TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike, et Nike Inc jeudi.

FAITS MARQUANTS

auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat: PT 120

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT $16

* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 285 $, contre 220 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Needham relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Arvinas Inc ARVN.O : Stephens réduit le prix cible de 16 $ à 14 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Wedbush réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* AT&T Inc T.N : Raymond James relève le cours cible de 31 à 33 dollars

* Box Inc BOX.N : UBS ramène l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $ auparavant

* Box Inc BOX.N : UBS réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 65$ contre 58

* CNH Industrial NV CNH.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 84 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève le cours cible à 300 $ contre 267 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : >: Deutsche Bank augmente le prix cible à 435 $ contre 430 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible à 500$ de 450

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 490 à 515 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 500$ à 515

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève le cours cible de 450 à 475 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève le prix cible de 475 à 535 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de 495 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 460,00 $ à 475,00 $

* Cryoport Inc CYRX.O : BTIG augmente le prix cible de 10 $ à 15 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève la cote à " surperformance " à partir de " performance sectorielle "; augmente

la PT à 39 $ à partir de 37 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT 100 $

* Deere & Company DE.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 566 $ à 512 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 59 $ à 67 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS passe de neutre à vente

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec PT 7,75

* Edison International EIX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 55,00 $ à 61,00 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 36 $

* Fedex FDX.N : Raymond James réduit le cours cible à 255 $ contre 260 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC abaisse le cours cible à 262 $ contre 267 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 54 $ contre 55 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 50 $ contre 52 $

* General Mills Inc GIS.N : UBS réduit le prix cible à 47 $ de 49

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 30 $, contre 29 $ auparavant

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 70 $ contre 60 $ auparavant

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 21 $ contre 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO relève le cours cible à 20 $, contre 16 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 15 $ auparavant

* Mcgrath MGRC.O : Oppenheimer relève le cours cible à 143 $ contre 139 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 165 à 200 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le prix cible de 305 à 345 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 315 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 400$ de 345

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 325 $ à 375 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities relève le prix cible de 330 à 375 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : UBS augmente le prix cible de 310 $ à 330 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : Oppenheimer relève le prix cible de 325 $ à 385 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho relève le prix cible à 51 $ contre 50 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform"; augmente le prix cible à 90 $ de

76 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 44 $ à 56 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible de 101 à 105 dollars

* PG&E Corp PCG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 19,00 $ à 20,00 $

* PG&E Corp PCG.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* PG&E Corp PCG.N : UBS réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO augmente le prix cible de 250 $ à 252 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible de 268 $ à 270 $

* Reddit RDDT.N : Citizens relève le cours cible à 300 $, contre 225 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève le cours cible à 290 $, contre 210 $ auparavant

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel relève le cours cible de 240 $ à 320 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho relève le cours cible de 26 à 31 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Benchmark relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 173,00 $ contre 155,00 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible à 60 $ contre 58 $

* UPS UPS.N : Raymond James réduit le prix cible à 120$ de 125

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 260 $, contre 225 $ auparavant

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel augmente le prix cible à 145$ de 130

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève le cours cible de 102 $ à 110 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Stifel relève le cours cible de 80 $ à 90 $