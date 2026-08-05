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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ametek, Ball Corp, McDonald's
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 09:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ametek, Ball Corp et McDonald's.

POINTS FORTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 à 291 dollars

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 425 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 640 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 550 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 291 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 346 $ à 385 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 465 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Bd BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $

* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : HSBC relève son objectif de cours de 298 $ à 301 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 191 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 165 $ à 1 100 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 690 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 179 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Galera Therapeutics, Inc OBX.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 42 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 190 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Markel Group Inc. MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 020 $ à 1 950 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 305 $ à 286 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 305 $ à 295 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Openlane Inc OPLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : HSBC relève son objectif de cours de 151 $ à 162 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* People Incorporated PPLI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Prologis PLD.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Prologis PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 173 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 175 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* SpaceX SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 122 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Toast, Inc. TOST.N : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Toast, Inc. TOST.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* TPG Inc TPG.O : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 125 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
518,5800 USD NASDAQ +7,00%
AMETEK
253,985 USD NYSE +4,12%
AMGEN
390,0200 USD NASDAQ +2,94%
ARISTA NE
190,550 USD NYSE +3,05%
ARROWHEAD PHRMCT
89,5900 USD NASDAQ +4,16%
ASTERA LABS
361,6700 USD NASDAQ +12,65%
BALL
63,730 USD NYSE -2,22%
BECTON DICKINSON
170,090 USD NYSE -0,06%
BEST BUY
86,350 USD NYSE +1,27%
BLACKLINE
33,1200 USD NASDAQ +1,04%
BOOKING HLDG
194,2700 USD NASDAQ +0,81%
BRDRIDG FNCL SOL
168,400 USD NYSE +6,95%
BRUKER
50,3000 USD NASDAQ -21,79%
CATERPILLAR
876,280 USD NYSE +5,46%
CINCINNATI FINAN
179,4200 USD NASDAQ +0,78%
CUMMINS
635,810 USD NYSE -2,01%
EMERSON ELECTRIC
158,830 USD NYSE +2,56%
FORTUNE BRANDS
52,715 USD NYSE +1,03%
GARTNER
185,810 USD NYSE +22,73%
GILEAD SCIENCES
135,2500 USD NASDAQ +3,13%
Gaz naturel
2,68 USD NYMEX 0,00%
HAMILTON LANE-A
101,6100 USD NASDAQ +7,06%
HENRY SCHEIN
89,1100 USD NASDAQ +3,01%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
JACKSN FINL RG-A
133,870 USD NYSE +6,14%
KRATOS DEF&SEC
51,8700 USD NASDAQ +5,41%
LATTICE SEMICOND
138,0000 USD NASDAQ +8,51%
LEMAITRE VASCULA
105,7800 USD NASDAQ +2,09%
MARKEL GROUP
1 887,520 USD NYSE +0,48%
MCDONALD'S
268,340 USD NYSE +1,16%
MERCK
128,060 USD NYSE +0,21%
PALANTIR TECHNOLOGIES
162,6600 USD NASDAQ +29,45%
PAYLOCITY HOLDIN
143,3200 USD NASDAQ +2,54%
PEOPLE
46,4300 USD NASDAQ +10,39%
PINTEREST RG-A
25,580 USD NYSE +5,79%
POWELL IND
211,3800 USD NASDAQ -3,80%
PROCEPT BIOROBOT
18,2800 USD NASDAQ -0,54%
PROLOGIS REIT
138,960 USD NYSE -3,61%
Pétrole Brent
80,12 USD Ice Europ +1,83%
Pétrole WTI
76,05 USD Ice Europ +1,32%
QUALYS
161,0600 USD NASDAQ +3,98%
SPACEX
125,3300 USD NASDAQ +9,43%
SYSCO
82,860 USD NYSE -2,47%
TOAST RG-A
33,810 USD NYSE +3,11%
TPG RG-A
48,9800 USD NASDAQ +5,74%
TRAVERE THERAPET
56,0200 USD NASDAQ +1,89%
WATERS
396,070 USD NYSE +5,74%
WAYFAIR RG-A
116,100 USD NYSE +30,19%
XOMETRY RG-A
91,6600 USD NASDAQ +5,34%
YETI HOLDINGS
51,770 USD NYSE +2,01%
ZEBRA TECH -A-
368,8300 USD NASDAQ +26,47%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/08/2026 à 09:56:59.

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