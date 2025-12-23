 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le cours cible de 67 $ à 62 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 111,00 $ contre 110,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 35 $

* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 9 $ à 11 $

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 58 dollars

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action d'attente à achat; augmente le cours cible de 180 $

à 230 $

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 90 $ contre 67 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 344 $ contre 328 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 81 $ à 83 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG augmente le prix cible de 41 $ à 50 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève le PT à 240,00 $ contre 221,00 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 46 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 139,00 $ à 148,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 314,00 $ à 320,00 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 46 $ à 50 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 71 $ contre 65 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 84 $, contre 70 $ auparavant

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup augmente le prix cible de 87 $ à 111 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse le cours cible à 294 $, contre 307 $

auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies augmente le prix cible de 7,80 $ à 9 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 29,00 $ à 13,00 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 366 $ à 391 $

* Intapp Inc INTA.O : Citigroup augmente le prix cible de 46 $ à 49 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 174,00 $ à partir de

169,00 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit son objectif de cours à 62 $ contre 67 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 24 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 54 $ contre 68 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 48 $ contre 42 $

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 40 $ contre 53 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le PT à 447,00 $ de 462,00 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup réduit le prix cible à 200 $ de 204 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird réduit le prix cible de 820 $ à 815 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $, contre 92 $ auparavant

* Micron Technology MU.O : Argus Research relève le cours cible de 210 $ à 320 $

* Mind Medicine (Mindmed) MNMD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT

61 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 81 $ à 87 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $

* Onestream Inc OS.O : Citigroup réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel réduit le prix cible à 90 $ contre 94 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 179 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève le cours cible à 100 $ contre 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 187,00 $ de 185,00 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler augmente le PT à 230$ de 220

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 63 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 10 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 102 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Septerna Inc SEPN.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 43 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève le PT de 137 $ à 144 $

* Spruce Biosciences SPRB.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 283

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le PT à 247 $ de 242 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 119,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 151 $ contre 153 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 35,00 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Benchmark augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le prix cible de 52 $ à 62 $

