TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente l'objectif de cours à 300,00 $ contre 280,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève le prix cible de 280 $ à 299 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Achieve Life Sciences Inc ACHV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 77 $ à 59 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays augmente le prix cible de 185 $ à 240 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 $, contre 235 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 288,00 $ contre 273,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James augmente l'objectif de cours à 290 $ contre 260 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 249 $ contre 219 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 491 $ contre 480 $

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Texas Capital Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup augmente le prix cible de 317 $ à 330 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 $ contre 335 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 71 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bio-Techne TECH.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente la prévision de cours de 55 $ à 70 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 44 $ à 52 $

* Central Pacific Financial CPF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 35 $

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 300 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 10,50 $ à 10,10 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 39 $

* Coreweave Inc CRWV.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Coty Inc COTY.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position de neutralité; réduit le PT à 4,25 $ de 6,50 $

* Coty Inc COTY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4 $ de 6 $

* Crane Co CR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 225 $ contre 200 $ auparavant

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 24 $

* Dayforce Inc DAY.N : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 70 $

* Dayforce Inc DAY.N : TD Cowen réduit la cote à "hold" au lieu de "buy"; augmente le prix cible à 70 $ au lieu de 67

* Dayforce Inc DAY.N : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 144,00 $ de 135,00 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research initie la couverture avec une note d'achat; PT 100 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 265 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 $ à 275 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James relève le prix cible de 290 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève le cours cible de 288 $ à 296 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 28 $ à 36 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 4 $ contre 8 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 100 $ de 98 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 $ à 99,00 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 87,00 $ de 66,00 $

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup passe d'achat à neutre; PT de 36 $ à 31 $

* Fortress Biotech Inc FBIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 17 $ de 26 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 53 $ à 55 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 175,00 $ à partir de 138,00 $

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Guild Holdings Co GHLD.N : BTIG réduit l'objectif de cours à neutre au lieu d'acheter

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 28,00 $ de 22,00 $

* Hii HII.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 234 $ contre 225 $

* Humana HUM.N : RBC relève le cours cible à 322 $, contre 283 $ auparavant

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 144,00 $ contre 126,00 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève le prix cible de 266 $ à 300 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit l'objectif de cours à 178,00 $ contre 183,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : UBS réduit le prix cible de 185 $ à 175 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 480 $ contre 495 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299 $ de 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00 $ contre 280,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel augmente le prix cible à 275 $ contre 265 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 283 $ contre 264 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS augmente le prix cible à 325 $ contre 300 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 260 $ à 290 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de 55 $ à 42 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT de 1400 $ à 1600 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 106,00 $ à 115,00 $

* Newmont NEM.N : CIBC augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Newmont NEM.N : Raymond James augmente le prix cible à 77 $ contre 69 $

* Newsmax Inc NMAX.N : Noble Capital initie la couverture avec une note de surperformance; PT 23 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le prix cible à 339 $ contre 305 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Nuscale Power SMR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; PO 36 $

* Nvidia Corp NVDA.O : UBS augmente le prix cible de 175 $ à 205 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 210 $ contre 175 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le prix cible de 105 $ à 100 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 148 $ contre 158 $

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 17 $ à 24 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 281 $ à 279 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 344 $ de 339 $

* Progressive Corp PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 327 $ à partir de 333 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 62,00 $ à 60,00 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research augmente le PO à 10 $ de 4 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 51 $ à 46 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 50 $

* Service Corporation International SCI.N : Oppenheimer relève le PT de 86 $ à 91 $

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein relève le prix cible à 87 $, contre 86 $ auparavant

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* target Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120 $

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* target Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* target Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 107 $ à 102 $; target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix

cible de 100 $ à 102 $

* target Corp TGT.N : UBS réduit le cours cible à 130 $, au lieu de 135 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève le cours cible de 147 $ à 155 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 145 $ à 152 $

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 $ à 150 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le prix cible de 140 $ à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 155 $ à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140,00 $ à 150,00 $

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS augmente le prix cible à 172 $ de 164 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Tko Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 182 $ à 212 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150 $ contre 145 $ auparavant

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC augmente l'objectif de cours à 145 $ contre 133 $

* Trevi Therapeutics TRVI.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à pondération égale

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS augmente le prix cible de 525 $ à 640 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève le cours cible de 286 $ à 294 $

* Upland Software Inc UPLD.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 268 $ contre 230 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $

* Vontier Corp VNT.N : Keybanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 50 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le prix cible de 32 $ à 33 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 74 $ à 91 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 32 $