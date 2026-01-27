information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 14:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le titre de "surperformance" à "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien ou d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de performer à surperformer

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note d'achat de "hold" à "buy

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Citigroup réduit le prix cible de 235 à 230 dollars

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG augmente le prix cible de 4 $ à 7 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondérer à égaler la pondération

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 64 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 286 $ contre 303 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $ contre 295 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 53 $ contre 40 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 160 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 à 15 dollars

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 167 $ contre 165 $

* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 22 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le cours cible de 53 à 60 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible de 57 à 58 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le prix cible de 58 à 65 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 64 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays relève le cours cible de 55 à 57 dollars

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 73 à 81 dollars

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible à 83 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève le prix cible de 75 à 83 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 185 dollars

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève le cours cible de 70 $ à 82 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève le cours cible de 53 à 60 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 75 $, contre 76 $ auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 94 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 83 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 37$ contre 35

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 275 $ contre

290 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 233 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ à 525 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 750 dollars

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 113 $ à 109 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ à 22 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à

24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de

pondération de surpondération à surpondération

* Coherent Corp COHR.N : Needham relève le cours cible de 190 à 235 dollars

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 140 dollars

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relève le prix cible de neutre à achat

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ de 100

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 168 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 217 $ à 180 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible à 171 $ contre 169 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "strong buy" à "underperform"

(sous-performance)

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre

60 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 253 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 3 $ à 45

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 170 $, contre 205 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève le cours cible de 18 à 25 dollars

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 $ à 145 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 126 à 127 dollars

* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relève le cours cible de 5 à 12 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relève le cours cible à 82 $ contre 79 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 2050 $ à

2150 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 281 $ à 230 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 35 $ à 265 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève le cours cible de 140 à 156 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $, contre 140 $ auparavant

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 28 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 55 $ à 75 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformer" à "performer"

dans le secteur

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu d'une note

d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Life360 Inc LIF.O : Stifel réduit le prix cible de 92 $ à 76 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relève le cours cible à 33 $, contre 27 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 22 $ contre 21 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 47 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 390 à 480 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 28 $ à 32 $

* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 19 $ contre 18 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* P&G PG.N : TD Cowen réduit la cote de " hold " à " buy "; augmente le prix cible de 150 $ à 156

$

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le cours cible à 916 $ contre 911 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 180 $

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible à 50 $ de 48 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 410 à 600 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21

$

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 18 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver

* Slb SLB.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 57 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 92 $ à 125 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 194 dollars

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une cote d'achat

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup réduit le prix cible à 38$ de 50

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 85

* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible à 315 $ contre 291 $

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 122 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 775 $ contre 615 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 136 $ contre 129 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relève le cours cible de 15 à 45 dollars

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 36 à 38 dollars

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 à 11 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève le prix cible de 40 à 49 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 66$ de 69

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 70$ de 75

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 38

$

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 240 $ à 265 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $