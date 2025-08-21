 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente l'objectif de cours à 300,00 $ contre 280,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève le prix cible de 280 $ à 299 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Achieve Life Sciences Inc ACHV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 77 $ à 59 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays augmente le prix cible de 185 $ à 240 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 $, contre 235 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 288,00 $ contre 273,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James augmente l'objectif de cours à 290 $ contre 260 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 249 $ contre 219 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 491 $ contre 480 $

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Texas Capital Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup augmente le prix cible de 317 $ à 330 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 $ contre 335 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 71 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bio-Techne TECH.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente la prévision de cours de 55 $ à 70 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 44 $ à 52 $

* Central Pacific Financial CPF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 35 $

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 300 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 10,50 $ à 10,10 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 39 $

* Coreweave Inc CRWV.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Coty Inc COTY.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position de neutralité; réduit le PT à 4,25 $ de 6,50 $

* Coty Inc COTY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4 $ de 6 $

* Crane Co CR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 225 $ contre 200 $ auparavant

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 24 $

* Dayforce Inc DAY.N : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 70 $

* Dayforce Inc DAY.N : TD Cowen réduit la cote à "hold" au lieu de "buy"; augmente le prix cible à 70 $ au lieu de 67

* Dayforce Inc DAY.N : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 144,00 $ de 135,00 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research initie la couverture avec une note d'achat; PT 100 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 265 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 $ à 275 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James relève le prix cible de 290 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève le cours cible de 288 $ à 296 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 28 $ à 36 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 4 $ contre 8 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 100 $ de 98 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 $ à 99,00 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 87,00 $ de 66,00 $

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup passe d'achat à neutre; PT de 36 $ à 31 $

* Fortress Biotech Inc FBIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 17 $ de 26 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 53 $ à 55 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 175,00 $ à partir de 138,00 $

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Guild Holdings Co GHLD.N : BTIG réduit l'objectif de cours à neutre au lieu d'acheter

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 28,00 $ de 22,00 $

* Hii HII.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 234 $ contre 225 $

* Humana HUM.N : RBC relève le cours cible à 322 $, contre 283 $ auparavant

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 144,00 $ contre 126,00 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève le prix cible de 266 $ à 300 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit l'objectif de cours à 178,00 $ contre 183,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : UBS réduit le prix cible de 185 $ à 175 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 480 $ contre 495 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299 $ de 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00 $ contre 280,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel augmente le prix cible à 275 $ contre 265 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 283 $ contre 264 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS augmente le prix cible à 325 $ contre 300 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 260 $ à 290 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de 55 $ à 42 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT de 1400 $ à 1600 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 106,00 $ à 115,00 $

* Newmont NEM.N : CIBC augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Newmont NEM.N : Raymond James augmente le prix cible à 77 $ contre 69 $

* Newsmax Inc NMAX.N : Noble Capital initie la couverture avec une note de surperformance; PT 23 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le prix cible à 339 $ contre 305 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Nuscale Power SMR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; PO 36 $

* Nvidia Corp NVDA.O : UBS augmente le prix cible de 175 $ à 205 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 210 $ contre 175 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le prix cible de 105 $ à 100 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 148 $ contre 158 $

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 17 $ à 24 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 281 $ à 279 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 344 $ de 339 $

* Progressive Corp PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 327 $ à partir de 333 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 62,00 $ à 60,00 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research augmente le PO à 10 $ de 4 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 51 $ à 46 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 50 $

* Service Corporation International SCI.N : Oppenheimer relève le PT de 86 $ à 91 $

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein relève le prix cible à 87 $, contre 86 $ auparavant

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* target Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120 $

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* target Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* target Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 107 $ à 102 $; target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix

cible de 100 $ à 102 $

* target Corp TGT.N : UBS réduit le cours cible à 130 $, au lieu de 135 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève le cours cible de 147 $ à 155 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 145 $ à 152 $

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 $ à 150 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le prix cible de 140 $ à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 155 $ à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140,00 $ à 150,00 $

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS augmente le prix cible à 172 $ de 164 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Tko Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 182 $ à 212 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150 $ contre 145 $ auparavant

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC augmente l'objectif de cours à 145 $ contre 133 $

* Trevi Therapeutics TRVI.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à pondération égale

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS augmente le prix cible de 525 $ à 640 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève le cours cible de 286 $ à 294 $

* Upland Software Inc UPLD.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 268 $ contre 230 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $

* Vontier Corp VNT.N : Keybanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 50 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le prix cible de 32 $ à 33 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 74 $ à 91 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 32 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 16:45:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

