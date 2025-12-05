information fournie par Reuters • 05/12/2025 à 10:25

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 225,00 $ de 235,00 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève le cours cible de 282 $ à 295 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 78 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 26 $ à 35 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78$ contre 80

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 142$ contre 130

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 128 dollars contre 115 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 130 $, contre 123 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le cours cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit le cours cible à 80 $ contre 83 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $, contre 82 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 380 dollars

* Moody's Corp MCO.N : RBC relève le cours cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 24 $ contre 26 $

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à neutre, au lieu de surperformer

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 $ à 293 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 238 $ à 245 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible à 125 $ contre 150 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* PVH Corp PVH.N : Jefferies ramène le cours cible à 95 $ contre 98 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 336 $ contre 366 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 48 à 49 dollars

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 272,00 $ à 299,00 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615$ contre 590