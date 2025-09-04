TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $
* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à
égalité de pondération
* Leidos LDOS.N : RBC passe de "sector perform" à "surperformance"
* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit l'action de "buy" à "hold"
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 230 à 270 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 245 à 300 dollars
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 615 $ contre 560 $ auparavant
* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 220
* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 32 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 64 $ à 72 $
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 20 $ auparavant
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen ajuste le PT à 11 $ contre 30 $ pour tenir compte du regroupement
d'actions à raison de 1 pour 20
* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 170 $ à 155 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 180 à 152 $
* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $
* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 167 $ contre 164 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 110 dollars
* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 138 $ à 140 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 108 $, contre 112 $ auparavant
* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 150
* Entergy ETR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 109
* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève le prix cible de 45 $ à 47 $
* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 65 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène le cours cible de 47 à 44 dollars
* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $
* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 50 $ à 45 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 70 $ de 85
* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies relève le prix cible à 134 $ contre 130 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 40
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 80 $
* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 20 $
* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 180 à 210 dollars
* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformance"
* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $
* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 17 $
* Macy's Inc. M.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $ auparavant
* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 18 $ de 20
* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"
* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 365 $
* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 380,00 $ à 365,00 $
* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ de 335 $
* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 275 $ à 250 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 32 $ de 36 $
* Sprinklr, Inc. CXM.N : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 590
* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 44 $
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $
