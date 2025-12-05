 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00

dollars

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 225,00 $ de 235,00 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève le cours cible de 282 $ à 295 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 78 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 26 $ à 35 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78$ contre 80

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 142$ contre 130

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 128 dollars contre 115 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 130 $, contre 123 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le cours cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit le cours cible à 80 $ contre 83 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $, contre 82 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 380 dollars

* Moody's Corp MCO.N : RBC relève le cours cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 24 $ contre 26 $

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à neutre, au lieu de surperformer

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 $ à 293 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 238 $ à 245 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible à 125 $ contre 150 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* PVH Corp PVH.N : Jefferies ramène le cours cible à 95 $ contre 98 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 336 $ contre 366 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 48 à 49 dollars

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 272,00 $ à 299,00 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615$ contre 590

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 10:25:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

