Redwire est sélectionné pour un contrat de défense américain ; les actions augmentent

La société a été sélectionnée pour le contrat multifournisseur SHIELD de 151 milliards de dollars de l'Agence américaine de défense antimissile, qui vise à accélérer la fourniture de capacités innovantes de défense du territoire. (crédit : Redwire)

27 janvier - ** Les actions de Redwire Corp RDW.N ont bondi de 17% à 12,80 dollars

** La société a été sélectionnée pour le contrat multifournisseur SHIELD de 151 milliards de dollars de l'Agence américaine de défense antimissile, qui vise à accélérer la fourniture de capacités innovantes de défense du territoire

** RDW affirme que sa technologie existante en matière de systèmes sans pilote, de capteurs et d'engins spatiaux manœuvrables lui permet de soutenir les missions de sécurité nationale

** A la dernière clôture, RDW a perdu 48,4 % de sa valeur sur l'année écoulée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))