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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Amazon, Meta
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Amazon et Meta.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Amazon AMZN.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 460 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 415 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 70 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 254 $ à 242 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 208 $ à 216 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $

* Carvana CVNA.N : BTIG relève son objectif de cours de 455 $ à 485 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 131 $ à 135,5 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 280 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 123 $ à 1 143 $

* ETSY Inc ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* ETSY Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 75 $

* ETSY Inc ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 375 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 325 $ à 1 225 $

* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 74 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 229 $ à 267 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 285 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 131 $ à 141 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 383 $ à 381 $

* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 290 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 255 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de 111 $ à 114 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 142 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Jonestrading abaisse sa note à « neutre »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 835 $ à 1 875 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 950 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 000 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC relève son objectif de cours de 485 $ à 579 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231,5 $ à 227 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 160 $ à 1 990 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 20 $ à 800 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 800 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 545 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Microsoft MSFT.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* Moelis & Co MC.N : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 510 $ à 517 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 183 $ à 197 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 194 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132 $ à 146 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 873 $ à 792 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 910 $ à 902 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 779 $ à 762 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 116 $ à 126 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 278 $ à 215 $

* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Vistra Corp VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 70 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 91 $ à 86,5 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 186 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $

Valeurs associées

ABBVIE
212,780 USD NYSE +4,23%
ALIGN TECHNOLOGY
174,8000 USD NASDAQ -2,02%
ALPHABET-A
380,9200 USD NASDAQ +8,85%
ALPHABET-C
377,9700 USD NASDAQ +8,83%
AMAZON.COM
265,1350 USD NASDAQ +0,80%
AMPHENOL RG-A
147,200 USD NYSE -0,81%
ASBURY AUTOMOTIV
203,690 USD NYSE +1,23%
ASHLAND
52,835 USD NYSE +7,50%
AUTOMATIC DATA P
212,3700 USD NASDAQ -1,25%
AVERY DENNISON
164,530 USD NYSE +0,98%
Aluminium alloy
3 466,75 USD NYMEX -2,55%
BLACKBAUD
37,1000 USD NASDAQ -4,97%
BRINKER INTL
151,090 USD NYSE +2,17%
BUNGE GLOBAL
128,095 USD NYSE +1,37%
C.H.ROBINSON WLD
181,5434 USD NASDAQ -2,62%
CARVANA-A
398,850 USD NYSE +0,62%
CHIPOTLE MEXICAN
33,820 USD NYSE +2,55%
CITIGROUP
127,990 USD NYSE +0,27%
DELEK US HLDGS
46,120 USD NYSE -1,10%
EBAY
103,4475 USD NASDAQ -0,33%
EQUINIX REIT
1 081,6100 USD NASDAQ -0,68%
EURONET WORLDWID
72,7300 USD NASDAQ -3,45%
EVERCORE-A
319,555 USD NYSE -1,38%
EXTREME NETWORKS
22,0350 USD NASDAQ +0,85%
FAIR ISAAC
1 004,170 USD NYSE -3,78%
FORD MOTOR
12,015 USD NYSE -2,04%
GE HLTC TECH
60,7954 USD NASDAQ +2,20%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
GENERAC HLDGS
257,970 USD NYSE +1,96%
GENL DYNAMICS CO
343,970 USD NYSE +1,53%
GLAUKOS
142,888 USD NYSE +22,11%
HILTN WRLD HLDGS
324,860 USD NYSE +3,29%
HUMANA
239,675 USD NYSE -1,55%
IDEX CORP
216,350 USD NYSE -0,46%
IONIS PHARMACEUT
74,6400 USD NASDAQ -0,25%
KAISER ALUM
169,9300 USD NASDAQ -1,50%
KALVISTA PHARMAC
26,6650 USD NASDAQ -0,02%
KLA
1 725,9700 USD NASDAQ -4,97%
LENNOX INTL
533,310 USD NYSE +2,98%
M&T BANK
218,675 USD NYSE +1,45%
MARKEL GROUP
1 769,700 USD NYSE +0,55%
MATTEL
15,0500 USD NASDAQ +1,07%
META PLATFORMS
615,0200 USD NASDAQ -8,09%
MGM RESORTS ITL
39,385 USD NYSE +0,37%
MICROSOFT
408,8600 USD NASDAQ -3,68%
MOELIS & CO RG-A
64,280 USD NYSE -4,17%
MURPHY USA
583,630 USD NYSE +13,43%
OLD DOMINION FRE
212,5550 USD NASDAQ +1,53%
PHILLIPS 66
177,880 USD NYSE +2,54%
PROCEPT BIOROBOT
24,4200 USD NASDAQ +12,48%
Q2 HOLDINGS
50,065 USD NYSE -4,51%
QUALCOMM
179,8400 USD NASDAQ +15,28%
REGENERON PHARMA
705,5650 USD NASDAQ +2,80%
SILGAN HLDGS
41,010 USD NYSE +3,67%
SITEONE LANDSCAP
126,360 USD NYSE +4,40%
TD SYNNEX
227,970 USD NYSE +1,79%
TERADYNE
344,6450 USD NASDAQ +12,51%
TRADEWEB MKTS RG-A
113,8700 USD NASDAQ -3,60%
UMB FINANCIAL
125,8400 USD NASDAQ +1,30%
UNIV HEALTH SERV-B
167,370 USD NYSE -0,40%
UNUM
80,050 USD NYSE -1,54%
VERISK ANALYTICS
184,7000 USD NASDAQ -1,85%
VERIZON COMM
47,975 USD NYSE +2,88%
VISTRA
158,180 USD NYSE +2,86%
VITA COCO CO
65,8150 USD NASDAQ -1,70%
WASTE MANAGEMENT
233,295 USD NYSE +1,29%
WELLS FARGO
82,285 USD NYSE +0,94%
WINGSTOP
164,7200 USD NASDAQ -3,79%
YUM BRANDS
159,750 USD NYSE -0,10%
ZIMMER BIOMET HL
82,290 USD NYSE +2,78%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 11:04:02.

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