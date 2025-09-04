 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

à "surpondéré

* Leidos LDOS.N : RBC passe de "sector perform" à "surperform"

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit l'action de "buy" à "hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix

cible de 32 $

* Akero Therapeutics Inc AKRO.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

d'achat; PT 72 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 10 à 11

$

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 18 $ contre

12 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le prix cible à 615 $ contre 560 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 220

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note

d'achat

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $60

* Asana Inc ASAN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 13,00 $ à 14,00 $

* Asana Inc ASAN.N : RBC augmente le prix cible de 10 $ à 12 $

* AT&T Inc T.N : Bernstein relève le cours cible de 31 à 32 dollars

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* Campbell'S Co CPB.O : TD Cowen relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le cours cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $ auparavant

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen ajuste le PT à 11 $ contre 30 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Constellation Brands Inc STZ.N : Bernstein réduit le prix cible de 225 $ à 195 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BMO réduit le prix cible à 190 $ de 215 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible à 155 $ de 174 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 155$ de 170

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 167 $ contre 164 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 115 $ contre 110 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup réduit le prix cible à 124 $ de 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 112 $ à 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 127 $ à 129 $

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de 500

$ à 300 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT

150

* Entergy ETR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 109

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit le prix cible de 74 $ à 72 $

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW augmente le prix cible à 47$ de 45

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 67,50 $ à 62,50

$

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 46 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 225 dollars

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 85 $ auparavant

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 82 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 52 $ contre 51 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 70$ de 85

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134$ de 130

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 25 à 26 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James relève le prix cible de 29 à 30 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna relève l'objectif de prix à 21 $ contre 16 $

auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo relève le prix cible à 26 $ contre 22 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research relève le PO à 20 $ contre 19 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 40

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 80

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Lands End Inc LE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 15 $, contre 12 $

auparavant

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" contre "performer" auparavant

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 6 $ à 7 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible à 17 $ de 13 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 14 $ à 17 $

* Macy's Inc. M.N : Barclays relève le prix cible de 12 à 15 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT 500

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible 215

* McDonald's MCD.N : BMO augmente le prix cible de 350 $ à 360 $

* Metavia Inc MTVA.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 12

$

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : H.C. Wainwright réduit le PT de 12 $ à 10 $

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 18 $ de 20

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $112

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $360

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 400 $ à 340 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 365 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein réduit le prix cible à 221 $ contre 255 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le prix cible à 280 $, contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 380,00 $ à 365,00 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible à 250 $ contre 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Wedbush réduit le prix cible à 375 $ contre 425 $

* Salesforce.Com, Inc. CRM.N : Wells Fargo ramène le prix cible de 275 $ à 265 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 16 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 36 $ à 32 $

* Sprinklr, Inc. CXM.N : Barclays réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 139,00 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un PT de

7,44

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'attente; PT $115

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 590

* Venture Global Inc VG.N : Bernstein relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $44

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 190 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 205 $ à 225 $

* Ww Grainger GWW.N : JP Morgan ramène le cours cible de 1 125 $ à 1 035 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2025 à 13:59:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

