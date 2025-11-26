information fournie par Reuters • 26/11/2025 à 18:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 dollars

contre 230 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73$ contre 75

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185$ contre 190

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève le cours cible de 92 $ à 109 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 95 $, contre 78 $ auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève le cours cible de 230 à 231 dollars

* Allstate Corp ALL.N : Roth MKM relève le cours cible de 230 à 240 dollars

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel relève le cours cible de 17,5 $ à 19 $

* Ambarella AMBA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 80 $ contre 65 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 115 $ contre 100 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 34 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 20 à 35 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Morgan Stanley passe de la sous-pondération à l'égalité de la pondération

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Raymond James augmente le prix cible de 30 $ à 36 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 30 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Truist Securities relève le prix cible de 30 $ à 34 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities relève le prix cible de 46 $ à 53 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : BofA Global Research relève le prix cible de 275 à 290 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève le prix cible de 310 à 320 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $ contre 288 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 250 $ contre 245 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 258 $ contre 249 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 250 à 265 dollars

* Apa Corporation APA.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Morgan Stanley relève le PT à 48$ contre 45

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT de 53 $ à 60 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

* Autodesk ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 345 à 375 dollars

* Autodesk ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 345 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 377 $ contre 367 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays augmente le prix cible de 385 $ à 390 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO augmente le prix cible de 333 $ à 343 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 360 $ à 365 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank passe de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de prix à 375 $ contre 345 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Macquarie augmente le prix cible à 400$ de 380

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 355 $ à 375 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 375 $ à 380 $

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève le cours cible de 30 à 41 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 81 $ contre 74 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 95 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 99$ contre 97

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 82$ contre 75

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76$ contre 75

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente le prix cible à 84 $ contre 79 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Wedbush augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays réduit le prix cible de 336 $ à 331 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies réduit le prix cible à 330 $ contre 350 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 346 $ à 316 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 310 $, contre 330 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 315 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : B. Riley réduit le prix cible de 25 $ à 22 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 27 $ de 30

* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham augmente le prix cible de 23 à 25 dollars

* Clearfield Inc CLFD.O : Needham ramène le cours cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Clearfield Inc CLFD.O : Northland Capital passe de "market perform" à "outperform"

* Co-Diagnostics Inc CODX.O : Maxim Group initie une couverture avec une note d'achat; PT 1,5

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 7 $ à 11 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix de vente à 74 $ contre 82 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays réduit le prix cible à 148 $ contre 151 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève le PO de 160 à 163 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 110 à 113 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Raymond James relève le cours cible à 166 $ contre 161 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 270 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group ramène le prix cible de 255 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 220 $ à 225 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Barclays augmente le prix cible à 15 $ contre 13 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours cible à 16 $ contre 11 $ auparavant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 11$ contre 10

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Susquehanna relève le cours cible de 17 à 20 dollars

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : TD Cowen relève le cours cible de 27 $ à 33 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank ramène le prix cible à 30 $, contre 32 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Barclays ramène le cours cible à 24 $, contre 27 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 25 $ de 27

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ de 30

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 20 $ contre 21 $

* HP Inc HPQ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 26 $ de 28

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT à 165 $ contre 128 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT de "hold" à "buy"

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 113$ contre 110

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 115 $ contre 118 $

* J M Smucker Co SJM.N : Stifel réduit le prix cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 113 $ à 111 $

* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 111 $ contre 113 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

* Kohls KSS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18 $ contre 8,40 $ auparavant

* Kohls KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 75 à 73 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 80 $ contre 68 $

* Landbridge Company Llc LB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 91 $ à 90 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours cible de 290 à 325 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg ramène le cours cible à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 134 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 129 $ contre 125 $ auparavant

* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 115 $ contre 110 $ auparavant

* Netapp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 100 à 115 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Argus Research relève le cours cible de 160 à 169 dollars

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 75 $ contre 93 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 65 $ contre 78 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 82 $ contre 90 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Needham réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 88 $ à 72 $

* Nutanix Inc NTNX.O : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 74 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 71 $ à 57 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 25$ de 13

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Oshkosh Corp OSK.N Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 150

* Ovintiv Inc OVV.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Pagerduty Inc PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 17 à 16 dollars

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" à "performer" dans le secteur

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,25 $ à 5,5 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies réduit le prix cible de 4,15 $ à 4,05 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Morgan Stanley réduit le PT à 3,75 $ de 4,5

* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185 $ contre 190 $

* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 41 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24 $ de 25

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit le cours cible de 120 $ à 110 $

* Realpha Tech AIRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 2 $

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies relève le prix cible de 175 à 190 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 89 $ à 76 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit le prix cible à 253 $ contre 276 $

* SM Energy Co SM.N : Stephens ramène le cours cible à 48 $ contre 57 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup augmente le prix cible à 310 $ contre 275 $

* Symbotic Inc SYM.O : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays relève le prix cible de 89 $ à 98 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 89 $ à 96 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 85 $ à 91 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Venture Global Inc VG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 17 $

* Veralto Corp VLTO.N : BMO ramène le cours cible de 123 $ à 114 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho réduit le prix cible de 53 $ à 48 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 280 $ contre 288 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays réduit son objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Bernstein réduit le prix cible à 298 $ contre 304 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup réduit le prix cible à 247 $ contre 261 $

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 260 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 270 $ contre 290 $

* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 280 $ contre 255 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 320 $ contre 340

* Workday Inc WDAY.O : Stifel réduit le prix cible à 235 $ contre 255 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 280 $ contre 290 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 290 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 264 $ contre 251 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 335 $ contre 355 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 354 $ contre 351 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho réduit le prix cible de 325 à 310 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Needham réduit le prix cible à 310 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel réduit le prix cible de 330 $ à 320 $