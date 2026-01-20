TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de
270 $ à 275 $.
* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une
couverture avec une note d'achat et un objectif de 180 $.
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 165 $ à 205 $.
* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours
de 310 $ à 350 $.
* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible de
295 $ à 312 $.
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève le cours
cible de 105 $ à 120 $.
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de
cours à 22 $, contre 21 $ auparavant.
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le
cours cible à 45 $, contre 37 $ auparavant.
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity
relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity
relève l'objectif de 84 $ à 98 $.
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners
relève l'objectif de 60 $ à 62 $.
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le prix
cible de 145 $ à 160 $.
* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours de 68 $ à 62 $.
* Capital One COF.N : HSBC abaisse le cours cible à 226 $,
contre 234 $ auparavant.
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le cours
cible de 90 $ à 95 $.
* Charles River Laboratories International CRL.N :
Jefferies relève le cours cible de 205 $ à 255 $.
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies ramène le cours
cible de 41 $ à 36 $.
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours
cible à 74 $, contre 70 $ auparavant.
* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève le
prix cible de 6,5 $ à 10 $.
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours
cible de 33 $ à 36 $.
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 143 $ à 173 $.
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de
cours à 40,5 $, contre 36 $ auparavant.
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 16 $, contre 17 $ auparavant.
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours
à 149 $, contre 148 $ auparavant.
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours
cible de 300 $ à 450 $.
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 655
$ à 625 $.
* Mosaic Co MOS.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 29
$.
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley abaisse sa
recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer".
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible
à 89 $, contre 117 $ auparavant.
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies réduit le
prix cible de 34 $ à 32 $.
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit le
prix cible de 44 $ à 42 $.
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity abaisse sa
recommandation d'"acheter" à "conserver".
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix
cible de 359 $ à 374 $.
* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible
à 247 $, contre 228 $ auparavant.
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa
recommandation de "conserver" à "acheter".
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix
cible de 33 $ à 30 $.
* Regions Financial RF.N : KBW abaisse sa recommandation
de "surperformer" à "performance en ligne avec le marché".
* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif
de cours à 28 $, contre 19 $ auparavant.
* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de
230 $ à 200 $.
* Synchrony Financial SYF.N : HSBC augmente le cours cible
à 88 $, contre 83 $ auparavant.
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit le prix
cible à 600 $, contre 660 $ auparavant.
* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible de 325
$ à 305 $.
* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies augmente le prix
cible de 32 $ à 33 $.
* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève le cours cible de 31 $ à 34
$.
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours
cible de 95 $ à 120 $.
