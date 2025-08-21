 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 937,51
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente l'objectif de cours à 300,00$ contre 280,00

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 299 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Achieve Life Sciences Inc ACHV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 59 $ contre 77 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays augmente le prix cible de 185 $ à 240 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $ -

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève le prix cible de 270 à 280 dollars - Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève

le prix cible de 220 à 240 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James augmente le prix cible de 260 à 290 dollars -

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $ - Analog Devices Inc ADI.O : Raymond

James augmente le prix cible de 260 $ à 290 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève le prix cible à 249 $ contre 219 $ -

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 288,00 $ contre 273,00 $ -

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le prix cible de 480 à 491 dollars - Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le

prix cible de 480 à 491 dollars

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Texas Capital Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup augmente le prix cible de 317 $ à 330 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 dollars, contre 335 dollars auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $71

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente la prévision de cours de 55 $ à 70

$

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 70 $ -

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 44 $ à 52 $ - Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham

relève le cours cible de 44 $ à 52

* Central Pacific Financial CPF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 35

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT $300

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 10,10 $ de 10,50 $ -

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 39

* Coreweave Inc CRWV.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Coty Inc COTY.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position de neutralité; réduit le PT à 4,25 $ de 6,50 $

* Coty Inc COTY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4 $ de 6 $ -

* Crane Co CR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 225 $ contre 200 $ -

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $24

* Dayforce Inc DAY.N : William Blair abaisse la note à "market perform" -

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 100 $ -

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush augmente le prix cible de 34 $ à 42 $ -

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 265 à 300 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 290 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 9 à 10 dollars - Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève

l'objectif de cours de 9 à 10 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 28 à 36 dollars - Enphase Energy Inc ENPH.O :

Jefferies relève le cours cible de 28 à 36 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le prix cible à 36 dollars contre 28 dollars - Enphase Energy Inc

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 8 $ à 4 $ - Equillium Inc

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 98 à 100 dollars

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 à 99,00

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 87,00 $ contre 66,00 $ -

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup passe d'achat à neutre; PT de 36 $ à 31 $

* Fortress Biotech Inc FBIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 17 $ de 26 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 53 $ à 55 $ -

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $ - Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $

à 62

* Guild Holdings Co GHLD.N : BTIG réduit le prix cible à neutre de acheter -

* Hii HII.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 234 $ contre 225 $

* Humana HUM.N : RBC relève le cours cible de 283 à 322 dollars - Humana HUM.N : RBC relève le cours cible de 283 à 322 dollars

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup ramène le cours cible à 21 $, contre 25 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 144,00 $ contre 126,00 $ -

* Insulet PODD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 300 $ contre 266 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible à 178,00 $ contre 183,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 480 $ contre 495 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $ - Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein

augmente le prix cible à 279 $ de 266

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299$ de 280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00$ contre 280,00

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel augmente le prix cible à 275 $ à partir de 265 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 283 $ contre 264 $ -

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 290 $, contre 260 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de 55 $ à 42 $ - Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de

55 $ à 42

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT de 1400 $ à 1600 $

* Newmont NEM.N : CIBC augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 77 $ contre 69 $ -

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible de 305 $ à 339 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible à 34 $ contre 36 $ -

* Nuscale Power SMR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; PO 36 $ -

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève le prix cible de 175 à 210 dollars -

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ contre 105

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 148 dollars contre 158 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 17 $ à 24 $ -

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 281 $ à 279 $ - Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours

cible de 281 $ à 279 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 344 $ de 339 $ -

* Progressive Corp PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 327 $ contre 333 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research augmente le PO à 10$ de 4$ -

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research passe de neutre à acheter -

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $ - Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible

de 375 $ à 335

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 51 $ à 46 $ -

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $50

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50

$

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* objectif Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* cible Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* cible Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 102 $ de 107 $ -

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays augmente le prix cible à 155 $ contre 147 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 152 dollars contre 145 -

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150 $ contre 145 $ -

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 160 dollars - TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le

prix cible de 140 à 160 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 155 à 160 $ - TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix

cible de 155 à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 150,00 $ de 140,00 $ -

* Tko Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 182 $ à 212 $ - Tko Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible de

182 $ à 212

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 150 $ à partir de 145 $ -

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève l'objectif de cours à 145 $ contre 133

* Trevi Therapeutics TRVI.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18 $ -

* Truist Financial Corp TFC.N : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein augmente le prix cible de 286 $ à 294 $ -

* Upland Software Inc UPLD.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy" -

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève le prix cible de 230 à 268 dollars - Veeva Systems Inc VEEV.N :

Truist Securities relève le prix cible de 230 à 268 dollars

* Vontier Corp VNT.N : Keybanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 50 $ -

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le prix cible de 32 $ à 33 $ - Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le

prix cible de 32 $ à 33

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 74 $ à 91 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 32 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
303,750 USD NYSE +0,39%
ACHIEVE LIFE SCI
2,7350 USD NASDAQ +6,01%
ALBANY INTL RG-A
61,360 USD NYSE -0,06%
AM AXLE & MFG HL
5,540 USD NYSE -1,34%
ANALOG DEVICES
247,4150 USD NASDAQ +1,04%
APPLOVIN RG-A
426,2550 USD NASDAQ +3,36%
ARIS WATER RG-A
23,810 USD NYSE +0,57%
AUTODESK INC
285,8800 USD NASDAQ -0,95%
BANK OF HAWAII
65,330 USD NYSE -0,46%
BANK OZK
49,8700 USD NASDAQ -0,38%
BIO-TECHNE
54,3000 USD NASDAQ -0,06%
BLOCK RG-A
73,230 USD NYSE -1,25%
CENTRAL PACIFIC
28,980 USD NYSE +1,36%
CHARTER COMM RG-A
265,0400 USD NASDAQ -0,59%
CIVITAS RES
31,890 USD NYSE -2,92%
CLEVELAND-CLIFFS
10,005 USD NYSE -2,15%
COOPER-STD HLDGS
31,295 USD NYSE +6,16%
COREWEAVE
94,9005 USD NASDAQ +3,69%
COTY RG-A
3,930 USD NYSE -18,46%
CRANE
190,890 USD NYSE +0,55%
CULLINAN THERA
7,6100 USD NASDAQ +1,87%
DAYFORCE
68,550 USD NYSE +1,68%
DEXCOM
80,7700 USD NASDAQ -1,10%
DIANTHUS
23,9800 USD NASDAQ +2,39%
DYCOM INDUSTRIES
260,530 USD NYSE +1,20%
ECOVYST
8,785 USD NYSE +0,75%
ENPHASE ENERGY
35,4000 USD NASDAQ -0,78%
EQUILLIUM
1,3500 USD NASDAQ +18,42%
ESTEE LAUDER RG-A
88,030 USD NYSE +1,60%
FIRST HAWAIIAN
24,5000 USD NASDAQ -0,45%
FORMFACTOR
27,6600 USD NASDAQ -0,86%
FORTRESS BIOTCH
2,0800 USD NASDAQ +1,46%
FREEPORT MCMORAN
41,360 USD NYSE +0,10%
GITLAB RG-A
43,2750 USD NASDAQ -0,97%
GUILD HOLDINGS RG-A
19,810 USD NYSE -0,30%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUMANA
293,060 USD NYSE +1,04%
HUNTGTN INGLS IN
267,390 USD NYSE +0,10%
INSMED
129,6500 USD NASDAQ +0,15%
INSTACART (MAPLEBEAR)
43,8500 USD NASDAQ -3,65%
INSULET
330,1100 USD NASDAQ -0,87%
JACK HENRY & ASS
163,3150 USD NASDAQ -0,30%
LANTHEUS HOLDING
56,6200 USD NASDAQ +0,86%
LOCKHEED MARTIN
446,480 USD NYSE +0,11%
LOWE'S COM
258,570 USD NYSE +0,58%
METTLER TOLEDO I
1 292,000 USD NYSE -1,79%
NEWMONT
69,680 USD NYSE +1,01%
NORFOLK SOUTHERN
284,890 USD NYSE -0,30%
NORTHERN OIL&GAS
23,355 USD NYSE +0,41%
NUSCALE POWER
33,770 USD NYSE -0,27%
NVIDIA
175,6999 USD NASDAQ +0,17%
OKTA-A
89,0150 USD NASDAQ -2,21%
PAYCHEX INC
137,8650 USD NASDAQ -0,73%
PLYMOUTH IN REIT
20,910 USD NYSE +0,10%
PROGRESSIVE (OHI
251,465 USD NYSE -0,46%
Pétrole Brent
67,08 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
62,90 USD Ice Europ +0,10%
ROCKET PHARMACTC
3,6850 USD NASDAQ -1,73%
SALESFORCE
242,280 USD NYSE -1,70%
SAMSARA RG-A
32,730 USD NYSE -0,83%
SCHOLAR RCK HLDG
33,6400 USD NASDAQ -2,21%
SYMBOTIC RG-A
44,7400 USD NASDAQ +0,54%
TARGET
97,170 USD NYSE -1,52%
TJX COMPANIES
138,540 USD NYSE +0,22%
TKO GRP RG-A
183,370 USD NYSE +0,41%
TOLL BROTHERS IN
131,920 USD NYSE +0,34%
TREVI THERAPEUTI
7,6000 USD NASDAQ +2,43%
TRUIST FINL
44,055 USD NYSE -0,78%
UNION PACIFIC
224,770 USD NYSE -0,44%
UPLAND SOFTWARE
2,6850 USD NASDAQ -5,46%
VEEVA SYSTEMS RG-A
282,705 USD NYSE -0,55%
VONTIER
42,295 USD NYSE +0,46%
VOR RLT REIT-SBI
36,390 USD NYSE -0,76%
WAYFAIR RG-A
77,540 USD NYSE -3,05%
XENCOR
7,3800 USD NASDAQ -1,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 15:21:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank