* Mind Medicine (Mindmed) MNMD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT
61 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 81 $ à 87 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $
* Onestream Inc OS.O : Citigroup réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $
* Parsons Corp PSN.N : Stifel réduit le prix cible à 90 $ contre 94 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 191 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 179 $
* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève le cours cible à 100 $ contre 94 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 à 120 dollars
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 187,00 $ de 185,00 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler augmente le PT à 230$ de 220
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 63 $ à 90 $
* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $
* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 10 $
* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 102 $
* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Septerna Inc SEPN.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 43 $
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève le PT de 137 $ à 144 $
* Spruce Biosciences SPRB.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 283
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $
* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le PT à 247 $ de 242 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 119,00 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 151 $ contre 153 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 35,00 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $
* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Benchmark augmente le prix cible de 42 $ à 48 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 51 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le prix cible de 52 $ à 62 $
