 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Align Technology, Biogen, Citigroup
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Align Technology, Biogen et Citigroup, lundi.

FAITS MARQUANTS

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève son opinion de "hold" à "buy"

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 $ à 134 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève son opinion de "hold" à "buy"; réduit l'objectif de

cours à 34 $ contre 48 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève son opinion de "hold" à "buy"

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 195,00 $ à 205,00 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61,5 $ contre 61 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 94 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève l'objectif de cours à 233 $, contre 217 $ auparavant

* Cigna CI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 333 $ à 338 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 134 $, contre 130 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62,5 $ à 71 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 18 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 050 $ contre 1 000 $

* Coty Inc COTY.N : RBC ramène l'objectif de cours à 8 $, contre 10 $ auparavant

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC relève l'objectif de cours à 140 $, contre 120 $ auparavant

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 425 $, contre 474 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit l'objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève son opinion de "hold" à "buy"; réduit l'objectif de cours de 48

$ à 34 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC relève l'objectif de cours de 206 $ à 222 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève l'objectif de cours de 83 $ à 96 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 $ à 207 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 41 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24,5 $ contre 22 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 244,5 $ contre 217 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 96 $, contre 101 $ auparavant

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1413 $ contre 1450 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 175 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 251 $ contre 228,5 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 $ contre 120 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 129 $ contre 144 $ auparavant

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31,5 $ contre 29 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 281 $ à 295 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 44 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 51,5 $ à 57 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55,5 $ à 62 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 197 $ contre 206 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW ramène l'objectif de cours de 80 $ à 65 $

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
187,6000 USD NASDAQ +6,82%
ARES MGT RG-A
130,450 USD NYSE +7,07%
AVERY DENNISON
191,470 USD NYSE -0,72%
BANK OF AMERICA
56,550 USD NYSE +2,99%
BEST BUY
70,400 USD NYSE +3,26%
BIOGEN
201,0350 USD NASDAQ +8,46%
CITIGROUP
122,660 USD NYSE +6,03%
CITIZENS FINL GR
68,110 USD NYSE +2,23%
CLEANSPARK
10,0650 USD NASDAQ +21,78%
COSTCO WHSL
1 001,1600 USD NASDAQ +1,20%
COTY RG-A
2,655 USD NYSE -15,58%
CROWN HOLDINGS
112,920 USD NYSE -1,16%
CYBERARK SOFTWAR
391,9200 USD NASDAQ +2,67%
DATADOG RG-A
111,5670 USD NASDAQ +4,53%
DOXIMITY RG-A
27,730 USD NYSE -16,83%
ENSIGN GROUP
197,7900 USD NASDAQ +0,32%
ESTEE LAUDER RG-A
99,465 USD NYSE +2,91%
FLOWSERVE
85,480 USD NYSE +8,18%
HANOVER INSURANC
176,320 USD NYSE -0,98%
HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
HUNTINGTON BANCS
19,2700 USD NASDAQ +1,31%
KEYCORP
23,210 USD NYSE +2,22%
M&T BANK
238,080 USD NYSE +1,79%
METLIFE
76,390 USD NYSE +1,38%
METTLER TOLEDO I
1 374,940 USD NYSE -0,56%
MOLINA HEALTHCAR
131,705 USD NYSE -25,55%
MONDELEZ INTL RG-A
60,0400 USD NASDAQ -0,45%
PNC FINL SER
242,260 USD NYSE +1,59%
POST HOLDINGS
114,565 USD NYSE +9,68%
PRUDENTIAL FINAN
102,760 USD NYSE +2,96%
REGIONS FINANCIA
30,940 USD NYSE +1,46%
REINSURNCE GR AM
225,330 USD NYSE +9,39%
SILGAN HLDGS
48,910 USD NYSE +0,14%
THE CIGNA
291,900 USD NYSE +2,56%
TRUIST FINL
55,790 USD NYSE +1,17%
US BANCORP
60,695 USD NYSE +2,68%
VIRTUS INVSTMT
142,020 USD NYSE -6,11%
WELLS FARGO
93,930 USD NYSE +2,12%
ZILLOW GROUP RG-C
54,9900 USD NASDAQ +1,81%
ZILLOW GRP RG-A
54,5000 USD NASDAQ +1,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 08:28:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo du groupe NatWest
    NatWest rachète Evelyn Partners pour près de €3,1 mds
    information fournie par Reuters 09.02.2026 09:02 

    NatWest a annoncé lundi avoir conclu un accord ‍pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour ‌un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette ​comprise. Cette opération donne naissance ... Lire la suite

  • Un casier InPost à Hackney, Londres
    Un consortium mené par Advent et FedEx rachète InPost pour €7,8 mds
    information fournie par Reuters 09.02.2026 09:00 

    Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain FedEx a accepté d'acheter InPost ‍pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ‌ont annoncé ... Lire la suite

  • SOITEC : Les signaux haussiers sont intacts
    SOITEC : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.02.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SPIE SA : Peu de risque à moyen terme
    SPIE SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 09.02.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank