 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Crowdstrike, Deere & Co
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Crowdstrike et Deere & Co.

POINTS FORTS

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $

* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours: 80 $

* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 52 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 114 $

à 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 212

$ à 255 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 765 $ à 700 $

* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $

* Dorian Lpg Ltd LPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de 40 $

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
397,0700 USD NASDAQ +3,35%
AVALYN PHARMA
28,8400 USD NASDAQ +1,51%
BJ WHSL CL HLDG
86,655 USD NYSE -8,32%
CROWDSTRIKE
663,4600 USD NASDAQ +2,35%
DATADOG RG-A
222,3200 USD NASDAQ +1,96%
DEERE & CO
529,190 USD NYSE -0,45%
DORIAN LPG
46,470 USD NYSE +1,37%
FORTINET
133,9300 USD NASDAQ +3,45%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
HEICO
301,200 USD NYSE +0,05%
PALO ALTO NETWORKS
260,5800 USD NASDAQ +3,03%
Pétrole Brent
98,96 USD Ice Europ +2,76%
Pétrole WTI
92,62 USD Ice Europ +3,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/05/2026 à 10:32:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,3065 +20,20%
CAC 40
8 193,35 -0,79%
Pétrole Brent
99,05 +2,86%
KALRAY
12,88 -2,42%
SOITEC
169,45 -3,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank