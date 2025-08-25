 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 929,63
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 328 à 342 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; cours

cible de 75

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le cours cible de 99 $ à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 328 à 342 dollars

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 123 $ contre 140

$

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le cours cible à 125 $ de 135 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 110,00 $ contre

113,00 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 65

* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif

de cours 75

* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 35 $

* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note à surperformer de "market perform"

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant

* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77,00 $ à 78,00 $

* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 22 $ à 25 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 275 $, contre 260 $ auparavant

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT 32 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une cote de

surpondération; PT 18 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le cours cible de 99 $ à 105 $

AMGEN
293,7200 USD NASDAQ -0,69%
BJ WHSL CL HLDG
97,095 USD NYSE -8,61%
GATES INDL
25,250 USD NYSE +3,95%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTUIT
662,6600 USD NASDAQ -5,03%
LAZARD
55,995 USD NYSE +5,22%
LEGEND BIOTC SP ADS
35,5600 USD NASDAQ +0,08%
LSI INDUSTRIES
23,6600 USD NASDAQ +15,98%
NORDSON
227,1700 USD NASDAQ +3,29%
OLAPLEX HLDG
1,4000 USD NASDAQ +4,48%
PREMIER RG-A
25,1400 USD NASDAQ -1,72%
Pétrole Brent
67,83 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
63,72 USD Ice Europ -0,13%
ZOOM COM RG-A
82,4700 USD NASDAQ +12,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 09:34:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

