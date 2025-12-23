information fournie par Reuters • 23/12/2025 à 15:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 35 $

* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 9 $ à 11 $

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 58 dollars

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action d'attente à achat; augmente le cours cible de 180 $

à 230 $

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 90 $ contre 67 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 344 $ contre 328 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 81 $ à 83 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG augmente le prix cible de 41 $ à 50 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève le PT à 240,00 $ contre 221,00 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 46 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 139,00 $ à 148,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 314,00 $ à 320,00 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 46 $ à 50 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 71 $ contre 65 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 84 $, contre 70 $ auparavant

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup augmente le prix cible de 87 $ à 111 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse le cours cible à 294 $, contre 307 $

auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies augmente le prix cible de 7,80 $ à 9 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 29,00 $ à 13,00 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 366 $ à 391 $

* Intapp Inc INTA.O : Citigroup augmente le prix cible de 46 $ à 49 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 174,00 $ à partir de

169,00 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit son objectif de cours à 62 $ contre 67 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 24 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 54 $ contre 68 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 48 $ contre 42 $

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 40 $ contre 53 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le PT à 447,00 $ de 462,00 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup réduit le prix cible à 200 $ de 204 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird réduit le prix cible de 820 $ à 815 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible à 94 $, contre 92 $ auparavant

* Micron Technology MU.O : Argus Research relève le cours cible de 210 $ à 320 $

* Mind Medicine (Mindmed) MNMD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT

61 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 81 $ à 87 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $

* Onestream Inc OS.O : Citigroup réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel réduit le prix cible à 90 $ contre 94 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 179 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève le cours cible à 100 $ contre 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 187,00 $ de 185,00 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler augmente le PT à 230$ de 220

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 63 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 10 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 102 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Septerna Inc SEPN.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 43 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève le PT de 137 $ à 144 $

* Spruce Biosciences SPRB.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 283

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le PT à 247 $ de 242 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 119,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 151 $ contre 153 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 35,00 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Benchmark augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le prix cible de 52 $ à 62 $