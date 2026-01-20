information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 08:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève son objectif de cours

de 310 $ à 350 $.

* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible à

312 $, contre 295 $ auparavant.

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible

à 247 $, contre 228 $ auparavant.

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours

cible de 300 $ à 450 $.

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit le cours cible de 655

$ à 625 $.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de

270 $ à 275 $.

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une

couverture avec une note d'achat et un objectif de 180 $.

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 165 $ à 205 $.

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours

de 310 $ à 350 $.

* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible de

295 $ à 312 $.

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève le cours

cible de 105 $ à 120 $.

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 22 $, contre 21 $ auparavant.

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le

cours cible à 45 $, contre 37 $ auparavant.

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity

relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity

relève l'objectif de 84 $ à 98 $.

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners

relève l'objectif de 60 $ à 62 $.

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le prix

cible de 145 $ à 160 $.

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 68 $ à 62 $.

* Capital One COF.N : HSBC abaisse le cours cible à 226 $,

contre 234 $ auparavant.

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le cours

cible de 90 $ à 95 $.

* Charles River Laboratories International CRL.N :

Jefferies relève le cours cible de 205 $ à 255 $.

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies ramène le cours

cible de 41 $ à 36 $.

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours

cible à 74 $, contre 70 $ auparavant.

* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève le

prix cible de 6,5 $ à 10 $.

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours

cible de 33 $ à 36 $.

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 143 $ à 173 $.

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de

cours à 40,5 $, contre 36 $ auparavant.

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 16 $, contre 17 $ auparavant.

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours

à 149 $, contre 148 $ auparavant.

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours

cible de 300 $ à 450 $.

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 655

$ à 625 $.

* Mosaic Co MOS.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 29

$.

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley abaisse sa

recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer".

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible

à 89 $, contre 117 $ auparavant.

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies réduit le

prix cible de 34 $ à 32 $.

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit le

prix cible de 44 $ à 42 $.

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity abaisse sa

recommandation d'"acheter" à "conserver".

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix

cible de 359 $ à 374 $.

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible

à 247 $, contre 228 $ auparavant.

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa

recommandation de "conserver" à "acheter".

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix

cible de 33 $ à 30 $.

* Regions Financial RF.N : KBW abaisse sa recommandation

de "surperformer" à "performance en ligne avec le marché".

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 28 $, contre 19 $ auparavant.

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de

230 $ à 200 $.

* Synchrony Financial SYF.N : HSBC augmente le cours cible

à 88 $, contre 83 $ auparavant.

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit le prix

cible à 600 $, contre 660 $ auparavant.

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible de 325

$ à 305 $.

* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies augmente le prix

cible de 32 $ à 33 $.

* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève le cours cible de 31 $ à 34

$.

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours

cible de 95 $ à 120 $.