09/02/2026

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Align Technology, Biogen, Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Align Technology, Biogen et Citigroup, lundi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève son opinion de "hold" à "buy"

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 195,00 $ à 205,00 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61,5 $ contre 61 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 94 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève l'objectif de cours à 233 $, contre 217 $ auparavant

* Cigna CI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 333 $ à 338 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 134 $, contre 130 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62,5 $ à 71 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 18 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 050 $ contre 1 000 $

* Coty Inc COTY.N : RBC ramène l'objectif de cours à 8 $, contre 10 $ auparavant

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC relève l'objectif de cours à 140 $, contre 120 $ auparavant

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 425 $, contre 474 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit l'objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève son opinion de "hold" à "buy"; réduit l'objectif de cours de 48

$ à 34 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC relève l'objectif de cours de 206 $ à 222 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève l'objectif de cours de 83 $ à 96 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 $ à 207 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 41 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24,5 $ contre 22 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 244,5 $ contre 217 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 96 $, contre 101 $ auparavant

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1413 $ contre 1450 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 175 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 251 $ contre 228,5 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 $ contre 120 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 129 $ contre 144 $ auparavant

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31,5 $ contre 29 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 281 $ à 295 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 44 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 51,5 $ à 57 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55,5 $ à 62 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 197 $ contre 206 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW ramène l'objectif de cours de 80 $ à 65 $