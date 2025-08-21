TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente l'objectif de cours à 300,00$ contre 280,00

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 299 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Achieve Life Sciences Inc ACHV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 59 $ contre 77 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays augmente le prix cible de 185 $ à 240 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $ -

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève le prix cible de 270 à 280 dollars - Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James augmente le prix cible de 260 à 290 dollars -

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $ - Analog Devices Inc ADI.O : Raymond

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève le prix cible à 249 $ contre 219 $ -

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 288,00 $ contre 273,00 $ -

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le prix cible de 480 à 491 dollars - Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Texas Capital Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup augmente le prix cible de 317 $ à 330 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 dollars, contre 335 dollars auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $71

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente la prévision de cours de 55 $ à 70

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 70 $ -

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 44 $ à 52 $ - Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham

* Central Pacific Financial CPF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 35

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT $300

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 10,10 $ de 10,50 $ -

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 39

* Coreweave Inc CRWV.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Coty Inc COTY.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position de neutralité; réduit le PT à 4,25 $ de 6,50 $

* Coty Inc COTY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4 $ de 6 $ -

* Crane Co CR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 225 $ contre 200 $ -

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $24

* Dayforce Inc DAY.N : William Blair abaisse la note à "market perform" -

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 100 $ -

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush augmente le prix cible de 34 $ à 42 $ -

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 265 à 300 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 290 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 9 à 10 dollars - Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 28 à 36 dollars - Enphase Energy Inc ENPH.O :

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le prix cible à 36 dollars contre 28 dollars - Enphase Energy Inc

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 8 $ à 4 $ - Equillium Inc

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 98 à 100 dollars

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 à 99,00

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 87,00 $ contre 66,00 $ -

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup passe d'achat à neutre; PT de 36 $ à 31 $

* Fortress Biotech Inc FBIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 17 $ de 26 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 53 $ à 55 $ -

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $ - Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $

* Guild Holdings Co GHLD.N : BTIG réduit le prix cible à neutre de acheter -

* Hii HII.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 234 $ contre 225 $

* Humana HUM.N : RBC relève le cours cible de 283 à 322 dollars - Humana HUM.N : RBC relève le cours cible de 283 à 322 dollars

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup ramène le cours cible à 21 $, contre 25 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 144,00 $ contre 126,00 $ -

* Insulet PODD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 300 $ contre 266 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible à 178,00 $ contre 183,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 480 $ contre 495 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $ - Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299$ de 280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00$ contre 280,00

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel augmente le prix cible à 275 $ à partir de 265 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 283 $ contre 264 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 290 $, contre 260 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de 55 $ à 42 $ - Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT de 1400 $ à 1600 $

* Newmont NEM.N : CIBC augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 77 $ contre 69 $ -

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible de 305 $ à 339 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible à 34 $ contre 36 $ -

* Nuscale Power SMR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; PO 36 $ -

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève le prix cible de 175 à 210 dollars -

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ contre 105

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 148 dollars contre 158 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 17 $ à 24 $ -

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 281 $ à 279 $ - Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 344 $ de 339 $ -

* Progressive Corp PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 327 $ contre 333 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research augmente le PO à 10$ de 4$ -

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research passe de neutre à acheter -

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $ - Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 51 $ à 46 $ -

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $50

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* objectif Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* cible Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* cible Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 102 $ de 107 $ -

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays augmente le prix cible à 155 $ contre 147 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 152 dollars contre 145 -

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150 $ contre 145 $ -

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 160 dollars - TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 155 à 160 $ - TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 150,00 $ de 140,00 $ -

* Tko Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 182 $ à 212 $ - Tko Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible de

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 150 $ à partir de 145 $ -

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève l'objectif de cours à 145 $ contre 133

* Trevi Therapeutics TRVI.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18 $ -

* Truist Financial Corp TFC.N : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein augmente le prix cible de 286 $ à 294 $ -

* Upland Software Inc UPLD.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy" -

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève le prix cible de 230 à 268 dollars - Veeva Systems Inc VEEV.N :

* Vontier Corp VNT.N : Keybanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 50 $ -

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le prix cible de 32 $ à 33 $ - Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 74 $ à 91 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 32 $