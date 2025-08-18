TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 80 dollars
* American Tower Corp. AMT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 250 $, contre 246 $ auparavant
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible à 19 $ contre 25 $
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho relève le cours cible de 42 $ à 45 $
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : H.C. Wainwright vise un prix de 50 $
* Atara Biotherapeutics Inc ATRA.O : Mizuho réduit le prix cible de 18 $ à 16 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le prix cible à 718 000,00 $ contre 727 000,00 $
* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit le prix cible à 479 $ contre 485 $
* Bionano Genomics, Inc. BNGO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 11 $ contre 10 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $
* BP BP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 35 $ à 38 $
* Braze Inc. BRZE.O : Barclays réduit le prix cible à 35 $ contre 43 $
* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération
* Carlsmed Inc CARL.O : Piper Sandler vise un prix de 18 $
* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 50 $ à 66 $
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit le prix cible de 178 $ à 171 $
* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 168 $ contre 164 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 109 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies relève le cours cible de 39 $ à 46 $
* Cloudflare NET.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 240 à 255 dollars
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de sous-pondéré à surpondéré
* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre
* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler vise un prix de 65 $
* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler reprend la couverture avec une note de surpondération
* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler vise un prix de 66 $
* Conocophillips COP.N : Jefferies relève le prix cible de 120 $ à 129 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 124 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 53 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 16 $
* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 365 à 370 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $, contre 26 $ auparavant
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $ contre 121 $
* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup augmente le prix cible à 170 $ contre 165 $
* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 595 $ à 580 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170 $ contre 148 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le cours cible de 141 à 143 dollars
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 126 à 130 dollars
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 106 à 130 dollars
* Duolingo Inc DUOL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle
* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 295 dollars
* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup réduit le prix cible de 68 $ à 64 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 4,00 $ à 2,00 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies réduit le prix cible à 35 $ de 39 $
* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 134 à 145 dollars
* Fedex FDX.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 275 $ contre 278 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 159,00 $ à 172,00 $
* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit le prix cible à 140 $ contre 145 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Citigroup réduit le prix cible à 85 $ contre 110 $
* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération
* Fubotv Inc FUBO.N : Prix cible de JP Morgan: 3,70
* Halozyme Therapeutics, Inc HALO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 75,00 $ à 80,00 $
* J M Smucker Co SJM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 115 à 120 dollars
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Moffettnathanson vise un prix de 195 $
* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 7 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit le prix cible de 213 à 206 $
* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 21 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies réduit le prix cible de 24 $ à 23 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays initie la couverture avec la note de surpondération
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Barclays vise un prix de 24 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan vise un prix de 21 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : Objectif de prix de Wells Fargo: 21
* Nvidia Corp. NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 200,00 $ à 206,00 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 43 $
* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 120 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 287 $ contre 243 $
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ contre 44 $
* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies augmente le prix cible de 13 $ à 20 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies ramène le cours cible à 130 $, contre 134 $ auparavant
* Rapid7 Inc RPD.O : Citigroup réduit le cours cible à 30 $ contre 35 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible à 170 $ de 150 $
* Salesforce.com Inc. CRM.N : Barclays ramène le cours cible de 347 $ à 316 $
* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 54 $ contre 53 $
* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 78 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève le prix cible de 58 $ à 75 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 140 à 150 dollars
* Tripadvisor Inc (Delaware) TRIP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 19 $ contre 16 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $ contre 290 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 181 $ contre 186 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup augmente le prix cible de 51 $ à 58 $
* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit le prix cible de 10 à 4 $
* Wisdomtree Inc. WT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 11,50 $ à 12,50 $
* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 300 $ de 325 $
* Workday Inc. WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 298 $ contre 321 $
* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre
* Xerox Holdings Corp XRX.O : Prix cible de Citigroup: 4,5 $
