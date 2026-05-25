TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Crowdstrike, Deere & Co

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Crowdstrike et Deere & Co.

POINTS FORTS

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $

* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours: 80 $

* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 52 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 114 $

à 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 212

$ à 255 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 765 $ à 700 $

* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $

* Dorian Lpg Ltd LPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de 40 $