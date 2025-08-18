 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.

FAITS MARQUANTS

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève son objectif de prix à 120 $ contre 80 $ auparavant

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit l'objectif de prix à 718 000,00 $ contre 727 000,00 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse l'objectif de prix à 171 $ contre 178 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 150 $ à 170 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies ramène l'objectif de prix de 186 $ à 181 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de prix de 60 $ à 80 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : D.A. Davidson réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS augmente l'objectif de prix à 23 $ de 11 $

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS relève le prix de vente à neutre

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities augmente l'objectif de prix à 44 $ de 38 $

* American Tower Corp. AMT.N : Barclays relève l'objectif de prix de 246 $ à 250 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit l'objectif de prix à 19 $ de 25 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève l'objectif de prix de 80 $ à 120 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de prix de 19 $ à 21 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho relève l'objectif de prix de 42 $ à 45 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright vise un objectif de prix de 50 $

* Atara Biotherapeutics Inc ATRA.O : Mizuho réduit l'objectif de prix de 18 $ à 16 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 45 $ de 75 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit l'objectif de prix à 718 000,00 $ de 727 000,00 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit l'objectif de prix à 479 $ de 485 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Bernstein réduit l'objectif de prix à 34 $ contre 42 $

* Bionano Genomics, Inc. BNGO.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de prix à 11 $ de 10 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de prix de 130 $ à 120 $

* BP BP.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix à 38 $ de 35 $

* Braze Inc. BRZE.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 35 $ contre 43 $

* Carlsmed Inc CARL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 21 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler vise un objectif de prix de 18 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities: objectif de prix 18 $

* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de prix de 50 $ à 66 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit l'objectif de prix de 178 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix à 168 $ contre 164 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Argus Research ramène l'objectif de prix à 140 $ contre 150 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 109 $ à 110 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies augmente l'objectif de prix de 39 $ à 46 $

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève l'objectif de prix de 240 $ à 255 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Wells Fargo relève l'objectif de prix de sous-pondéré à surpondéré

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler vise un objectif de prix de 66 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève l'objectif de prix de 120 $ à 129 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 123 à 124 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 39 $ contre 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève l'objectif de prix à 22 $ contre 16 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de prix de 365 $ à 370 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 27 $, contre 26 $ auparavant

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays ramène l'objectif de prix de 121 $ à 119 $

* CSX Corp CSX.O : BMO ramène l'objectif de prix de "surperformance" à "performance du marché"

* CVS Health Corp CVS.N : UBS relève l'objectif de prix de 67 $ à 79 $

* CVS Health Corp CVS.N : UBS augmente l'objectif de prix de neutre à achat

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup relève l'objectif de prix de 165 $ à 170 $

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 580 $ contre 595 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research augmente l'objectif de prix à 170 $ contre 148 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de prix de 141 $ à 143 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève l'objectif de prix à 231 $ contre 205 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 130 $, contre 126 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève l'objectif de prix de 106 $ à 130 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Keybanc relève l'objectif de prix à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève l'objectif de prix de 250 $ à 295 $

* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 64 $ contre 68 $ auparavant

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix à 205 $, contre 192 $ auparavant

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de 4,00 $ à 2,00 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de prix de "surpondéré" à "égal"

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 35 $ de 39 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 134 $ à 145 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO relève l'objectif de prix de 1 650,00 $ à 1 800,00 $

* Fedex FDX.N : Citigroup réduit l'objectif de prix de 278 $ à 275 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen augmente l'objectif de prix de 159,00 $ à 172,00 $

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 140 $ de 145 $

* Flowers Foods FLO.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 15 $ contre 18 $

* Flowers Foods Inc FLO.N : Truist Securities abaisse l'objectif de prix à 15 $ contre 20 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Citigroup ramène l'objectif de prix à 85 $, contre 110 $ auparavant

* FTC Solar Inc FTCI.O : UBS relève l'objectif de prix à 5,5 $ contre 3,8 $

* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Fubotv Inc FUBO.N : Objectif de prix de JP Morgan: 3,70 $

* Gilead GILD.O : Mizuho relève l'objectif de prix de 117 $ à 131 $

* Halozyme Therapeutics, Inc HALO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 80,00 $ contre 75,00 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities réduit l'objectif de prix à 37 $ contre 48 $

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research relève la note à l'achat

* Home Depot Inc HD.N : Stifel relève l'objectif de prix de 425 $ à 432 $

* J M Smucker Co SJM.N : Wells Fargo relève l'objectif de prix à 120 $ contre 115 $

* Lemonade Inc LMND.N : BMO relève l'objectif de prix de 23 $ à 42 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson vise un objectif de prix de 195 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel relève l'objectif de prix de 240 $ à 265 $

* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 30 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 206 $ contre 213 $

* McGraw Hill Inc MH.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* McGraw Hill Inc MH.N : BMO vise un objectif de prix de 24 $

* McGraw Hill Inc MH.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* McGraw Hill Inc MH.N : BTIG vise un objectif de prix de 19 $

* McGraw Hill Inc MH.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* McGraw Hill Inc MH.N : Deutsche Bank: objectif de prix 18 $

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un objectif de prix de 21 $

* McGraw Hill Inc MH.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* McGraw Hill Inc MH.N : Needham fixe un objectif de prix de 19,00 $

* McGraw Hill Inc MH.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* McGraw Hill Inc MH.N : Stifel: objectif de prix 19 $

* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève l'objectif de prix de 650 $ à 675 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies ramène l'objectif de prix à 23 $ contre 24 $

* Nike Inc NKE.N : Bernstein relève l'objectif de prix de 85 $ à 90 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays initie la couverture avec la note Surpondéré

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays fixe l'objectif de prix à 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO vise un objectif de prix de 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note de maintien

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Deutsche Bank vise un objectif de prix de 21 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de JP Morgan: 21 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de Needham: 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de RBC: 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de Stifel: 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de Wells Fargo: 21 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Nvidia Corp. NVDA.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 200,00 $ à 206,00 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 44 $ contre 43 $

* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 100 $ contre 120 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève l'objectif de prix à 287 $ contre 243 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 36 $ contre 44 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 13 $ à 20 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies ramène l'objectif de prix à 130 $, contre 134 $ auparavant

* Rapid7 Inc RPD.O : Citigroup abaisse l'objectif de prix à 30 $ contre 35 $

* Reddit RDDT.N : Argus Research initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 250 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : TD Cowen relève l'objectif de 54 $ à 77 $

* Root Inc ROOT.O : UBS réduit l'objectif de prix à 105 $ de 140 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de prix à 170 $, au lieu de 150 $

* Salesforce Inc CRM.N : UBS réduit l'objectif de prix à 260 $ contre 300 $

* Salesforce.com Inc. CRM.N : Barclays réduit l'objectif de prix de 347 $ à 316 $

* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de prix de 53 $ à 54 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna relève l'objectif de prix de 60 $ à 65 $

* Sinclair SBGI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de prix de 15 $ à 16 $

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un objectif de prix de 78 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève l'objectif de prix de 58 $ à 75 $

* Terawulf Inc WULF.O : Needham relève l'objectif de prix à 11 $ contre 6 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Wells Fargo relève l'objectif de prix de 140 $ à 150 $

* Tripadvisor Inc (Delaware) TRIP.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 19 $ contre 16 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 325 $ contre 290 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies ramène l'objectif de prix à 181 $ contre 186 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 51 $ à 58 $

* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit l'objectif de prix de 10 $ à 4 $

* Wisdomtree Inc. WT.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 11,50 $ à 12,50 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 300 $ de 325 $

* Workday Inc. WDAY.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 298 $ contre 321 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Objectif de prix de Citigroup: 4,5 $

L'offre BoursoBank