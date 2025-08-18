 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hong Kong: le militant pro-démocratie Tony Chung obtient l'asile au Royaume-Uni
information fournie par AFP 18/08/2025 à 14:36

Le militant pro-démocratie hongkongais Tony Chung pose dans une chambre à coucher en Grande-Bretagne le 29 décembre 2023 après avoir fui Hong Kong ( AFP / Ben Stansall )

Le militant pro-démocratie hongkongais Tony Chung pose dans une chambre à coucher en Grande-Bretagne le 29 décembre 2023 après avoir fui Hong Kong ( AFP / Ben Stansall )

Le militant pro-démocratie hongkongais Tony Chung, l'un des plus jeunes a avoir été emprisonné en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a obtenu l'asile au Royaume-Uni près de deux ans après sa fuite, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme de 24 ans a publié sur Instagram le courrier du ministère britannique de l'Intérieur qui lui accorde le statut de réfugié assorti d'une autorisation de résidence de cinq ans au Royaume-Uni.

"Nous acceptons le fait que vous ayez une crainte fondée de persécution et que, par conséquent, vous ne pouvez pas retourner dans votre pays", explique le Home office dans ce document daté du 4 août 2025 et publié dimanche par Tony Chung.

"Ma première réaction a été de l'excitation pure", a écrit Tony Chung dans sa publication.

"Après avoir attendu plus d'un an et demi, je peux enfin commencer à essayer de débuter une nouvelle vie", a-t-il ajouté, tout en racontant souffrir de problèmes de santé mentale depuis son arrestation en 2020 et en révélant sa peur de "planifier l'avenir".

Il espère, à terme, pouvoir obtenir le statut de résident permanent au Royaume-Uni, a-t-il ajouté.

Quelques jours avant Noël 2023, le jeune militant avait pris l'avion pour Okinawa au Japon, avec un sac à dos et 40.000 dollars hongkongais (4.640 euros) en poche, prétextant de courtes vacances et promettant aux autorités de revenir à Hong Kong. Une fois sur place, il avait acheté un aller-simple pour Londres.

A l'âge de 20 ans, Tony Chung avait été condamné à trois ans et demi de prison notamment pour "sécession", en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations pro-démocratie de 2019.

Encore lycéen, il avait fondé en 2016 l'association Student Localism, qui appelait à l'indépendance de Hong Kong et a été dissoute sur la base de cette même législation.

Libéré sous des conditions strictes après avoir purgé une partie de sa peine, il avait raconté en l'AFP avoir vécu dans la crainte et subi des pressions de la police pendant six mois pour devenir un informateur, mettant sa "sécurité personnelle" et sa "vie en danger".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 15:34

    C'est beau la Chine, pour les touristes seulement.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche la direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite

  • Un tank Leopard 2A4 de la 33e brigade mécanisée, en Ukraine, le 30 avril 2025 ( AFP / GENYA SAVILOV )
    "Garanties de sécurité" pour l'Ukraine : quelles solutions concrètes derrière le grand flou?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.08.2025 15:25 

    La piste de garanties de sécurité pour l'Ukraine s'inspirant de l'article 5 de défense mutuelle de l'Otan, évoquée par Washington, doit être discutée lundi entre le président américain Donald Trump, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayer règle les litiges de Sky Valley concernant le produit chimique PCB
    information fournie par Reuters 18.08.2025 15:18 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4 et d'informations sur le litige ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank