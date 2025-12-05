TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.
FAITS MARQUANTS
* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00
dollars
* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $
* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars
* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 225,00 $ de 235,00 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $
* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 27 $ à 37 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 435 $
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $
* CME Group Inc CME.O : RBC relève le cours cible de 282 $ à 295 $
* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $
* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 78 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110
* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $
* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 26 $ à 35 $
* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78$ contre 80
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 142$ contre 130
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 128 dollars contre 115 dollars
* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant
* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 130 $, contre 123 $ auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $
* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le cours cible de 2170 $ à 2400 $
* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $
* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $
* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le cours cible de 15,00 $ à 14,00 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 180 $
* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $
* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit le cours cible à 80 $ contre 83 $
* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $
* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $, contre 82 $ auparavant
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 380 dollars
* Moody's Corp MCO.N : RBC relève le cours cible de 550 $ à 610 $
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 24 $ contre 26 $
* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $
* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à neutre, au lieu de surperformer
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 $ à 293 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 238 $ à 245 $
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible à 125 $ contre 150 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible à 74 $ contre 65 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars
* PVH Corp PVH.N : Jefferies ramène le cours cible à 95 $ contre 98 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars
* Salesforce Inc CRM.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 336 $ contre 366 $
* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 48 à 49 dollars
* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $
* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17$ contre 19
* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 20$ contre 28
* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155
* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 272,00 $ à 299,00 $
* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 653 $ à 674 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $
auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615$ contre 590
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer