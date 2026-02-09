Zone euro: Le moral des investisseurs remonte fortement en février

Les drapeaux européens flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
par Maria Martinez
L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a augmenté de manière inattendue en février, enregistrant sa troisième hausse mensuelle consécutive et atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2025, selon une enquête publiée lundi.
L'indice est passé de -1,8 en janvier à 4,2 en février, dépassant les prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un résultat de 0,0.
"La récession dans la zone euro semble avoir pris fin et une reprise semble s'être amorcée", a déclaré Sentix dans un communiqué de presse.
L'enquête menée auprès de 1.091 investisseurs entre le 5 et le 7 février a montré que les prévisions économiques et les prévisions actuelles étaient en hausse.
Les attentes sont passées de 10,0 le mois précédent à 15,8, tandis que l'indice mesurant la situation actuelle est également passé de -13,0 en janvier à -6,8.
L'économie allemande contribue également à l'évolution encourageante de la zone euro, l'indice atteignant -6,9, son plus haut niveau depuis juillet 2025, contre -16,4 le mois précédent.
"Cela pourrait signifier la fin de la phase de récession de l'économie allemande", selon Sentix.
(Reportage Maria Martinez, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)
