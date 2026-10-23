TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Lockheed Martin, Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Lockheed Martin et Norfolk Southern.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 à 480 dollars

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 250 dollars

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à

730 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,50 $

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Astronics Corporation ATRO.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 58 $ à 10 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 187 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $

* Beacon Financial Corporation BBT.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 135 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 146 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 314 $ à 292 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC relève son objectif de cours de 125,00 $ à 133,00 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 269 $

* Liberty Energy Inc. LBRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Lindsay Corporation LNN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 121 $ à 119 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 500 $

* Mosaic Co MOS.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 107 $ à 122 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 111 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 180 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 320 $ à 322 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 94 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Ryder System, Inc. R.N : Baird relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 315 $

* Scienture Holdings Inc SCNX.O : Maxim Group ajuste son objectif de cours de 37,5 $ à 6 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 25

* Skydance SKYD.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours fixé à 9 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 322 $ à 321 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 175 $ à 1 255 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 15,5 $ à 16 $

* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $

* VSE Corp VSEC.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC relève son objectif de cours de 184,00 $ à 207,00 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 225 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $