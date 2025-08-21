TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Analog Devices, Autodesk, Salesforce

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Analog Devices, Autodesk et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 6 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein augmente le prix cible de 220 $ à 240 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève le prix cible de 270 à 280 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 310,00 $ au lieu de 300,00

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 280,00 $ à 300,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 345 dollars, contre 335 dollars auparavant

* Bank Ozk OZK.O : Stephens augmente le prix cible de 58,00 $ à 65,00 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 39 $

* Dycom Industries Inc DY.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 265 $ à 300 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 275 dollars

* Equillium Inc EQ.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 8 à 4 dollars

* Estée Lauder EL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 100 $ contre 98 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 101,00 à 99,00

* Estée Lauder EL.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Humana HUM.N : RBC augmente le cours cible de 283 $ à 322 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW ramène le cours cible de 183,00 $ à 178,00 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC réduit le prix cible de 203 $ à 185 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 99 $, contre 134 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 279 $ contre 266 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 266 $ de 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible à 299$ de 280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 283,00$ contre 280,00

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 294 $ à partir de 269 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 260 $

* Newmont NEM.N : CIBC augmente le cours cible de 74 $ à 78 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 105 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le cours cible de 375 $ à 335 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $50

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $; PT de 50 $

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 125 $ à 115 $

* objectif Corp TGT.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ de 120

* target Corp TGT.N : RBC augmente le cours cible de 104 $ à 107 $

* cible Corp TGT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $, contre 155 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* Tko Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible à 212 $, contre 182 $ auparavant

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève le cours cible à 145 $, contre 133 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le cours cible de 74 $ à 91 $