 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 865,75
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.

FAITS MARQUANTS

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 718 000,00 $ contre 727 000,00 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse le cours cible à 171 $ contre 178 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 150 $ à 170 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies ramène le cours cible de 186 $ à 181 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 80 dollars

* American Tower Corp. AMT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 250 $, contre 246 $ auparavant

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible à 19 $ contre 25 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright vise un prix de 50 $

* Atara Biotherapeutics Inc ATRA.O : Mizuho réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le prix cible à 718 000,00 $ contre 727 000,00 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit le prix cible à 479 $ contre 485 $

* Bionano Genomics, Inc. BNGO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 11 $ contre 10 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $

* BP BP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* Braze Inc. BRZE.O : Barclays réduit le prix cible à 35 $ contre 43 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler vise un prix de 18 $

* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 50 $ à 66 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit le prix cible de 178 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 168 $ contre 164 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 109 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies relève le cours cible de 39 $ à 46 $

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 240 à 255 dollars

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de sous-pondéré à surpondéré

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler vise un prix de 65 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler reprend la couverture avec une note de surpondération

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler vise un prix de 66 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève le prix cible de 120 $ à 129 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 124 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 16 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 365 à 370 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $, contre 26 $ auparavant

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $ contre 121 $

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup augmente le prix cible à 170 $ contre 165 $

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 595 $ à 580 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170 $ contre 148 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le cours cible de 141 à 143 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 126 à 130 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 106 à 130 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 295 dollars

* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup réduit le prix cible de 68 $ à 64 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 4,00 $ à 2,00 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies réduit le prix cible à 35 $ de 39 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 134 à 145 dollars

* Fedex FDX.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 275 $ contre 278 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 159,00 $ à 172,00 $

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit le prix cible à 140 $ contre 145 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Citigroup réduit le prix cible à 85 $ contre 110 $

* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Fubotv Inc FUBO.N : Prix cible de JP Morgan: 3,70

* Halozyme Therapeutics, Inc HALO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 75,00 $ à 80,00 $

* J M Smucker Co SJM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 115 à 120 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson vise un prix de 195 $

* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 7 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit le prix cible de 213 à 206 $

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 21 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies réduit le prix cible de 24 $ à 23 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays initie la couverture avec la note de surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays vise un prix de 24 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan vise un prix de 21 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de Wells Fargo: 21

* Nvidia Corp. NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 200,00 $ à 206,00 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 43 $

* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 120 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 287 $ contre 243 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ contre 44 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies augmente le prix cible de 13 $ à 20 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies ramène le cours cible à 130 $, contre 134 $ auparavant

* Rapid7 Inc RPD.O : Citigroup réduit le cours cible à 30 $ contre 35 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible à 170 $ de 150 $

* Salesforce.com Inc. CRM.N : Barclays ramène le cours cible de 347 $ à 316 $

* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 54 $ contre 53 $

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 78 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève le prix cible de 58 $ à 75 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 140 à 150 dollars

* Tripadvisor Inc (Delaware) TRIP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 19 $ contre 16 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $ contre 290 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 181 $ contre 186 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup augmente le prix cible de 51 $ à 58 $

* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit le prix cible de 10 à 4 $

* Wisdomtree Inc. WT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 11,50 $ à 12,50 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 300 $ de 325 $

* Workday Inc. WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 298 $ contre 321 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Prix cible de Citigroup: 4,5 $

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,220 USD NYSE +0,96%
AMER TOWER REIT
206,210 USD NYSE +1,33%
AMRICLD RLTY REITRG
14,850 USD NYSE +0,44%
ANI PHARMACEUTIC
87,4700 USD NASDAQ -2,81%
APA
20,4800 USD NASDAQ -0,05%
ARCUS BIOSCIENS
10,400 USD NYSE +4,84%
ASSEMBLY BIO
25,4400 USD NASDAQ +1,92%
ATARA BIOTHER
12,2900 USD NASDAQ +4,86%
BERKSHIRE HATH RG-A
715 749,390 USD NYSE -0,36%
BIONANO GENOM
3,0400 USD NASDAQ -5,30%
BJ WHSL CL HLDG
103,300 USD NYSE +0,45%
BP SP ADR
34,330 USD NYSE -0,89%
BRAZE RG-A
25,5000 USD NASDAQ +3,91%
CELCUITY
51,7900 USD NASDAQ -0,19%
CHEVRON
156,570 USD NYSE +0,88%
CHORD ENERGY
102,1100 USD NASDAQ -0,68%
CIVITAS RES
33,210 USD NYSE -1,92%
CLOUDFLARE RG-A
200,840 USD NYSE +2,81%
COGENT COMM HLDG
34,2500 USD NASDAQ +0,32%
COMERICA INC
67,910 USD NYSE -1,81%
COMMUNITY TRUST
55,0500 USD NASDAQ -2,08%
CONOCOPHILLIPS
95,350 USD NYSE -0,33%
CORB PHRM HLDGS
9,2500 USD NASDAQ -3,95%
CORE SCIENTIFIC
14,1300 USD NASDAQ +2,13%
CORPAY RG-B
317,380 USD NYSE -0,92%
COTERRA ENERGY
24,050 USD NYSE -0,08%
CROWN CASTL REIT
101,685 USD NYSE +0,63%
DATADOG RG-A
127,2500 USD NASDAQ +2,19%
DEERE & CO
488,850 USD NYSE +2,10%
DELL TECH RG-C
138,285 USD NYSE -0,40%
DIAMONDBACK ENG
140,2200 USD NASDAQ -0,39%
DOLLAR GENERAL
112,770 USD NYSE -1,67%
DOLLAR TREE
113,4900 USD NASDAQ -0,99%
DUOLINGO RG-A
326,9300 USD NASDAQ -0,89%
DYCOM INDUSTRIES
268,860 USD NYSE +0,29%
DYNATRACE
48,280 USD NYSE +1,81%
ERASCA
1,6400 USD NASDAQ +4,46%
EXCELERATE ENR RG-A
23,910 USD NYSE -1,97%
EXXON MOBIL
106,500 USD NYSE -0,81%
FEDEX
227,335 USD NYSE -1,62%
FIRSTCASH HLDGS
136,5200 USD NASDAQ -2,02%
FISERV INC
136,640 USD NYSE +1,50%
FORTINET
79,1100 USD NASDAQ +2,41%
FUBOTV
3,615 USD NYSE -2,17%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALOZYME THERAPE
67,2700 USD NASDAQ +2,64%
JM SMUCKER
110,805 USD NYSE -0,55%
LIVE NATION ENT
160,940 USD NYSE -0,41%
LYRA THERAPEUTCS
7,0500 USD NASDAQ -0,70%
MARATHON PETRO
162,370 USD NYSE +0,01%
MURPHY OIL
22,970 USD NYSE -1,12%
NVIDIA
180,4500 USD NASDAQ -0,86%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,605 USD NYSE -0,38%
OKTA-A
92,0200 USD NASDAQ +3,85%
ORACLE
248,370 USD NYSE +1,47%
PACIRA BIOSCIENC
24,7800 USD NASDAQ -0,84%
PHATHOM PHARMA
10,2400 USD NASDAQ -2,20%
PHILLIPS 66
123,610 USD NYSE +0,75%
Pétrole Brent
66,07 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
63,07 USD Ice Europ -0,16%
RAPID7
21,2700 USD NASDAQ +1,58%
ROSS STORES
146,9400 USD NASDAQ -0,30%
SALESFORCE
242,550 USD NYSE +4,01%
SANARA MEDTECH
29,6800 USD NASDAQ -2,37%
SYNAPTICS
66,8000 USD NASDAQ -1,81%
TARSUS PHARMA
54,2100 USD NASDAQ +0,13%
TOLL BROTHERS IN
130,500 USD NYSE -0,35%
TRIPADVISOR
17,6200 USD NASDAQ -2,27%
UNITEDHEALTH GRO
304,160 USD NYSE +11,95%
VALERO ENERGY
136,740 USD NYSE +0,65%
VARONIS SYSTEMS
58,4100 USD NASDAQ +2,56%
VERU
3,5900 USD NASDAQ -3,23%
WISDOMTREE
13,395 USD NYSE -1,00%
WORKDAY-A
226,0900 USD NASDAQ +1,88%
XEROX HOLDINGS
4,0200 USD NASDAQ -2,90%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 12:56:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    IBM parie sur l'IA pour couvrir le tournoi de tennis de l'US Open
    information fournie par AOF 18.08.2025 14:20 

    (AOF) - IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association ... Lire la suite

  • Le PDG de MTN, Ralph Mupita, à Barcelone, en Espagne, le 3 mars 2025. ( AFP / LLUIS GENE )
    Le géant sud-africain des télécoms MTN sous enquête à Washington
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.08.2025 14:15 

    Le géant sud-africain des télécoms MTN a annoncé lundi faire l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des Etats-Unis pour ses activités actuelles en Iran et passées en Afghanistan, alors que les relations entre Pretoria et Washington sont au plus bas. Premier ... Lire la suite

  • Vue générale de bâtiments détruit à Gaza, le 18 août 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Gaza: les médiateurs font une proposition de cessez-le-feu au Hamas
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:07 

    Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération en deux étapes des otages, a indiqué lundi un responsable palestinien. ... Lire la suite

  • Des villageois (d) se tiennent près d'un pont alors que le niveau des eaux de crue monte dans le district de Buner, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 18 août 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )
    Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:04 

    De nouvelles trombes d'eau ont tué lundi 20 personnes dans le nord du Pakistan, tout en empêchant les secours de sortir de la boue des dizaines de corps toujours ensevelis après un épisode extrême de mousson qui a tué plus de 350 personnes depuis jeudi. Lundi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank