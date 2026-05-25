Le Japon prévoit un budget supplémentaire d'environ €16 mds

Le bâtiment du Parlement est visible à Tokyo

par Makiko Yamazaki

Le gouvernement ‌japonais va élaborer un budget supplémentaire d'environ 3.000 milliards de yens (16,22 milliards d'euros), ​a déclaré lundi la Première ministre Sanae Takaichi, attisant les inquiétudes quant à une expansion budgétaire qui pourrait peser davantage sur les finances publiques déjà mises ​à rude épreuve.

Ce budget supplémentaire intervient alors que le gouvernement japonais a décidé d'utiliser environ la moitié ​de ses réserves de contingence, d'un montant ⁠de 1.000 milliards de yens, pour financer des subventions visant à réduire ‌les factures d'énergie, ce qui accroît la nécessité de reconstituer ces réserves face au risque d'une crise prolongée au Moyen-Orient.

Le Japon ​a également mis en ‌place des subventions distinctes pour maintenir la stabilité des ⁠prix de l'essence, une mesure coûteuse qui épuise rapidement ses réserves d'urgence alors que les prix du pétrole restent élevés.

Sanae Takaichi a déclaré que le budget ⁠supplémentaire serait financé par ‌de nouvelles obligations de financement du déficit, mais a ajouté ⁠que cette mesure pourrait être mise en oeuvre sans affecter le marché ‌obligataire.

Le calendrier d'émission des obligations d'État restera inchangé par rapport au ⁠plan initial, car la hausse des recettes fiscales, des recettes ⁠non fiscales et ‌les économies de dépenses attendues devraient rendre inutile l'émission d'environ 3.000 milliards de ​yens d'obligations de déficit qui était prévue ‌jusqu'en juin, a-t-elle déclaré.

Ce plan, annoncé pour la première fois au début du mois, marque un ​revirement par rapport aux précédentes déclarations de Sanae Takaichi, dans lesquelles elle excluait la nécessité d’un budget supplémentaire.

Un article publié par la suite par ⁠Reuters, selon lequel le gouvernement nippon serait susceptible d'émettre de nouvelles obligations pour financer le budget supplémentaire, a contribué à faire grimper le rendement de l'obligation d'État japonaise (JGB) de référence à 10 ans à 2,8% la semaine dernière, son plus haut niveau depuis octobre 1996.

(Rédigé par Makiko Yamazaki ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)