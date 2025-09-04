 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Leidos LDOS.N : RBC passe de "sector perform" à "surperformance"

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit l'action de "buy" à "hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 230 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 245 à 300 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 615 $ contre 560 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 220

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 32 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 20 $ auparavant

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen ajuste le PT à 11 $ contre 30 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 20

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 170 $ à 155 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 180 à 152 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 167 $ contre 164 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 110 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 108 $, contre 112 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 150

* Entergy ETR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 109

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève le prix cible de 45 $ à 47 $

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 65 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène le cours cible de 47 à 44 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 70 $ de 85

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies relève le prix cible à 134 $ contre 130 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 40

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformance"

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Macy's Inc. M.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $ auparavant

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 18 $ de 20

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 365 $

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 380,00 $ à 365,00 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ de 335 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 32 $ de 36 $

* Sprinklr, Inc. CXM.N : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 590

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 44 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

Valeurs associées

ALPHABET-A
230,6600 USD NASDAQ +9,14%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE +0,85%
APPLOVIN RG-A
487,3500 USD NASDAQ +1,17%
APTARGROUP
135,100 USD NYSE -0,95%
CELSIUS HLDGS
61,1000 USD NASDAQ -0,50%
CHARGEPT HLDG
10,870 USD NYSE +1,21%
CONSTELLATION BRD-A
146,470 USD NYSE -3,16%
COPART
48,1200 USD NASDAQ -0,74%
DIAMONDBACK ENG
142,2900 USD NASDAQ -5,05%
DOLLAR TREE
102,0300 USD NASDAQ -8,37%
ELF BEAUTY
130,190 USD NYSE +3,64%
ENTERGY
87,180 USD NYSE -0,24%
EQUITY BANCSHS RG-A
42,785 USD NYSE +6,27%
GITLAB RG-A
46,9100 USD NASDAQ -1,64%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTHEQUITY
95,5400 USD NASDAQ +7,53%
IDEAYA BIOSCIENC
25,7600 USD NASDAQ +1,10%
IONIS PHARMACEUT
60,4900 USD NASDAQ +5,22%
J.JILL
16,510 USD NYSE -2,02%
KILROY RLTY REIT
41,640 USD NYSE +1,66%
LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LEIDOS HOLDG
177,610 USD NYSE -1,81%
LIFECORE BIOMED
7,7100 USD NASDAQ +3,35%
MACY'S
16,270 USD NYSE +20,56%
PAGERDUTY
15,600 USD NYSE -3,17%
PARKER-HANNIFIN
748,405 USD NYSE -0,19%
Pétrole Brent
66,83 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
63,22 USD Ice Europ -0,89%
SALESFORCE
256,560 USD NYSE +1,47%
SPRINKLR RG-A
7,740 USD NYSE -10,21%
THE CAMPBELL'S
33,7300 USD NASDAQ +7,22%
THE SIMPLY GOOD
28,6600 USD NASDAQ 0,00%
ULTA BEAUTY
531,0700 USD NASDAQ -0,27%
VIPER ENERGY
38,1000 USD NASDAQ -3,67%
VSE
161,9700 USD NASDAQ -1,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
