TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Crowdstrike, Deere & Co

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Crowdstrike et Deere & Co.
POINTS FORTS
* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $
* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $
* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de cours: 80 $
* Avalyn Pharma Inc AVLN.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 52 $
* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 114 $
à 105 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 621 $ à 764 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 212
$ à 255 $
* Deere & Co DE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 765 $ à 700 $
* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 736 $ à 752 $
* Dorian Lpg Ltd LPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Heico Corp HEI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 216 $ à 268 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de 40 $
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