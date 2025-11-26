 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,50
+0,98%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 dollars

contre 230 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73$ contre 75

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185$ contre 190

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève le cours cible de 92 $ à 109 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 95 $, contre 78 $ auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève le cours cible de 230 à 231 dollars

* Allstate Corp ALL.N : Roth MKM relève le cours cible de 230 à 240 dollars

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel relève le cours cible de 17,5 $ à 19 $

* Ambarella AMBA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 80 $ contre 65 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 115 $ contre 100 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 34 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 20 à 35 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Morgan Stanley passe de la sous-pondération à l'égalité de la pondération

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Raymond James augmente le prix cible de 30 $ à 36 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 30 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Truist Securities relève le prix cible de 30 $ à 34 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities relève le prix cible de 46 $ à 53 $

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : BofA Global Research relève le prix cible de 275 à 290 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève le prix cible de 310 à 320 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $ contre 288 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 250 $ contre 245 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 258 $ contre 249 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 250 à 265 dollars

* Apa Corporation APA.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Morgan Stanley relève le PT à 48$ contre 45

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT de 53 $ à 60 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

* Autodesk ADSK.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 345 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 377 $ contre 367 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays augmente le prix cible de 385 $ à 390 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO augmente le prix cible de 333 $ à 343 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 360 $ à 365 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Macquarie augmente le prix cible à 400$ de 380

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 355 $ à 375 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 375 $ à 380 $

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève le cours cible de 30 à 41 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 81 $ contre 74 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 95 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 99$ contre 97

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 82$ contre 75

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76$ contre 75

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente le prix cible à 84 $ contre 79 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Wedbush augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays réduit le prix cible de 336 $ à 331 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies réduit le prix cible à 330 $ contre 350 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 346 $ à 316 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 310 $, contre 330 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 315 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : B. Riley réduit le prix cible de 25 $ à 22 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 27 $ de 30

* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham augmente le prix cible de 23 à 25 dollars

* Clearfield Inc CLFD.O : Needham ramène le cours cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Clearfield Inc CLFD.O : Northland Capital passe de "market perform" à "outperform"

* Co-Diagnostics Inc CODX.O : Maxim Group initie une couverture avec une note d'achat; PT 1,5

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 7 $ à 11 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix de vente à 74 $ contre 82 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays réduit le prix cible à 148 $ contre 151 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève le PO de 160 à 163 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 110 à 113 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Raymond James relève le cours cible à 166 $ contre 161 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 270 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group ramène le prix cible de 255 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 220 $ à 225 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Barclays augmente le prix cible à 15 $ contre 13 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours cible à 16 $ contre 11 $ auparavant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 11$ contre 10

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Susquehanna relève le cours cible de 17 à 20 dollars

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : TD Cowen relève le cours cible de 27 $ à 33 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank ramène le prix cible à 30 $, contre 32 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Barclays ramène le cours cible à 24 $, contre 27 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 25 $ de 27

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ de 30

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 20 $ contre 21 $

* HP Inc HPQ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 26 $ de 28

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT à 165 $ contre 128 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT de "hold" à "buy"

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 113$ contre 110

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 115 $ contre 118 $

* J M Smucker Co SJM.N : Stifel réduit le prix cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 113 $ à 111 $

* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 111 $ contre 113 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

* Kohls KSS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18 $ contre 8,40 $ auparavant

* Kohls KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 23 $ contre 16 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 75 à 73 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 80 $ contre 68 $

* Landbridge Company Llc LB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 91 $ à 90 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours cible de 290 à 325 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg ramène le cours cible à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 134 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 129 $ contre 125 $ auparavant

* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 115 $ contre 110 $ auparavant

* Netapp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 100 à 115 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Argus Research relève le cours cible de 160 à 169 dollars

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 75 $ contre 93 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 65 $ contre 78 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 82 $ contre 90 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Needham réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 88 $ à 72 $

* Nutanix Inc NTNX.O : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 74 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 71 $ à 57 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 25$ de 13

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Oshkosh Corp OSK.N Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 150

* Ovintiv Inc OVV.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Pagerduty Inc PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 17 à 16 dollars

* Pagerduty Inc PD.N : RBC réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" à "performer" dans le secteur

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,25 $ à 5,5 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies réduit le prix cible de 4,15 $ à 4,05 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Morgan Stanley réduit le PT à 3,75 $ de 4,5

* Philip Morris PM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185 $ contre 190 $

* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 41 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24 $ de 25

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit le cours cible de 120 $ à 110 $

* Realpha Tech AIRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 2 $

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies relève le prix cible de 175 à 190 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 89 $ à 76 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit le prix cible à 253 $ contre 276 $

* SM Energy Co SM.N : Stephens ramène le cours cible à 48 $ contre 57 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup augmente le prix cible à 310 $ contre 275 $

* Symbotic Inc SYM.O : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays relève le prix cible de 89 $ à 98 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 89 $ à 96 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 85 $ à 91 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Venture Global Inc VG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 17 $

* Veralto Corp VLTO.N : BMO ramène le cours cible de 123 $ à 114 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho réduit le prix cible de 53 $ à 48 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 280 $ contre 288 $

* Workday Inc WDAY.O : Bernstein réduit le prix cible à 298 $ contre 304 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup réduit le prix cible à 247 $ contre 261 $

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 260 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 270 $ contre 290 $

* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 280 $ contre 255 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 320 $ contre 340

* Workday Inc WDAY.O : Stifel réduit le prix cible à 235 $ contre 255 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 280 $ contre 290 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 290 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 264 $ contre 251 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 335 $ contre 355 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 354 $ contre 351 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho réduit le prix cible de 325 à 310 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Needham réduit le prix cible à 310 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel réduit le prix cible de 330 $ à 320 $

Valeurs associées

AAR
83,715 USD NYSE +1,39%
ABERCROMBIE FT RG-A
96,405 USD NYSE +6,80%
AL INM PROP REIT
17,300 USD NYSE -0,40%
ALIBABA GRP
17,264 EUR Tradegate +1,42%
ALIBABA GRP
20,4920 USD OTCBB 0,00%
ALIBABA GRP SP ADR
158,910 USD NYSE +1,16%
ALLSTATE
214,745 USD NYSE +1,01%
AMBARELLA
76,9200 USD NASDAQ -15,44%
ANALOG DEVICES
258,5700 USD NASDAQ +2,60%
APA
24,9200 USD NASDAQ +3,49%
ARROWHEAD PHRMCT
57,5700 USD NASDAQ +23,04%
ATMUS FILTRA
50,990 USD NYSE +6,18%
AUTODESK INC
305,3973 USD NASDAQ +3,72%
AZENTA
36,8800 USD NASDAQ -3,20%
BEST BUY
82,565 USD NYSE +3,65%
BLUE OWL CAP
13,0550 USD NYSE +1,32%
BURLINGTON STORE
261,540 USD NYSE +4,76%
CLEANSPARK
12,6200 USD NASDAQ +6,77%
CLEARFIELD
29,0700 USD NASDAQ +3,71%
CO-DIAGNOSTICS
0,3695 USD NASDAQ +13,69%
COMPASS THERAPTC
5,1500 USD NASDAQ +2,79%
COTERRA ENERGY
26,390 USD NYSE +2,17%
DELL TECH RG-C
134,370 USD NYSE +6,72%
DICK'S SPORT GOO
208,330 USD NYSE +0,75%
ESSEX PROP REIT
263,360 USD NYSE +0,81%
FLUENCE ENERGY RG-A
18,4550 USD NASDAQ +10,05%
FULTON FINANCIAL
18,2750 USD NASDAQ -0,08%
HELMERICH&PAYNE
27,895 USD NYSE +1,16%
HIGHWOOD PROP RE
28,010 USD NYSE +1,60%
HP
23,830 USD NYSE -1,89%
INSPIRE MED SYS
127,850 USD NYSE -1,91%
JM SMUCKER
103,630 USD NYSE +3,18%
KINETIK HLDGS RG-A
34,690 USD NYSE +3,99%
KOHL'S
24,030 USD NYSE +7,23%
KROGER
67,385 USD NYSE +1,86%
KYMERA THERAP
66,8500 USD NASDAQ +1,23%
LANDBRIDGE RG-A
57,285 USD NYSE +2,11%
LUMENTUM HLDNGS
297,9400 USD NASDAQ +2,29%
MODERNA
25,0750 USD NASDAQ +1,31%
MRG STNLY DIRCT
17,0300 USD NYSE -1,19%
NETAPP
109,6200 USD NASDAQ -1,67%
NUCOR
158,510 USD NYSE +1,49%
NUTANIX RG-A
47,8600 USD NASDAQ -18,56%
OSCAR HEALTH RG-A
18,180 USD NYSE +8,63%
OSHKOSH
127,555 USD NYSE -0,05%
OVINTIV
40,550 USD NYSE +3,91%
PAGERDUTY
11,590 USD NYSE -23,75%
PENNANTPK INVT
6,0500 USD NYSE +0,41%
PETCO HEALTH RG-A
3,4950 USD NASDAQ +17,68%
PHILIP MRRS INT
156,855 USD NYSE -0,34%
PINTEREST RG-A
25,745 USD NYSE +0,94%
REALPHA TECH
0,5410 USD NASDAQ +2,33%
RTX
173,420 USD NYSE +0,73%
RYAN SPEC HLDG RG-A
58,230 USD NYSE +0,19%
SALESFORCE
227,980 USD NYSE -2,61%
SM ENERGY
18,900 USD NYSE +2,13%
SNOWFLAKE
249,930 USD NYSE -0,16%
SYMBOTIC RG-A
86,1359 USD NASDAQ +11,45%
TOPGOLF CALL
12,580 USD NYSE +7,57%
URBAN OUTFITTERS
75,3500 USD NASDAQ +10,31%
VERALTO
101,650 USD NYSE -2,27%
VITAL FARMS
31,8200 USD NASDAQ +1,50%
WORKDAY-A
212,9250 USD NASDAQ -8,89%
ZETA GLBL HLDG RG-A
18,110 USD NYSE +0,42%
ZSCALER
258,9200 USD NASDAQ -10,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 18:46:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

