TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.
FAITS MARQUANTS
* Amazon AMZN.O : HSBC réduit son objectif de cours de 300 à 280 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 131 $ à 121 $
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 151 à 155 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies ramène le cours cible de 425 $ à 410 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 187 à 198 dollars
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC augmente le prix cible de 176 $ à 205 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS relève le prix cible de 197 $ à 215 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 97 $
auparavant
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 79 $ contre 94 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 95 $ à 83 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 77 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Stephens réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ de 110
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : UBS réduit le prix cible à 78 $ contre 86 $
* Agco Corp AGCO.N : Barclays augmente le prix cible à 105 $ contre 93 $
* Agco Corp AGCO.N : BMO augmente le prix cible de 110 $ à 115 $
* Agco Corp AGCO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 130$ de 117
* Agco Corp AGCO.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 145$ de 125
* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 138 $ contre 123 $
* Agco Corp AGCO.N : UBS relève le cours cible à 127 $, contre 115 $ auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : Wedbush abaisse le cours cible à 130 $, contre 135 $ auparavant
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $
* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Argus Research augmente le prix cible à 385 $ contre 365 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 354 $ contre 350 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Bernstein ramène l'objectif de cours à 265 dollars, contre 300 dollars auparavant
* Amazon AMZN.O : BMO relève le cours cible à 310 $, contre 304 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 275,00 $ de 286,00
* Amazon AMZN.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 265 $ contre 320 $
* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de
300 $ à 175 $
* Amazon AMZN.O : HSBC réduit le prix cible à 280 $ de 300
* Amazon AMZN.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 265 $, contre 305 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 283 $ contre 338 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $
* Amazon AMZN.O : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 260 $ contre 325
* Amazon AMZN.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 260 dollars, contre 300 dollars
auparavant
* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 296 $, contre 305 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Roth MKM réduit le prix cible à 285 $ contre 295 $
* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à 275 $, contre 300 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 315 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 280 $, contre 290 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : UBS réduit le prix cible à 301 $ contre 311 $
* Amazon AMZN.O : Wedbush réduit le prix cible à 300 $, contre 340 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 305 $ contre 301
* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research relève le cours cible de 360 à 400 dollars
* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays ramène le cours cible à 190 $, contre 222 $
auparavant
* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 215 $, contre 224 $
auparavant
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Raymond James relève le cours cible à 165 $ contre 124 $
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 148 $ contre 120 $
auparavant
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 94 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 81 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays réduit le prix cible de 250 $ à 230 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : BMO augmente le prix cible de 215 à 224 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW ramène le cours cible à 49 $, contre 60 $ auparavant
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 122 $ à 84 $
* Bio-Techne Corporation TECH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 76 $
* Black Hills Corp BKH.N : Siebert Williams ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente
le cours cible de 76 $ à 79 $
* Bloom Energy Corp BE.N : BMO augmente le prix cible de 136 $ à 149 $
* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 145 $ à 165 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 154 $ à 166 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 155 $ à 184 $
* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 105 $ à 160 $
* Bloom Energy Corp BE.N : UBS augmente le prix cible de 115 $ à 170 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 130 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush abaisse le cours cible à 5500 $ contre 6000 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 112$ contre 130
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 64 dollars
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 72 $ contre 62 $
auparavant
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 60 à 67 dollars
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40 dollars, contre 37
dollars auparavant
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars
* Calumet Inc CLMT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 235 $ contre 222 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 65 $ contre 59 $
* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 515,00 $ à 460,00 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC augmente le prix cible de 87 $ à 96 $
* Cigna CI.N : Barclays réduit le prix cible de 305 $ à 303 $
* Cigna CI.N : RBC réduit le prix cible de 344 $ à 333 $
* Cleanspark Inc CLSK.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $
* CME Group Inc CME.O : UBS augmente le prix cible de 280 $ à 310 $
* Cms Energy Corp CMS.N : Mizuho relève le cours cible de 73 à 76 dollars
* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 51 $
* Conocophillips COP.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 115 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève le cours cible de 98 $ à 103 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 108 à 111 dollars
* Conocophillips COP.N : Susquehanna relève le prix cible de 115 à 121 dollars
* Conocophillips COP.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 133 $ contre 132 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Corpay Inc CPAY.N : Mizuho augmente le prix cible à 340$ contre 320
* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 112 à 115 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Raymond James relève le prix cible de 115 à 125 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities relève le prix cible de 130 à 135 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ contre 106 $
* Cummins CMI.N : Bernstein relève le cours cible de 544 $ à 600 $
* Cummins CMI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 540 $ de 450
* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 645 $ contre 630 $ auparavant
* Cummins CMI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 675 $ contre 600 $ auparavant
* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 653 $ à 703 $
* Cummins CMI.N : UBS augmente le prix cible de 500 $ à 565 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 60 $ contre 50
$ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 180 à 160 dollars
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 212
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel réduit le prix cible à 200$ contre 210
* Dollar General Corp DG.N : UBS relève le cours cible à 168 $, contre 143 $ auparavant
* Doximity Inc DOCS.N : BMO ramène le cours cible de 45 $ à 25 $
* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 56$ de 70
* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 50$ de 80
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; réduit le prix
cible de 62 $ à 40 $
* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 79 $ à 34 $
* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 65 $ à 49 $
* Doximity Inc DOCS.N : Needham réduit le prix cible à 55$ de 75
* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 40$ de 70
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James réduit le prix cible de 65 $ à 40 $
* Doximity Inc DOCS.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 44 $
* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 37 $
* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ contre 55 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ contre 41 $
* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 55
* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible de 150 à 153 dollars
* Enersys ENS.N : BTIG relève le cours cible de 175 à 185 dollars
* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities relève le cours cible de 200 à 215 dollars
* Envista Holdings Corporation NVST.N : Wells Fargo relève le cours cible à 26 $ contre 21 $
* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Estée Lauder EL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 121 $ contre 131 $
* Estée Lauder EL.N : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 119 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush ramène le cours cible à 260 $, contre 290 $ auparavant
* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 35 $
* Ezcorp Inc EZPW.O : Stephens relève le prix cible de 22 à 26 dollars
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 225 $
* FMC Corporation FMC.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève le cours cible à 83 $, contre 76 $ auparavant
* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève le cours cible à 90 $, contre 80 $ auparavant
* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 73 $ contre 72 $ auparavant
* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours à 74$ contre 72
* Fortinet Inc FTNT.O : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 90 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 105 $ de 100
* Fortinet Inc FTNT.O : UBS relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Gartner IT.N : Truist Securities ramène le cours cible de 300 à 170 dollars
* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Barclays relève le cours cible à 87 $ contre 86 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit le prix cible à 32 $ contre 33 $
* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $
* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours
cible est ramené de 23 $ à 21 $
* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 158 $ à 180 $
* Gold.Com Inc GOLD.Z : Northland Capital relève la note à surperformance
* Golub Capital Bdc Inc GBDC.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 13 $ contre 14 $
* Green Plains Inc GPRE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 14 à 16 dollars
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $
* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 32 $
* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 112 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Argus Research relève le cours cible à 560 $ contre 530 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le cours cible de 34 à 36 dollars
* Hershey HSY.N : Bernstein relève le cours cible à 250 $, contre 192 $ auparavant
* Hershey HSY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 210 $ auparavant
* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 243 $ contre 207 $ auparavant
* Hershey HSY.N : Jefferies augmente le prix cible de 191 $ à 220 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible à 230 $, contre 204 $ auparavant
* Hershey HSY.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 214 à 238 dollars
* Hershey HSY.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 212 $
* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible à 230 $, contre 195 $ auparavant
* Hershey HSY.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 210 $
* Hershey HSY.N : UBS relève le cours cible de 210 à 236 dollars
* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 388 $ contre 342 $
* Hub Group HUBG.O : Baird ramène le cours à neutre de surperformant; baisse le cours cible à 29 $
de 47 $
* Hub Group HUBG.O : Stifel passe de "acheter" à "vendre"; baisse l'objectif de cours à 27 $ contre
52 $
* Hub Group HUBG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $
* Idex Corp IEX.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $
* Illumina Inc ILMN.O : UBS relève le cours cible de 120 à 135 dollars
* Impinj Inc PI.O : Barclays ramène le cours cible à 175 $, contre 211 $ auparavant
* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 175 $
* Impinj Inc PI.O : Needham réduit le prix cible de 255 $ à 175 $
* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 230 $ à 180 $
* Impinj Inc PI.O : Susquehanna réduit le prix cible de 255 $ à 200 $
* Impinj Inc PI.O : UBS réduit le prix cible à 155 $ de 190
* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 102 à 110 dollars
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays relève le cours cible de 182 à 193 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 201 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 77 $ à 87 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 230 $ auparavant
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BMO réduit le prix cible de 260 $ à 250 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 245 $ de 260 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 255 $, contre 270 $ auparavant
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel réduit le prix cible de 273 $ à 220 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : UBS réduit le prix cible à 240 $, contre 280 $ auparavant
* ITT Inc ITT.N : Stifel relève le cours cible de 218 $ à 228 $
* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 136 $ contre 159 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Barclays augmente le prix cible à 49 $ contre 42 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 405 $ contre 398 $
* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 45 $ à 35 $
* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 34 $ à 38 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 260 à 295 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève le prix cible de 165 à 240 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Stifel relève le prix cible à 255 $, contre 215 $
auparavant
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible à 265 $, contre 245 $
auparavant
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities relève le prix cible de 200 $ à
261 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Benchmark relève le prix cible de 160 $ à 260 $
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le prix cible à 305 $, contre 240 $
auparavant
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 295 $, contre
220 $ auparavant
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $
* Markel Group Inc MKL.N : Truist Securities relève le cours cible de 2 000 $ à 2 100 $
* McDonald's MCD.N : Mizuho relève le cours cible de 300 $ à 325 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 140 $ contre 122 $ auparavant
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
107
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 37 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 41 $ contre 39 $
* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 91 $ contre 92 $
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 95 $, contre 85 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho relève le cours cible de 83 à 90 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours à 84 $, contre 77 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 80 $ à 115 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 70 $ de 75
* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities augmente le prix cible de 60 à 68 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo relève le cours cible de 68 à 70 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 400 à 450 dollars
* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève le cours cible à 250 $, contre 190 $ auparavant
* Modine Manufacturing Co MOD.N : Oppenheimer relève le cours cible de 220 à 240 dollars
* Molina Healthcare Inc MOH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 145,00 $ à partir
de 155,00
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup augmente l'objectif de prix à 1350$ contre 1250$
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Raymond James relève le prix cible de 1250 $ à 1350 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible à 1 350 $, contre 1 250 $
auparavant
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève le prix cible de 1 375 $ à 1 396 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo relève le PT à 1350$ de 1200
* MSC Industrial Direct Co MSM.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 95 $
contre 96 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 405 $ à 400 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens réduit le prix cible de 475 $ à 450 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 410 $ à 400 $
* Nextdecade Corp NEXT.O : Capital One Securities initie une couverture avec une note de
surpondération; PT 7 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : UBS passe d'achat à neutre; augmente le prix cible de 320 $ à 342 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 320 $
à 342 $
* Novabridge Biosciences NBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 7 $ à 9 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James augmente le prix cible de 180 à 213 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 49 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Barclays réduit le prix cible de 75 $ à 71 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Stephens réduit le prix cible à 76 $, contre 90 $ auparavant
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 75
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup réduit le prix cible à 110 $ contre 114 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 114 $ à 108 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Mizuho réduit le prix cible à 105$ de 110
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit le prix cible de 111 $ à 109 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ de 125
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Truist Securities réduit le prix cible de $109 à $107
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : UBS réduit le prix cible à 114$ de 120
* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark augmente le prix cible à 150$ de 140
* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO relève le cours cible de 140 $ à 155 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Raymond James augmente le prix cible de 110 à 155 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays réduit le prix cible à 146 $ contre 164 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO réduit le prix cible à 150$ de 185
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG réduit le prix cible à 150$ de 180
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 150 dollars
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho réduit le prix cible de 180 à 150 dollars
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James réduit le prix cible de 175 $ à 155 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel réduit le prix cible de 185 $ à 188 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 178 $ de 188 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities réduit le prix cible à 180 $ contre 240 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : Benchmark relève le cours cible à 40 $ contre 32 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities réduit le cours cible de 70 à 62 dollars
* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 38 $ contre
32 $
* Phillips 66 PSX.N : BMO augmente le prix cible de 159 $ à 170 $
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 151 $ à 155 $
* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible à 172 $, contre 160 $ auparavant
* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 132$ contre 165
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 160 $ à 150 $
* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies réduit le prix cible à 135$ de 140
* Qualys Inc QLYS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 139 $ à 135 $
* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 55 $ à 45 $
* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 49$ de 62
* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 50 $ contre 60 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 380,00 $ à 400,00
* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente l'objectif de prix de 400 $ à 435 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit le prix cible à 410 $ de 425
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 409 $ à 416 $
* RB Global Inc RBA.N : CIBC augmente le cours cible de 127 $ à 135 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 485 $ à 600 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 542 $ à 599 $
* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente le prix cible à 250 $ de 245 $
* Reddit RDDT.N : Bernstein réduit le prix cible à 190 $ contre 210 $
* Reddit RDDT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 205,00 $ à partir de 210,00 $
* Reddit RDDT.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 290$ de 320
* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit le prix cible à 285 $ contre 325 $
* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $ contre 227 $
* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 240$ contre 265
* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 250$ contre 300
* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 205 $
* Reddit RDDT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 185 $ contre 215 $
* Reddit RDDT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 270 $ à 275 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 190 dollars
* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 230 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 180 à 225 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 180,00 $ à 225,00 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Barclays augmente le prix cible à 245 $ à
partir de 237 $
* Ribbon Communications Inc RBBN.O : B. Riley réduit le prix cible de 6 $ à 2,9 $
* Ribbon Communications Inc RBBN.O : B. Riley réduit le prix cible à 2,9 $ à partir de 6 $ Ribbon
Communications Inc
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 130 $ de 155 $
* Roblox Corp RBLX.N : B. Riley réduit le prix cible à 100 $ de 125
* Roblox Corp RBLX.N : BMO augmente le prix cible de 155 $ à 160 $
* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 171 $
auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 75$ contre 100
* Roblox Corp RBLX.N : Macquarie réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 164 $
auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson réduit le prix cible à 70$ de 88
* Roblox Corp RBLX.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 140 $ contre 155 $
* Roblox Corp RBLX.N : Needham réduit le prix cible à 105 $ de 159
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 100$ de 125
* Roblox Corp RBLX.N : UBS réduit le prix cible à 74$ de 103
* Roblox Corporation RBLX.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 130 $ contre 150
* Rockwell Automation Inc ROK.N : BofA Global Research relève le prix cible de 430 $ à 450 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : HSBC relève le prix cible de 415 à 445 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève le prix cible à 400 $ contre 380 $
* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer" à partir
de "performer
* Sempra SRE.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 98 $
vs 85 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 55 $
* Silicon Labs SLAB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 135 $ à 231 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "buy" à
"neutral"
* Snap Inc SNAP.N : Barclays réduit le prix cible de 16 à 15 dollars
* Snap Inc SNAP.N : Stifel passe de "vendre" à "conserver
* Snap-On Inc SNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 294 $ contre 307 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75 $ auparavant
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Wells Fargo relève le prix cible de 62 à 80 dollars
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham ramène le cours cible de 105 à 95 dollars
* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 77 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le prix cible à 70 $ de 84
* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 84 $ à 91 $
* Stratégie MSTR.O : BTIG réduit le cours cible à 250 $ de 630 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars
* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars
* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 dollars contre 85 dollars
* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 103 $ contre 94 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 95 $ à 125 $
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant
* Tapestry Inc TPR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 179 dollars contre 155 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170$ contre 150
* Tapestry Inc TPR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 150$ contre 110
* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 165$ contre 152
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 148$ contre 138
* Tapestry Inc TPR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 155$ contre 140
* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 165 $ contre 142 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 270 $
* the Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 228 $ contre 223 $
* estee Lauder Companies EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $ contre 111 $ auparavant
* hershey Company HSY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 182 $ à 220 $
* Timken Co TKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $ contre 95 $ auparavant
* TPG Inc TPG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 78 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 124 $ auparavant
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ à 140 $
* Uber UBER.N : Citigroup abaisse le cours cible à 110 $ contre 120 $
* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse le cours cible à 95 $ contre 96 $
* Vaalco Energy Inc EGYV.L : Stifel relève l'objectif de cours à 802 pence contre 781 pence
auparavant
* Valvoline Inc VVV.N : Stephens relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $
* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen relève le prix cible de 38 à 42 dollars
* Veralto Corp VLTO.N : UBS réduit le prix cible à 102 $ contre 109 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 69 $ contre 68 $
* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de surpondération à
égalité de pondération
* Wec Energy Group Inc WEC.N : BMO augmente le prix cible de 118 $ à 121 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Mizuho relève le prix cible de 117 $ à 121 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 39 $ contre 34 $
* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna relève le cours cible à 285 $ contre 205 $
* WEX Inc WEX.N : Jefferies ramène le cours cible à 155 $, contre 160 $ auparavant
* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 175 $
* WEX Inc WEX.N : Mizuho réduit le prix cible à 170 $ de 180
* WEX Inc WEX.N : UBS réduit le prix cible à 165 $ de 172
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1100 à 1165 dollars
* XPO Inc XPO.N : Barclays relève le cours cible de 160 à 195 dollars
* XPO Inc XPO.N : Benchmark relève le cours cible de 165 à 210 dollars
* XPO Inc XPO.N : BMO relève le cours cible de 170 $ à 205 $
* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 209 $ contre 160 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 189,00 $ contre 160,00
* XPO Inc XPO.N : Raymond James augmente le prix cible de 165 $ à 200 $
* XPO Inc XPO.N : Stifel augmente le prix cible de 166 $ à 206 $
* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève le cours cible à 192 $, contre 158 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : UBS relève le cours cible à 236 dollars, contre 162 dollars auparavant
* XPO Inc XPO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 dollars, contre 147 dollars
auparavant
* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 351 $ contre 368 $