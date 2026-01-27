TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.
FAITS MARQUANTS
* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le titre de "surperformance" à "performance"
* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note
d'achat
* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien ou d'achat
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de performer à surperformer
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note d'achat de "hold" à "buy
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Citigroup réduit le prix cible de 235 à 230 dollars
* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG augmente le prix cible de 4 $ à 7 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondérer à égaler la pondération
* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 64 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $
* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 286 $ contre 303 $
* Amazon AMZN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $ contre 295 $
* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 53 $ contre 40 $
* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 160 $ auparavant
* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 à 15 dollars
* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars
* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 167 $ contre 165 $
* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 22 $
* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 65 $
* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 67 $
* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le cours cible de 53 à 60 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible de 57 à 58 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le prix cible de 58 à 65 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 64 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays relève le cours cible de 55 à 57 dollars
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 73 à 81 dollars
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible à 83 $ contre 78 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève le prix cible de 75 à 83 dollars
* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération
* Biogen BIIB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 185 dollars
* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève le cours cible de 70 $ à 82 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève le cours cible de 53 à 60 dollars
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 75 $, contre 76 $ auparavant
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 94 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 83 $
* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 37$ contre 35
* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 275 $ contre
290 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 233 $
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ à 525 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 750 dollars
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 113 $ à 109 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ à 22 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à
24,55 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de
pondération de surpondération à surpondération
* Coherent Corp COHR.N : Needham relève le cours cible de 190 à 235 dollars
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $
* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 140 dollars
* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de "hold" à "buy"
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relève le prix cible de neutre à achat
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $
* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ de 100
* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 168 $
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 217 $ à 180 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 43 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible à 171 $ contre 169 $
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" à "underperform"
(sous-performance)
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre
60 $ auparavant
* Doordash DASH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 253 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 3 $ à 45
* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 170 $, contre 205 $ auparavant
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève le cours cible de 18 à 25 dollars
* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"
* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 $ à 145 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 126 à 127 dollars
* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relève le cours cible de 5 à 12 dollars
* ETSY Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 62 $
* Evergy Inc EVRG.O : BMO relève le cours cible à 82 $ contre 79 $
* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 49 $ à 52 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 2050 $ à
2150 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 281 $ à 230 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 35 $ à 265 $
* Gilead GILD.O : Citigroup relève le cours cible de 140 à 156 dollars
* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $, contre 140 $ auparavant
* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG réduit le prix cible de 250 $ à 225 $
* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 28 $
* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 55 $ à 75 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformer" à "performer"
dans le secteur
* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu d'une note
d'achat
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relève le prix cible de 35 $ à 38 $
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de
surperformance sectorielle
* Life360 Inc LIF.O : Stifel réduit le prix cible de 92 $ à 76 $
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relève le cours cible à 33 $, contre 27 $
auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 22 $ contre 21 $
auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale
pondération
* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 49 $ à 46 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 47 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité
de pondération
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 390 à 480 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 95 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 28 $ à 32 $
* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 19 $ contre 18 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $
* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le cours cible de 11 $ à 13 $
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre
* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* P&G PG.N : TD Cowen réduit la cote de " hold " à " buy "; augmente le prix cible de 150 $ à 156
$
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 16 à 17 dollars
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le cours cible à 916 $ contre 911 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $ auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 180 $
* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible à 50 $ de 48 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 410 à 600 dollars
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève le cours cible de 15 à 22 dollars
* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21
$
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 18 $ à 35 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham réduit le prix cible de "buy" à "hold
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ à 35 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver
* Slb SLB.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 57 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 92 $ à 125 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 $ à 105 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 194 dollars
* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note
d'achat
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une cote d'achat
* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup réduit le prix cible à 38$ de 50
* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 85
* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible à 315 $ contre 291 $
* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 122 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 775 $ contre 615 $ auparavant
* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 136 $ contre 129 $
* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relève le cours cible de 90 $ à 95 $
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relève le cours cible de 15 à 45 dollars
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $
* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 36 à 38 dollars
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 à 11 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève le prix cible de 40 à 49 dollars
* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 66$ de 69
* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 70$ de 75
* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho réduit le prix cible de 69 $ à 67 $
* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat
* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 38
$
* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 240 $ à 265 $
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $
