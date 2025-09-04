information fournie par Reuters • 04/09/2025 à 13:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix

cible de 32 $

* Akero Therapeutics Inc AKRO.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

d'achat; PT 72 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible à 300 $, contre 245 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 10 à 11

$

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 18 $ contre

12 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le prix cible à 615 $ contre 560 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 220

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note

d'achat

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $60

* Asana Inc ASAN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 13,00 $ à 14,00 $

* Asana Inc ASAN.N : RBC augmente le prix cible de 10 $ à 12 $

* AT&T Inc T.N : Bernstein relève le cours cible de 31 à 32 dollars

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* Campbell'S Co CPB.O : TD Cowen relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le cours cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $ auparavant

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen ajuste le PT à 11 $ contre 30 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Constellation Brands Inc STZ.N : Bernstein réduit le prix cible de 225 $ à 195 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BMO réduit le prix cible à 190 $ de 215 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible à 155 $ de 174 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 155$ de 170

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 167 $ contre 164 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 115 $ contre 110 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup réduit le prix cible à 124 $ de 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 112 $ à 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 127 $ à 129 $

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de 500

$ à 300 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT

150

* Entergy ETR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 109

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit le prix cible de 74 $ à 72 $

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW augmente le prix cible à 47$ de 45

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 67,50 $ à 62,50

$

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 46 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 225 dollars

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 85 $ auparavant

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 82 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 52 $ contre 51 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 47 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 70$ de 85

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134$ de 130

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 25 à 26 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James relève le prix cible de 29 à 30 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna relève l'objectif de prix à 21 $ contre 16 $

auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo relève le prix cible à 26 $ contre 22 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research relève le PO à 20 $ contre 19 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 40

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 80

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Lands End Inc LE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 15 $, contre 12 $

auparavant

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" contre "performer" auparavant

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 6 $ à 7 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible à 17 $ de 13 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 14 $ à 17 $

* Macy's Inc. M.N : Barclays relève le prix cible de 12 à 15 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT 500

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible 215

* McDonald's MCD.N : BMO augmente le prix cible de 350 $ à 360 $

* Metavia Inc MTVA.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 12

$

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : H.C. Wainwright réduit le PT de 12 $ à 10 $

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 18 $ de 20

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $112

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $360

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 400 $ à 340 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 365 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein réduit le prix cible à 221 $ contre 255 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le prix cible à 280 $, contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 380,00 $ à 365,00 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ contre 335 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible à 250 $ contre 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Wedbush réduit le prix cible à 375 $ contre 425 $

* Salesforce.Com, Inc. CRM.N : Wells Fargo ramène le prix cible de 275 $ à 265 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 16 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 36 $ à 32 $

* Sprinklr, Inc. CXM.N : Barclays réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 139,00 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un PT de

7,44

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'attente; PT $115

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 590

* Venture Global Inc VG.N : Bernstein relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $44

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 190 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 205 $ à 225 $

* Ww Grainger GWW.N : JP Morgan ramène le cours cible de 1 125 $ à 1 035 $