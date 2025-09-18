information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 13:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike, et Nike Inc jeudi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 220 à 285 dollars

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Needham relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Arvinas Inc ARVN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16

* Arvinas Inc ARVN.O : Wedbush réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève le cours cible à 65 $ contre 58 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies réduit le prix cible à 83 $ contre 84 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève le cours cible à 300 $ contre 267 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible à 500 $ de 450

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 515 $, contre 490 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 515

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève le cours cible de 450 à 475 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève le prix cible de 475 à 535 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de 495 $ à 515 $

* Cryoport Inc CYRX.O : BTIG augmente le prix cible de 10 $ à 15 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève la cote à " surperformance " de " rendement sectoriel "; hausse la prévision de

cours à 39 $ de 37 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT 100 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler relève le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 59 $ à 67 $

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie la couverture avec une note d'achat

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec un PT de 7,75

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 262 $ contre 267 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le cours cible à 54 $ contre 55 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 50 $ contre 52 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 70 $ contre 60 $ auparavant

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 21 $ contre 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO relève le cours cible à 20 $, contre 16 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 15 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 345 $ contre 305

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 315 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 400 $ de 345

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 325 $ à 375 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho relève le cours cible de 50 $ à 51 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform"; augmente le prix cible à 90 $ de

76 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 44 $ à 56 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan augmente le prix cible à 105 $ de 101

* Progressive Corp PGR.N : BMO relève le cours cible de 250 $ à 252 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 268 $ à 270 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 290 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel relève le cours cible de 240 $ à 320 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho relève le cours cible de 26 à 31 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Benchmark relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 58 à 60 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève le cours cible de 130 $ à 145 dollars

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève le cours cible à 110 $, contre 102 $ auparavant

* Zoom Communications Inc ZM.O : Stifel relève le cours cible de 80 $ à 90 $