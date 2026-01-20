 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de

270 $ à 275 $.

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une

couverture avec une note d'achat et un objectif de 180 $.

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 165 $ à 205 $.

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours

de 310 $ à 350 $.

* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible de

295 $ à 312 $.

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève le cours

cible de 105 $ à 120 $.

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 22 $, contre 21 $ auparavant.

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le

cours cible à 45 $, contre 37 $ auparavant.

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity

relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity

relève l'objectif de 84 $ à 98 $.

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners

relève l'objectif de 60 $ à 62 $.

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le prix

cible de 145 $ à 160 $.

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 68 $ à 62 $.

* Capital One COF.N : HSBC abaisse le cours cible à 226 $,

contre 234 $ auparavant.

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le cours

cible de 90 $ à 95 $.

* Charles River Laboratories International CRL.N :

Jefferies relève le cours cible de 205 $ à 255 $.

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies ramène le cours

cible de 41 $ à 36 $.

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours

cible à 74 $, contre 70 $ auparavant.

* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève le

prix cible de 6,5 $ à 10 $.

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours

cible de 33 $ à 36 $.

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 143 $ à 173 $.

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de

cours à 40,5 $, contre 36 $ auparavant.

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 16 $, contre 17 $ auparavant.

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours

à 149 $, contre 148 $ auparavant.

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours

cible de 300 $ à 450 $.

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 655

$ à 625 $.

* Mosaic Co MOS.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 29

$.

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley abaisse sa

recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer".

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible

à 89 $, contre 117 $ auparavant.

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies réduit le

prix cible de 34 $ à 32 $.

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit le

prix cible de 44 $ à 42 $.

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity abaisse sa

recommandation d'"acheter" à "conserver".

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix

cible de 359 $ à 374 $.

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible

à 247 $, contre 228 $ auparavant.

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa

recommandation de "conserver" à "acheter".

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix

cible de 33 $ à 30 $.

* Regions Financial RF.N : KBW abaisse sa recommandation

de "surperformer" à "performance en ligne avec le marché".

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 28 $, contre 19 $ auparavant.

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de

230 $ à 200 $.

* Synchrony Financial SYF.N : HSBC augmente le cours cible

à 88 $, contre 83 $ auparavant.

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit le prix

cible à 600 $, contre 660 $ auparavant.

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible de 325

$ à 305 $.

* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies augmente le prix

cible de 32 $ à 33 $.

* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève le cours cible de 31 $ à 34

$.

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours

cible de 95 $ à 120 $.

Valeurs associées

ABBVIE
214,470 USD NYSE -1,12%
AGILENT TECH
139,655 USD NYSE -3,63%
ALPHA METALLURGL
240,825 USD NYSE -3,48%
ALPHABET-C
330,4050 USD NASDAQ -0,83%
AMERICAN EXPRESS
364,840 USD NYSE +2,09%
ANGLOGOLD ASH
99,020 USD NYSE +0,49%
APA
25,7800 USD NASDAQ -0,88%
AXALTA COAT SYST
33,570 USD NYSE -0,07%
BIOMARIN PHARM
54,6000 USD NASDAQ -0,85%
BOK FINL
128,2100 USD NASDAQ +0,41%
CALIFORNIA RES
47,920 USD NYSE +1,53%
CAPITAL ONE FINL
239,170 USD NYSE +0,93%
CF INDUSTRIES HL
86,780 USD NYSE +0,19%
CHARLES RIV LAB
219,780 USD NYSE -1,67%
CIVITAS RES
26,380 USD NYSE -0,72%
CYTOKINETICS
62,5800 USD NASDAQ -1,35%
CYTOMX THERAPEUT
5,4000 USD NASDAQ +27,06%
DEVON ENERGY
36,190 USD NYSE -0,36%
DIAMONDBACK ENG
151,2800 USD NASDAQ +0,30%
DRAFTKINGS RG-A
32,6150 USD NASDAQ -8,02%
DYNE THERAPEUTCS
16,6850 USD NASDAQ +1,61%
EXXON MOBIL
129,870 USD NYSE +0,56%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
362,7500 USD NASDAQ +7,76%
MICROSOFT
459,8600 USD NASDAQ +0,70%
MOSAIC
26,355 USD NYSE -4,48%
NETAPP
103,8400 USD NASDAQ -4,21%
NORTHERN OIL&GAS
22,250 USD NYSE -1,48%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,710 USD NYSE -1,11%
PENUMBRA
350,660 USD NYSE +0,09%
PNC FINL SER
223,170 USD NYSE +3,76%
Pétrole Brent
63,67 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
58,98 USD Ice Europ -0,79%
RAMACO RRCS RG-A
20,8900 USD NASDAQ -2,97%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
REGIONS FINANCIA
27,760 USD NYSE -2,75%
SERVICENOW
127,280 USD NYSE -2,96%
SYNCHRONY FINANC
80,200 USD NYSE +3,23%
TYLER TECHNOLOGI
440,260 USD NYSE -1,29%
VERISIGN
249,5800 USD NASDAQ +0,14%
VITESSE ENER
19,210 USD NYSE -2,88%
WAFD
32,3900 USD NASDAQ -3,97%
WARRIOR MET COAL
100,110 USD NYSE -2,27%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 08:10:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

