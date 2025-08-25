TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 328 à 342 dollars
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 123 $ contre 140
$
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le cours cible à 125 $ de 135 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 110,00 $ contre
113,00 $
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 65
* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif
de cours 75
* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de
surpondération; PT 35 $
* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note à surperformer de "market perform"
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant
* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77,00 $ à 78,00 $
* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 22 $ à 25 $
* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 275 $, contre 260 $ auparavant
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 1,5 $ à 2 $
* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 24 $ à 28 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie avec une note neutre; PT 32 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 19 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une cote de
surpondération; PT 18 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le cours cible de 99 $ à 105 $
