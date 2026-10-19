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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.

POINTS FORTS

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 à 475 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 206 dollars

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 59 $

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 275 $ à 175 $

* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $

* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 395 $ à 275 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 2 $

* Intel INTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 121 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 09:33:23.

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