TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le titre de "surperformance" à "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien ou d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de performer à surperformer

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note d'achat de "hold" à "buy

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Citigroup réduit le prix cible de 235 à 230 dollars

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG augmente le prix cible de 4 $ à 7 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondérer à égaler la pondération

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 64 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 286 $ contre 303 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $ contre 295 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 53 $ contre 40 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 160 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 à 15 dollars

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 167 $ contre 165 $

* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 22 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le cours cible de 53 à 60 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible de 57 à 58 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le prix cible de 58 à 65 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 64 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays relève le cours cible de 55 à 57 dollars

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 73 à 81 dollars

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible à 83 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève le prix cible de 75 à 83 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 185 dollars

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève le cours cible de 70 $ à 82 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève le cours cible de 53 à 60 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 75 $, contre 76 $ auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 94 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 83 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 37$ contre 35

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 275 $ contre

290 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 233 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ à 525 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 750 dollars

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 113 $ à 109 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ à 22 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à

24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de

pondération de surpondération à surpondération

* Coherent Corp COHR.N : Needham relève le cours cible de 190 à 235 dollars

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 140 dollars

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relève le prix cible de neutre à achat

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ de 100

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 168 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 217 $ à 180 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible à 171 $ contre 169 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" à "underperform"

(sous-performance)

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre

60 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 253 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 3 $ à 45

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 170 $, contre 205 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève le cours cible de 18 à 25 dollars

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 $ à 145 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 126 à 127 dollars

* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relève le cours cible de 5 à 12 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relève le cours cible à 82 $ contre 79 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 2050 $ à

2150 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 281 $ à 230 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 35 $ à 265 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève le cours cible de 140 à 156 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $, contre 140 $ auparavant

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 28 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 55 $ à 75 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformer" à "performer"

dans le secteur

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu d'une note

d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Life360 Inc LIF.O : Stifel réduit le prix cible de 92 $ à 76 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relève le cours cible à 33 $, contre 27 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 22 $ contre 21 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 47 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 390 à 480 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 28 $ à 32 $

* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 19 $ contre 18 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* P&G PG.N : TD Cowen réduit la cote de " hold " à " buy "; augmente le prix cible de 150 $ à 156

$

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le cours cible à 916 $ contre 911 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 180 $

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible à 50 $ de 48 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 410 à 600 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21

$

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 18 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver

* Slb SLB.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 57 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 92 $ à 125 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 194 dollars

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une cote d'achat

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup réduit le prix cible à 38$ de 50

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 85

* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible à 315 $ contre 291 $

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 122 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 775 $ contre 615 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 136 $ contre 129 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relève le cours cible de 15 à 45 dollars

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 36 à 38 dollars

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 à 11 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève le prix cible de 40 à 49 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 66$ de 69

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 70$ de 75

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 38

$

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 240 $ à 265 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/01/2026 à 14:41:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

