TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Lockheed Martin, Norfolk Southern

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Lockheed Martin et Norfolk Southern.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 à 480 dollars
* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 250 dollars
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à
730 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,50 $
* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Astronics Corporation ATRO.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 58 $ à 10 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 187 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $
* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $
* Beacon Financial Corporation BBT.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 135 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $
* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 146 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 314 $ à 292 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC relève son objectif de cours de 125,00 $ à 133,00 $
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $
* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $
* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $
* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 269 $
* Liberty Energy Inc. LBRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Lindsay Corporation LNN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 121 $ à 119 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 500 $
* Mosaic Co MOS.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 107 $ à 122 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 111 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 180 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 320 $ à 322 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 94 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 115 $
* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Ryder System, Inc. R.N : Baird relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $
* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 315 $
* Scienture Holdings Inc SCNX.O : Maxim Group ajuste son objectif de cours de 37,5 $ à 6 $ pour tenir compte du regroupement
d'actions à raison de 1 pour 25
* Skydance SKYD.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours fixé à 9 dollars
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $
* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 86 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 322 $ à 321 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 175 $ à 1 255 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 15,5 $ à 16 $
* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $
* VSE Corp VSEC.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC relève son objectif de cours de 184,00 $ à 207,00 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 225 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $
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