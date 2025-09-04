 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours de "garder" à "acheter"

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de "égal" à "égal" à "surpondéré"

* Leidos LDOS.N : RBC passe de "performer" à "surperform"

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit l'action de "acheter" à "garder"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 32

$

* Advanced Micro Devices AMD.O : Seaport Research Partners réduit la note de neutre à achat

* Akero Therapeutics Inc AKRO.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix

cible 72 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : UBS relève l'objectif de cours à 237 $ contre 202 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève le prix cible de 10 $ à 11 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 17 $ contre 11 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 $ (contre 9 $ auparavant)

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève le prix cible de 13 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 18 $ contre 12 $

auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève le prix cible à 21,5 $ contre 19 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 615 $ contre 560 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; prix cible 220 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec prix cible 60 $

* Asana Inc ASAN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 13,00 $ à 14,00 $

* Asana Inc ASAN.N : RBC augmente le prix cible de 10 $ à 12 $

* AT&T Inc T.N : Bernstein relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* Bridgebio Oncology BBOT.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance

* Bridgebio Oncology BBOT.O : Oppenheimer initie la couverture avec un prix cible de 23,00 $

* C3.Ai Inc AI.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 28 $ à 16 $

* C3.Ai Inc AI.N : UBS réduit le prix cible à 16 $ de 23 $

* Campbell's Co CPB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 35 $

* Campbell'S Co CPB.O : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 32 $

* Campbell'S Co CPB.O : TD Cowen augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le cours cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $ auparavant

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen ajuste le prix cible à 11 $ contre 30 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Coherus Oncology Inc CHRS.O : Maxim Group augmente la valeur à acheter à partir de maintenir

* Constellation Brands Inc STZ.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 225 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : BMO réduit le prix cible à 190 $ de 215 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible à 155 $ de 174 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 176,00 $ de 195,00 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 155 $ de 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de "garder" à "acheter"

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 64 $ contre 56 $

* Dare Bioscience Inc DARE.O : Maxim Group relève le prix cible de "garder" à "acheter"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 164 $ à 167 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève le cours cible de 110 $ à 115 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup réduit le prix cible à 124 $ de 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 112 $ à 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 127 $ à 129 $

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de 500

$ à 300 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; prix

cible 150 $

* Entegris Inc ENTG.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance; prix cible 95 $

* Entergy ETR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 109 $

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit le prix cible de 74 $ à 72 $

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW augmente le prix cible à 47 $ de 45 $

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 67,50 $ à 62,50 $

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 46 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 85 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 70,00 $ contre 80,00 $

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75 $

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 82 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 52 $ contre 51 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 70 $ de 85 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : UBS réduit le prix cible de 73 $ à 60 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134 $ de 130 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James relève le prix cible de 29 $ à 30 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna relève l'objectif de prix à 21 $ contre 16 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : UBS relève l'objectif de cours à 23 $ contre 18 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo relève le prix cible à 26 $ contre 22 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research relève le prix cible à 20 $ contre 19 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un prix

cible de 40 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal" à "surpondéré"

* Kraft Heinz KHC.O : UBS réduit le cours cible de 30 $ à 28 $

* Lands End Inc LE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 180 $ à 210 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" contre "performer" auparavant

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 6 $ à 7 $

* LVMH LVMH.PA : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 EUR à 470 EUR

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen relève le prix cible de 13 $ à 17 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 14 $ à 17 $

* Macy's Inc. M.N : Barclays relève le prix cible de 12 $ à 15 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec prix cible 500 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible 215 $

* McDonald's MCD.N : BMO augmente le prix cible de 350 $ à 360 $

* Metavia Inc MTVA.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 12 $

* Navient Corp NAVI.O : BofA Global Research réduit la note de neutre à sous-performance

* Navient Corp NAVI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 15 $ à 12 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 12 $

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 18 $ de 20 $

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "acheter" à "garder"

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "acheter" à "garder"

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; prix cible 112 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; prix cible 360 $

* Rev Group Inc REVG.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 68 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 400 $ à 340 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 365 $

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein réduit le prix cible à 221 $ contre 255 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le prix cible à 280 $, contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 380,00 $ à 365,00 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible à 250 $ contre 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Wedbush réduit le prix cible à 375 $ contre 425 $

* Salesforce.Com, Inc. CRM.N : Wells Fargo ramène le prix cible de 275 $ à 265 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 16 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies ramène le cours cible de 36 $ à 32 $

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 60 $ à 40 $

* Sprinklr, Inc. CXM.N : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 139,00 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note neutre

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un prix cible de

7,44 $

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'attente; prix cible 115 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 590 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS augmente le prix cible de 415 $ à 560 $

* Venture Global Inc VG.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; prix cible 44

$

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 190 $

* Webull Corp BULL.O : Northland Capital initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible

18 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 205 $ à 225 $

* Ww Grainger GWW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 1 125 $ à 1 035 $

Valeurs associées

89BIO
8,7350 USD NASDAQ -5,47%
AKERO THERAPE RG-AI
43,3200 USD NASDAQ -5,04%
ALPHABET-A
227,6650 USD NASDAQ -1,30%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
160,2550 USD NASDAQ -1,16%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,760 USD NYSE +30,30%
APPLOVIN RG-A
496,9335 USD NASDAQ +1,97%
APTARGROUP
137,305 USD NYSE +1,63%
ARCT THERAP HLDG
16,4400 USD NASDAQ -4,36%
ASANA RG-A
14,560 USD NYSE +2,25%
AT&T
29,515 USD NYSE +1,60%
C3.AI RG-A
15,870 USD NYSE -4,91%
CELSIUS HLDGS
61,5450 USD NASDAQ +0,73%
CHARGEPT HLDG
10,430 USD NYSE -4,05%
COHERUS ONCO
1,3246 USD NASDAQ +5,13%
CONSTELLATION BRD-A
146,700 USD NYSE +0,16%
COPART
49,3050 USD NASDAQ +2,46%
CORE & MAIN RG-A
64,985 USD NYSE +0,66%
DARE BIO
2,0699 USD NASDAQ +0,48%
DIAMONDBACK ENG
142,2700 USD NASDAQ -0,01%
DOCUSIGN
75,2250 USD NASDAQ -0,89%
DOLLAR TREE
99,6300 USD NASDAQ -2,35%
DUOLINGO RG-A
274,8100 USD NASDAQ -2,73%
ELF BEAUTY
133,990 USD NYSE +2,92%
ENTEGRIS
78,0900 USD NASDAQ -1,75%
ENTERGY
88,730 USD NYSE +1,78%
EQT
50,940 USD NYSE -1,18%
EQUITY BANCSHS RG-A
42,400 USD NYSE -0,90%
EQUITY LIFE REIT
60,480 USD NYSE +0,47%
FASTENAL
49,7550 USD NASDAQ +0,47%
FERGUSON ENTER
234,320 USD NYSE +1,91%
GENERAL MILLS
49,795 USD NYSE +0,09%
GITLAB RG-A
42,5093 USD NASDAQ -9,38%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTHEQUITY
97,8925 USD NASDAQ +2,46%
HP ENTERPRISE
24,045 USD NYSE +5,21%
HUNTINGTON BANCS
17,8150 USD NASDAQ +1,16%
IDEAYA BIOSCIENC
25,6500 USD NASDAQ -0,43%
IONIS PHARMACEUT
59,3350 USD NASDAQ -1,91%
J.JILL
16,855 USD NYSE +2,09%
KILROY RLTY REIT
41,660 USD NYSE +0,05%
LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LANDS' END
14,1500 USD NASDAQ +4,20%
LEIDOS HOLDG
178,120 USD NYSE +0,29%
LIFECORE BIOMED
8,0700 USD NASDAQ +4,67%
LIGHTPATH TECH-A
5,6800 USD NASDAQ +1,79%
LVMH
501,5000 EUR Euronext Paris -3,71%
MACY'S
16,539 USD NYSE +1,65%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
431,0400 USD NASDAQ -0,97%
MASTEC
179,855 USD NYSE +0,21%
MCDONALD'S
318,035 USD NYSE +0,52%
METAVIA
0,6820 USD NASDAQ +1,87%
NAVIENT
13,3200 USD NASDAQ -2,35%
ORCHESTRA
2,6900 USD NASDAQ -1,10%
PAGERDUTY
16,370 USD NYSE +4,94%
PARKER-HANNIFIN
751,325 USD NYSE +0,39%
PRIMORIS SVCS
115,685 USD NYSE +0,44%
Pétrole Brent
67,06 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
63,54 USD Ice Europ -0,39%
QUANTA SERVICES
375,200 USD NYSE +0,25%
REV GROUP
59,930 USD NYSE +2,74%
REXFORD IND REIT
41,270 USD NYSE +0,68%
SALESFORCE
239,715 USD NYSE -6,57%
SALLY BEAUTY
13,975 USD NYSE -0,99%
SIX FLAGS ENT
24,920 USD NYSE +5,24%
SPRINKLR RG-A
7,583 USD NYSE -2,03%
SUN COMMUN REIT
127,285 USD NYSE +1,47%
TERNS PHARMA
6,9750 USD NASDAQ -6,25%
THE CAMPBELL'S
33,1200 USD NASDAQ -1,81%
THE KRAFT HEINZ
26,9750 USD NASDAQ +0,17%
THE SIMPLY GOOD
28,5800 USD NASDAQ -0,28%
TRANSMEDICS GRP
103,4868 USD NASDAQ -3,23%
ULTA BEAUTY
527,9900 USD NASDAQ -0,58%
UNITED THERAPEUT
382,0175 USD NASDAQ -2,41%
VIPER ENERGY
38,1750 USD NASDAQ +0,20%
VSE
165,6250 USD NASDAQ +2,26%
WEBULL
13,2201 USD NASDAQ +1,61%
WESCO INTL
217,410 USD NYSE -0,15%
WW GRAINGER
1 022,545 USD NYSE +0,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
