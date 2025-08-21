information fournie par Reuters • 21/08/2025 à 13:09

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente l'objectif de cours à 300,00$ contre 280,00

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 335 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 299 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Achieve Life Sciences Inc ACHV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 59 $ contre 77 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays augmente le prix cible de 185 $ à 240 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève le prix cible de 220 à 240 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 270 à 280 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le prix cible de 480 à 491 dollars

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Texas Capital Securities réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup augmente le prix cible de 317 $ à 330 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 dollars, contre 335 dollars auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $71

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente la prévision de cours de 55 $

à 70 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le prix cible de 44 $ à 52 $

* Central Pacific Financial CPF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 35 $

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT $300

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 39

* Coreweave Inc CRWV.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Coty Inc COTY.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position neutre; PT de 6,50 $ à 4,25 $

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat; PT 24 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 265 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 275 dollars

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 8 à 4 dollars

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 100 $ contre 98 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 à 99,00

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup passe d'achat à neutre; PT de 36 $ à 31 $

* Fortress Biotech Inc FBIO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 26 $ à 17 $

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Humana HUM.N : RBC relève le cours cible de 283 $ à 322 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 300 $ contre 266 $ auparavant

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible à 178,00 $ de 183,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299$ de 280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00$ contre 280,00

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 260 $ à 290 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de 55 $ à 42 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup augmente le prix cible de 1400 $ à 1600 $

* Newmont NEM.N : La CIBC relève le cours cible de 74 $ à 78 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le cours cible à 100 $ contre 105 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit le prix cible de 158 $ à 148 $

* Progressive Corp PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 327 $ à partir de 333 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 335 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 50 $

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* objectif Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* cible Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève le cours cible à 155 $, contre 147 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 160 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 155 à 160 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Tko Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 182 $ à 212 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève le cours cible à 145 $, contre 133 $ auparavant

* Truist Financial Corp TFC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève le cours cible de 32 à 33 dollars

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 91 $ contre 74 $ auparavant

* Xencor Inc XNCR.O : RBC réduit le cours cible à 15 $ contre 32 $