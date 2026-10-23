 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Lockheed Martin, Norfolk Southern
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 09:56

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Lockheed Martin et Norfolk Southern.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 à 480 dollars

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 250 dollars

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à

730 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,50 $

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Astronics Corporation ATRO.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 58 $ à 10 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 187 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $

* Beacon Financial Corporation BBT.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 135 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 146 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 314 $ à 292 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC relève son objectif de cours de 125,00 $ à 133,00 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 269 $

* Liberty Energy Inc. LBRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Lindsay Corporation LNN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 121 $ à 119 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 500 $

* Mosaic Co MOS.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 107 $ à 122 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 111 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 180 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 320 $ à 322 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 94 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Ryder System, Inc. R.N : Baird relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 315 $

* Scienture Holdings Inc SCNX.O : Maxim Group ajuste son objectif de cours de 37,5 $ à 6 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 25

* Skydance SKYD.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours fixé à 9 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 322 $ à 321 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 175 $ à 1 255 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 15,5 $ à 16 $

* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $

* VSE Corp VSEC.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC relève son objectif de cours de 184,00 $ à 207,00 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 225 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $

Valeurs associées

AGNC INVEST REIT
8,8400 USD NASDAQ -0,56%
AMGEN
439,2600 USD NASDAQ -1,79%
ASSD BANC-CORP
30,200 USD NYSE +1,24%
ASTRONICS CORP
57,8900 USD NASDAQ -2,21%
AVALO THERAP
6,9300 USD NASDAQ -6,98%
BADGER METER
151,280 USD NYSE +1,05%
BANK OZK
50,6100 USD NASDAQ +1,89%
BANNER
70,2800 USD NASDAQ +0,26%
BIOHAVEN
13,880 USD NYSE -5,58%
BLACKSTONE
117,980 USD NYSE -0,68%
BLOOM ENERGY-A
193,090 USD NYSE -11,28%
BOYD GAMING
71,640 USD NYSE -0,91%
CATHAY GENL BANC
64,3000 USD NASDAQ +0,09%
CF INDUSTRIES HL
120,690 USD NYSE +1,80%
CIVISTA BANCSHAR
28,2900 USD NASDAQ +0,50%
COLUMBIA BANKING SYS.
30,8550 USD NASDAQ +3,23%
DANAHER
230,420 USD NYSE +0,30%
FORTINET
179,9900 USD NASDAQ +4,05%
GENTHERM
28,6000 USD NASDAQ +9,37%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
HONEYWELL TECH
221,1500 USD NASDAQ +1,30%
LIBERTY ENER RG-A
15,580 USD NYSE +1,30%
LINDSAY
105,760 USD NYSE -5,52%
LOCKHEED MARTIN
604,510 USD NYSE +2,42%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 140,1200 USD NASDAQ -2,38%
MOSAIC
17,825 USD NYSE +3,24%
NASDAQ
102,5600 USD NASDAQ -0,72%
NORFOLK SOUTHERN
329,970 USD NYSE -2,30%
OMNICOM GROUP IN
82,685 USD NYSE +0,10%
OVINTIV
72,275 USD NYSE +4,28%
PACKAGING CORP A
247,335 USD NYSE -0,62%
PROCTER&GAMBLE
161,120 USD NYSE -2,71%
PULTEGROUP
121,160 USD NYSE +1,36%
Pétrole Brent
116,75 USD Ice Europ +3,39%
Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
QUEST DIAGNOSTIC
241,820 USD NYSE -0,63%
RINGCENTRAL RG-A
83,400 USD NYSE +5,04%
ROLLINS
34,815 USD NYSE -1,35%
RYDER SYSTEM
270,590 USD NYSE +1,78%
SCIENTURE HLDGS
2,8800 USD NASDAQ +3,97%
SOUTHWEST AIRLIN
41,745 USD NYSE -0,65%
STEEL DYNAMICS
241,5300 USD NASDAQ +0,68%
THERMO FISHER SC
673,740 USD NYSE -0,42%
TRACTOR SUPPLY
33,4200 USD NASDAQ -3,77%
UNION PACIFIC
292,890 USD NYSE -1,79%
UNITED RENTALS
1 099,100 USD NYSE -1,13%
VALLEY NATL BANC
14,0600 USD NASDAQ +1,81%
VISTEON
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VISTEON
76,3700 USD NASDAQ -6,52%
VITA COCO CO
56,5300 USD NASDAQ -4,19%
VSE
142,1700 USD NASDAQ -4,04%
WASTE CONNECTION
186,570 USD NYSE +0,94%
WESTERN DIGITAL
343,6700 USD NASDAQ -2,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 09:56:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank