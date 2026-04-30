TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Amazon, Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Amazon et Meta.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Amazon AMZN.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 460 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 415 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 70 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 254 $ à 242 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 208 $ à 216 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $

* Carvana CVNA.N : BTIG relève son objectif de cours de 455 $ à 485 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 131 $ à 135,5 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 280 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 123 $ à 1 143 $

* ETSY Inc ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* ETSY Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 75 $

* ETSY Inc ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 375 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 325 $ à 1 225 $

* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 74 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 229 $ à 267 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 285 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 131 $ à 141 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 383 $ à 381 $

* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 290 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 255 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de 111 $ à 114 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 142 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Jonestrading abaisse sa note à « neutre »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 835 $ à 1 875 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 950 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 000 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC relève son objectif de cours de 485 $ à 579 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231,5 $ à 227 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 160 $ à 1 990 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 20 $ à 800 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 800 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 545 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Microsoft MSFT.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* Moelis & Co MC.N : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 510 $ à 517 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 183 $ à 197 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 194 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132 $ à 146 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 873 $ à 792 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 910 $ à 902 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 779 $ à 762 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 116 $ à 126 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 278 $ à 215 $

* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Vistra Corp VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 70 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 91 $ à 86,5 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 186 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $