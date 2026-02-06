information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 18:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC réduit son objectif de cours de 300 à 280 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 131 $ à 121 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 151 à 155 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies ramène le cours cible de 425 $ à 410 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 187 à 198 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC augmente le prix cible de 176 $ à 205 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS relève le prix cible de 197 $ à 215 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 97 $

auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 79 $ contre 94 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 95 $ à 83 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 77 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Stephens réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ de 110

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : UBS réduit le prix cible à 78 $ contre 86 $

* Agco Corp AGCO.N : Barclays augmente le prix cible à 105 $ contre 93 $

* Agco Corp AGCO.N : BMO augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Agco Corp AGCO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 130$ de 117

* Agco Corp AGCO.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 145$ de 125

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 138 $ contre 123 $

* Agco Corp AGCO.N : UBS relève le cours cible à 127 $, contre 115 $ auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Wedbush abaisse le cours cible à 130 $, contre 135 $ auparavant

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Argus Research augmente le prix cible à 385 $ contre 365 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 354 $ contre 350 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Bernstein ramène l'objectif de cours à 265 dollars, contre 300 dollars auparavant

* Amazon AMZN.O : BMO relève le cours cible à 310 $, contre 304 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 275,00 $ de 286,00

* Amazon AMZN.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 265 $ contre 320 $

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de

300 $ à 175 $

* Amazon AMZN.O : HSBC réduit le prix cible à 280 $ de 300

* Amazon AMZN.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 265 $, contre 305 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 283 $ contre 338 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 260 $ contre 325

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 260 dollars, contre 300 dollars

auparavant

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 296 $, contre 305 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Roth MKM réduit le prix cible à 285 $ contre 295 $

* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à 275 $, contre 300 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 280 $, contre 290 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : UBS réduit le prix cible à 301 $ contre 311 $

* Amazon AMZN.O : Wedbush réduit le prix cible à 300 $, contre 340 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 305 $ contre 301

* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays ramène le cours cible à 190 $, contre 222 $

auparavant

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 215 $, contre 224 $

auparavant

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Raymond James relève le cours cible à 165 $ contre 124 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 148 $ contre 120 $

auparavant

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 94 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 81 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays réduit le prix cible de 250 $ à 230 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : BMO augmente le prix cible de 215 à 224 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW ramène le cours cible à 49 $, contre 60 $ auparavant

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 122 $ à 84 $

* Bio-Techne Corporation TECH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 76 $

* Black Hills Corp BKH.N : Siebert Williams ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente

le cours cible de 76 $ à 79 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BMO augmente le prix cible de 136 $ à 149 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 145 $ à 165 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 154 $ à 166 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 155 $ à 184 $

* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 105 $ à 160 $

* Bloom Energy Corp BE.N : UBS augmente le prix cible de 115 $ à 170 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 130 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush abaisse le cours cible à 5500 $ contre 6000 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 112$ contre 130

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 64 dollars

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 72 $ contre 62 $

auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 60 à 67 dollars

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40 dollars, contre 37

dollars auparavant

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* Calumet Inc CLMT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 235 $ contre 222 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 65 $ contre 59 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 515,00 $ à 460,00 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC augmente le prix cible de 87 $ à 96 $

* Cigna CI.N : Barclays réduit le prix cible de 305 $ à 303 $

* Cigna CI.N : RBC réduit le prix cible de 344 $ à 333 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* CME Group Inc CME.O : UBS augmente le prix cible de 280 $ à 310 $

* Cms Energy Corp CMS.N : Mizuho relève le cours cible de 73 à 76 dollars

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 51 $

* Conocophillips COP.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève le cours cible de 98 $ à 103 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 108 à 111 dollars

* Conocophillips COP.N : Susquehanna relève le prix cible de 115 à 121 dollars

* Conocophillips COP.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 133 $ contre 132 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : Mizuho augmente le prix cible à 340$ contre 320

* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 112 à 115 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Raymond James relève le prix cible de 115 à 125 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities relève le prix cible de 130 à 135 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ contre 106 $

* Cummins CMI.N : Bernstein relève le cours cible de 544 $ à 600 $

* Cummins CMI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 540 $ de 450

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 645 $ contre 630 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 675 $ contre 600 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 653 $ à 703 $

* Cummins CMI.N : UBS augmente le prix cible de 500 $ à 565 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 60 $ contre 50

$ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 180 à 160 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 212

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel réduit le prix cible à 200$ contre 210

* Dollar General Corp DG.N : UBS relève le cours cible à 168 $, contre 143 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : BMO ramène le cours cible de 45 $ à 25 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 56$ de 70

* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 50$ de 80

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; réduit le prix

cible de 62 $ à 40 $

* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 79 $ à 34 $

* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 65 $ à 49 $

* Doximity Inc DOCS.N : Needham réduit le prix cible à 55$ de 75

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 40$ de 70

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James réduit le prix cible de 65 $ à 40 $

* Doximity Inc DOCS.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 44 $

* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 37 $

* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ contre 55 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ contre 41 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 55

* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* Enersys ENS.N : BTIG relève le cours cible de 175 à 185 dollars

* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Wells Fargo relève le cours cible à 26 $ contre 21 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Estée Lauder EL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 121 $ contre 131 $

* Estée Lauder EL.N : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 119 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush ramène le cours cible à 260 $, contre 290 $ auparavant

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 35 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Stephens relève le prix cible de 22 à 26 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 225 $

* FMC Corporation FMC.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève le cours cible à 83 $, contre 76 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève le cours cible à 90 $, contre 80 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 73 $ contre 72 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours à 74$ contre 72

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 105 $ de 100

* Fortinet Inc FTNT.O : UBS relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Gartner IT.N : Truist Securities ramène le cours cible de 300 à 170 dollars

* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Barclays relève le cours cible à 87 $ contre 86 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit le prix cible à 32 $ contre 33 $

* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours

cible est ramené de 23 $ à 21 $

* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 158 $ à 180 $

* Gold.Com Inc GOLD.Z : Northland Capital relève la note à surperformance

* Golub Capital Bdc Inc GBDC.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 13 $ contre 14 $

* Green Plains Inc GPRE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 32 $

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 112 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Argus Research relève le cours cible à 560 $ contre 530 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le cours cible de 34 à 36 dollars

* Hershey HSY.N : Bernstein relève le cours cible à 250 $, contre 192 $ auparavant

* Hershey HSY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 210 $ auparavant

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 243 $ contre 207 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Jefferies augmente le prix cible de 191 $ à 220 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible à 230 $, contre 204 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 214 à 238 dollars

* Hershey HSY.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 212 $

* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible à 230 $, contre 195 $ auparavant

* Hershey HSY.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Hershey HSY.N : UBS relève le cours cible de 210 à 236 dollars

* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 388 $ contre 342 $

* Hub Group HUBG.O : Baird ramène le cours à neutre de surperformant; baisse le cours cible à 29 $

de 47 $

* Hub Group HUBG.O : Stifel passe de "acheter" à "vendre"; baisse l'objectif de cours à 27 $ contre

52 $

* Hub Group HUBG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Idex Corp IEX.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $

* Illumina Inc ILMN.O : UBS relève le cours cible de 120 à 135 dollars

* Impinj Inc PI.O : Barclays ramène le cours cible à 175 $, contre 211 $ auparavant

* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Needham réduit le prix cible de 255 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 230 $ à 180 $

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna réduit le prix cible de 255 $ à 200 $

* Impinj Inc PI.O : UBS réduit le prix cible à 155 $ de 190

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 102 à 110 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays relève le cours cible de 182 à 193 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 201 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 77 $ à 87 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 230 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BMO réduit le prix cible de 260 $ à 250 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 245 $ de 260 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 255 $, contre 270 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel réduit le prix cible de 273 $ à 220 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : UBS réduit le prix cible à 240 $, contre 280 $ auparavant

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève le cours cible de 218 $ à 228 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 136 $ contre 159 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Barclays augmente le prix cible à 49 $ contre 42 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 405 $ contre 398 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 34 $ à 38 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 260 à 295 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève le prix cible de 165 à 240 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Stifel relève le prix cible à 255 $, contre 215 $

auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible à 265 $, contre 245 $

auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities relève le prix cible de 200 $ à

261 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Benchmark relève le prix cible de 160 $ à 260 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le prix cible à 305 $, contre 240 $

auparavant

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 295 $, contre

220 $ auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Markel Group Inc MKL.N : Truist Securities relève le cours cible de 2 000 $ à 2 100 $

* McDonald's MCD.N : Mizuho relève le cours cible de 300 $ à 325 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 140 $ contre 122 $ auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

107

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 41 $ contre 39 $

* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 91 $ contre 92 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 95 $, contre 85 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho relève le cours cible de 83 à 90 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours à 84 $, contre 77 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 80 $ à 115 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 70 $ de 75

* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities augmente le prix cible de 60 à 68 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 400 à 450 dollars

* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève le cours cible à 250 $, contre 190 $ auparavant

* Modine Manufacturing Co MOD.N : Oppenheimer relève le cours cible de 220 à 240 dollars

* Molina Healthcare Inc MOH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 145,00 $ à partir

de 155,00

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup augmente l'objectif de prix à 1350$ contre 1250$

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Raymond James relève le prix cible de 1250 $ à 1350 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible à 1 350 $, contre 1 250 $

auparavant

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève le prix cible de 1 375 $ à 1 396 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo relève le PT à 1350$ de 1200

* MSC Industrial Direct Co MSM.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 95 $

contre 96 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 405 $ à 400 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens réduit le prix cible de 475 $ à 450 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 410 $ à 400 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Capital One Securities initie une couverture avec une note de

surpondération; PT 7 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : UBS passe d'achat à neutre; augmente le prix cible de 320 $ à 342 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 320 $

à 342 $

* Novabridge Biosciences NBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James augmente le prix cible de 180 à 213 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 49 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Barclays réduit le prix cible de 75 $ à 71 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Stephens réduit le prix cible à 76 $, contre 90 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 75

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup réduit le prix cible à 110 $ contre 114 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 114 $ à 108 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Mizuho réduit le prix cible à 105$ de 110

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit le prix cible de 111 $ à 109 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ de 125

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Truist Securities réduit le prix cible de $109 à $107

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : UBS réduit le prix cible à 114$ de 120

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark augmente le prix cible à 150$ de 140

* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO relève le cours cible de 140 $ à 155 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Raymond James augmente le prix cible de 110 à 155 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays réduit le prix cible à 146 $ contre 164 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO réduit le prix cible à 150$ de 185

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG réduit le prix cible à 150$ de 180

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 150 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho réduit le prix cible de 180 à 150 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James réduit le prix cible de 175 $ à 155 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel réduit le prix cible de 185 $ à 188 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 178 $ de 188 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities réduit le prix cible à 180 $ contre 240 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Benchmark relève le cours cible à 40 $ contre 32 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities réduit le cours cible de 70 à 62 dollars

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 38 $ contre

32 $

* Phillips 66 PSX.N : BMO augmente le prix cible de 159 $ à 170 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 151 $ à 155 $

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible à 172 $, contre 160 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 132$ contre 165

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 160 $ à 150 $

* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies réduit le prix cible à 135$ de 140

* Qualys Inc QLYS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 139 $ à 135 $

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 49$ de 62

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 50 $ contre 60 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 380,00 $ à 400,00

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente l'objectif de prix de 400 $ à 435 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit le prix cible à 410 $ de 425

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 409 $ à 416 $

* RB Global Inc RBA.N : CIBC augmente le cours cible de 127 $ à 135 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 485 $ à 600 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 542 $ à 599 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente le prix cible à 250 $ de 245 $

* Reddit RDDT.N : Bernstein réduit le prix cible à 190 $ contre 210 $

* Reddit RDDT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 205,00 $ à partir de 210,00 $

* Reddit RDDT.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 290$ de 320

* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit le prix cible à 285 $ contre 325 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $ contre 227 $

* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 240$ contre 265

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 250$ contre 300

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 205 $

* Reddit RDDT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 185 $ contre 215 $

* Reddit RDDT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 270 $ à 275 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 190 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 180 à 225 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 180,00 $ à 225,00 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Barclays augmente le prix cible à 245 $ à

partir de 237 $

* Ribbon Communications Inc RBBN.O : B. Riley réduit le prix cible de 6 $ à 2,9 $

* Ribbon Communications Inc RBBN.O : B. Riley réduit le prix cible à 2,9 $ à partir de 6 $ Ribbon

Communications Inc

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 130 $ de 155 $

* Roblox Corp RBLX.N : B. Riley réduit le prix cible à 100 $ de 125

* Roblox Corp RBLX.N : BMO augmente le prix cible de 155 $ à 160 $

* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 171 $

auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 75$ contre 100

* Roblox Corp RBLX.N : Macquarie réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 164 $

auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson réduit le prix cible à 70$ de 88

* Roblox Corp RBLX.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 140 $ contre 155 $

* Roblox Corp RBLX.N : Needham réduit le prix cible à 105 $ de 159

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 100$ de 125

* Roblox Corp RBLX.N : UBS réduit le prix cible à 74$ de 103

* Roblox Corporation RBLX.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 130 $ contre 150

* Rockwell Automation Inc ROK.N : BofA Global Research relève le prix cible de 430 $ à 450 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : HSBC relève le prix cible de 415 à 445 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève le prix cible à 400 $ contre 380 $

* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer" à partir

de "performer

* Sempra SRE.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 98 $

vs 85 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 55 $

* Silicon Labs SLAB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 135 $ à 231 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* Snap Inc SNAP.N : Barclays réduit le prix cible de 16 à 15 dollars

* Snap Inc SNAP.N : Stifel passe de "vendre" à "conserver

* Snap-On Inc SNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 294 $ contre 307 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75 $ auparavant

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Wells Fargo relève le prix cible de 62 à 80 dollars

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham ramène le cours cible de 105 à 95 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 77 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le prix cible à 70 $ de 84

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 84 $ à 91 $

* Stratégie MSTR.O : BTIG réduit le cours cible à 250 $ de 630 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 dollars contre 85 dollars

* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 103 $ contre 94 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 95 $ à 125 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 179 dollars contre 155 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170$ contre 150

* Tapestry Inc TPR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150$ contre 110

* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 165$ contre 152

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 148$ contre 138

* Tapestry Inc TPR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 155$ contre 140

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 165 $ contre 142 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 270 $

* the Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 228 $ contre 223 $

* estee Lauder Companies EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $ contre 111 $ auparavant

* hershey Company HSY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 182 $ à 220 $

* Timken Co TKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $ contre 95 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 78 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 124 $ auparavant

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Uber UBER.N : Citigroup abaisse le cours cible à 110 $ contre 120 $

* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse le cours cible à 95 $ contre 96 $

* Vaalco Energy Inc EGYV.L : Stifel relève l'objectif de cours à 802 pence contre 781 pence

auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : Stephens relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen relève le prix cible de 38 à 42 dollars

* Veralto Corp VLTO.N : UBS réduit le prix cible à 102 $ contre 109 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 69 $ contre 68 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de surpondération à

égalité de pondération

* Wec Energy Group Inc WEC.N : BMO augmente le prix cible de 118 $ à 121 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Mizuho relève le prix cible de 117 $ à 121 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 39 $ contre 34 $

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna relève le cours cible à 285 $ contre 205 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies ramène le cours cible à 155 $, contre 160 $ auparavant

* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 175 $

* WEX Inc WEX.N : Mizuho réduit le prix cible à 170 $ de 180

* WEX Inc WEX.N : UBS réduit le prix cible à 165 $ de 172

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1100 à 1165 dollars

* XPO Inc XPO.N : Barclays relève le cours cible de 160 à 195 dollars

* XPO Inc XPO.N : Benchmark relève le cours cible de 165 à 210 dollars

* XPO Inc XPO.N : BMO relève le cours cible de 170 $ à 205 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 209 $ contre 160 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 189,00 $ contre 160,00

* XPO Inc XPO.N : Raymond James augmente le prix cible de 165 $ à 200 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel augmente le prix cible de 166 $ à 206 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève le cours cible à 192 $, contre 158 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : UBS relève le cours cible à 236 dollars, contre 162 dollars auparavant

* XPO Inc XPO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 dollars, contre 147 dollars

auparavant

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 351 $ contre 368 $