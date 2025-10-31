information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 09:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Apple, Cigna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Apple et Cigna.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 260

dollars auparavant

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 dollars contre 290

dollars

* Cigna CI.N : Leerink Partners ramène l'objectif de cours à 270 $, contre 300 $

auparavant

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen ramène le cours cible à 84 $, contre 100 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève le cours cible de 155 à 160 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 44 à 62 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Leerink Partners relève le prix cible à 23$ contre 20

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 38 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies réduit le prix cible de 550 $ à 549 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 449 $ à 489 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Jefferies relève le prix cible de 23 $ à 25 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 20 à 25 dollars

* Amazon AMZN.O : Baird relève le cours cible à 285 dollars contre 244 dollars

* Amazon AMZN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 300 dollars, contre 265 dollars auparavant

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 260 dollars auparavant

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 300 dollars, contre 255 dollars auparavant

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève le prix cible de 255 à 300 dollars

* Amazon AMZN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 330 $, contre 280 $ auparavant

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève le cours cible à 82 $, contre 78 $ auparavant

* Ametek AME.N : RBC relève le cours cible à 229 $, contre 212 $ auparavant

* Amneal pharma AMRX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Baird relève le cours cible de 50 à 52 dollars

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson augmente le prix cible à 270 $ de 250 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le prix cible de 290 à 305 dollars

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève le cours cible à 325 $, contre 275 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 310 à 320 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW réduit le prix cible à 275 $ contre 315 $

* Baxter BAX.N : Jefferies réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Biogen BIIB.O : Baird réduit le cours cible à 250 $, contre 255 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : RBC réduit le prix cible de 217 $ à 210 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : JP Morgan relève le prix cible à 160 $, contre 156 $ auparavant

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners relève le PT de 28,50 $ à 38 $

* California Bancorp BCAL.O : KBW relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Calix Inc CALX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 60 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible à 232 $, contre 208 $ auparavant

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 211 $ contre 187 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 60$ contre 61

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen augmente le cours cible de 30 $ à 34 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le cours cible de 164 $ à 275 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 290 $, contre 295 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens abaisse le cours cible à 35 $, contre 48 $ auparavant

* Cigna CI.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 270 $, contre 300 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 249 $ contre 224 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : RBC augmente le prix cible de 250 à 265 dollars

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 200 $ à 255 $

* Cnb Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Raymond James relève le PT à 125 $ contre 115 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 384 $ à 367 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 404 $ à 399 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Comcast Corp CMCSA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 38 à 33 dollars

* Comcast Corp CMCSA.O : Pivotal Research réduit le prix cible à 36 $ de 40

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies réduit le prix cible de 500 $ à 455 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 450 $ à 430 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 290 à 300 dollars

* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 106 $ à 99 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 100 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : RBC réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 84 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Jefferies augmente le prix cible de 98 $ à 102 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible à 90 $, contre 85 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC augmente le prix cible de 89 $ à 95 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen relève le prix cible de 84 $ à 90 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève le cours cible à 976 $ contre 905 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève le cours cible à 116 $ contre 114 $

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève le cours cible de 278 à 303 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève le cours cible de 181 à 188 dollars

* Fiserv FI.N : Stephens réduit la pondération de surpondération à égale; réduit le prix cible de 160 $ à 80 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Jefferies réduit le prix cible de 77 $ à 73 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 94 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 75 $ contre 78 $

* FMC Corp FMC.N : Jefferies réduit le prix cible à 26 $ de 49

* FMC Corp FMC.N : RBC ramène le cours cible à 17 $, contre 33 $ auparavant

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan augmente le cours cible à 65 $ contre 61 $

* Fox Corp FOXA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 53 $ à 55 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève le cours cible à 150 $ contre 145 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 200 $, contre 222 $ auparavant

* Hershey HSY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 185 $ contre 189 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Hershey HSY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 204 $ à 200 $

* Hii HII.N : TD Cowen augmente le prix cible de 320 $ à 350 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW relève l'objectif de cours à 230 $ contre 226 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 à 240 dollars

* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ contre 41 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 105 $ à 112 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève le prix cible de 100 $ à 108 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 145 à 117 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible à 211 $ contre 208 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC augmente le prix cible de 139 $ à 215 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 223 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 202 $ auparavant

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW réduit le prix cible à 195 $ de 202 $

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 475 dollars

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 48 $ contre 54 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 193 $ à 212 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 240 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève le prix cible de 205 $ à 230 $

* Prysmian Italie PRY.MI : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 93 euros contre 94 euros

* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 141 dollars contre 155 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : HSBC abaisse le cours cible à 129 $, contre 141 $ auparavant

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 129 dollars contre 127 dollars

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 94 $ auparavant

* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 66 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW relève le cours cible de 78 $ à 83 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Needham relève le cours cible de 70 à 85 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible à 391 $ contre 376 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève l'objectif de cours à 455 dollars contre 435 dollars

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 645 $ à 654 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler relève le prix cible de 105 à 109 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC relève l'objectif de cours à 667 $ contre 648 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le PT à 1250 $ contre 1100 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 495 $ à 465 $

* Onespan Inc OSPN.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* OPKO Health Inc OPK.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse le prix cible de 2 à 1,6 dollars

* Patrick Industries Inc PATK.O : Keybanc augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : KBW réduit le prix cible à 85 $ contre 90 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 79 $ à 83 $

* Public Storage PSA.N : RBC réduit le prix cible de 309 $ à 307 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève le cours cible à 457 $ contre 436 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 175 à 170 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 190$ contre 200

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 265 $ à 250 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 260 $ à 233 $

* ResMed Inc RMD.N : Jefferies réduit le prix cible à 285 $ de 290

* ResMed Inc RMD.N : RBC augmente le prix cible de 300 $ à 303 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 25 $ à 26 $

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 174$ contre 180

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $ contre 160 $

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 615 $ contre 635 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies ramène le cours cible de 380 à 375 dollars

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 346 $, contre 360 $ auparavant

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen réduit le prix cible à 283 $ contre 292 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 102 $ contre 126 $ auparavant

* Shake Shack Inc SHAK.N : Stifel réduit le prix cible à 105 $ contre 110 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 55 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Strategy MSTR.O : BTIG réduit le cours cible à 630 $ contre 700 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le cours cible à 13 $ contre 16 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible à 135 $ de 134 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : TD Cowen augmente le prix cible à 40$ de 30

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 145 dollars

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 540 $, contre 560 $ auparavant

* Upbound Group Inc UPBD.O : Jefferies réduit le prix cible de 26 $ à 24 $

* Groupe Upbound Inc UPBD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 31 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies réduit le prix cible à 400 $ de 425

* Weave Communications Inc WEAV.N : Raymond James réduit le prix cible de 15 à 12 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 24 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies augmente le prix cible à 290 $ contre 255 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 222 $ à 262 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 175 $

* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 200 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies ramène le cours cible à 155 $, contre 165 $ auparavant

* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 175 $, contre 195 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ de 155 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible à 166 $ contre 144 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève le cours cible de 131 $ à 141 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 95 $ contre 94 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $