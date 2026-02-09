Zone euro: Le moral des investisseurs remonte fortement en février

Les drapeaux européens flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

par Maria Martinez

L'indice Sentix, qui mesure le moral des ‍investisseurs dans la zone euro, a augmenté de manière inattendue en février, enregistrant sa troisième hausse ‌mensuelle consécutive et atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2025, selon une enquête publiée ​lundi.

L'indice est passé de -1,8 en janvier à ⁠4,2 en février, dépassant les prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient ⁠sur un ‍résultat de 0,0.

"La récession dans la zone ⁠euro semble avoir pris fin et une reprise semble s'être amorcée", a déclaré Sentix dans un ​communiqué de presse.

L'enquête menée auprès de 1.091 investisseurs entre le 5 et le 7 février ⁠a montré que les prévisions économiques et ​les prévisions actuelles étaient en hausse.

Les ​attentes sont passées ​de 10,0 le mois précédent à 15,8, tandis ​que l'indice mesurant ⁠la situation actuelle est également passé de -13,0 en janvier à -6,8.

L'économie allemande contribue également à l'évolution encourageante de la zone euro, l'indice atteignant -6,9, son plus ‌haut niveau depuis juillet 2025, contre -16,4 le mois précédent.

"Cela pourrait signifier la fin de la phase de récession de l'économie allemande", selon Sentix.

(Reportage Maria Martinez, Mara Vîlcu pour la version française, édité ‌par Kate Entringer)