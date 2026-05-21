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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Intuit, NVIDIA
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 08:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Intuit et NVIDIA.

POINTS FORTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 45 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 22 $ à 33 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 540 $ à 443 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Intuit Inc INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 278 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 325 $ à 279 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 276 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 264 $ à 232 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 280 $ à 235 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 127 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève son objectif de cours de 183 $ à 190 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

Valeurs associées

60 DEGREES PH
1,4000 USD NASDAQ -0,71%
ANALOG DEVICES
398,0500 USD NASDAQ -3,92%
CENCORA
264,815 USD NYSE -0,51%
COCA-COLA CO
81,550 USD NYSE -0,52%
ELF BEAUTY
50,700 USD NYSE -4,31%
FLYWIRE
15,9100 USD NASDAQ +0,51%
GALAXY RG-A
27,7700 USD NASDAQ +0,80%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
IMMUNOVANT
35,5600 USD NASDAQ +35,26%
INTUIT
383,9300 USD NASDAQ -3,95%
KEYSIGHT TECHNOL
342,060 USD NYSE -0,56%
LOWE'S COM
221,070 USD NYSE +1,21%
NVIDIA
223,4700 USD NASDAQ +1,30%
Pétrole Brent
105,44 USD Ice Europ +0,27%
Pétrole WTI
98,86 USD Ice Europ +0,06%
TARGET
122,380 USD NYSE -3,82%
TJX COMPANIES
159,240 USD NYSE +5,68%
TOLL BROTHERS IN
136,310 USD NYSE +9,81%
ZOOMINF TECH RG-A
3,6700 USD NASDAQ -3,67%
ZOOMINF TECH RG-A
10,0300 USD NASDAQ -2,72%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 08:43:29.

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