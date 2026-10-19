TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.
POINTS FORTS
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 à 475 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 206 dollars
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 59 $
* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $
* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $
* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $
* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 25 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $
* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 275 $ à 175 $
* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $
* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $
* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 395 $ à 275 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $
* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $
* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 2 $
* Intel INTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $
* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 121 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $
* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $
* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $
* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $
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