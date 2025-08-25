information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 09:34

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 328 à 342 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; cours

cible de 75

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le cours cible de 99 $ à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 328 à 342 dollars

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 123 $ contre 140

$

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le cours cible à 125 $ de 135 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 110,00 $ contre

113,00 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 65

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif

de cours 75

* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 35 $

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note à surperformer de "market perform"

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77,00 $ à 78,00 $

* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 22 $ à 25 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 275 $, contre 260 $ auparavant

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT 32 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une cote de

surpondération; PT 18 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le cours cible de 99 $ à 105 $