 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Redwire est sélectionné pour un contrat de défense américain ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:10

La société a été sélectionnée pour le contrat multifournisseur SHIELD de 151 milliards de dollars de l'Agence américaine de défense antimissile, qui vise à accélérer la fourniture de capacités innovantes de défense du territoire. (crédit : Redwire)

La société a été sélectionnée pour le contrat multifournisseur SHIELD de 151 milliards de dollars de l'Agence américaine de défense antimissile, qui vise à accélérer la fourniture de capacités innovantes de défense du territoire. (crédit : Redwire)

27 janvier - ** Les actions de Redwire Corp RDW.N ont bondi de 17% à 12,80 dollars

** La société a été sélectionnée pour le contrat multifournisseur SHIELD de 151 milliards de dollars de l'Agence américaine de défense antimissile, qui vise à accélérer la fourniture de capacités innovantes de défense du territoire

** RDW affirme que sa technologie existante en matière de systèmes sans pilote, de capteurs et d'engins spatiaux manœuvrables lui permet de soutenir les missions de sécurité nationale

** A la dernière clôture, RDW a perdu 48,4 % de sa valeur sur l'année écoulée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

REDWIRE
14,485 USD NYSE +32,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank