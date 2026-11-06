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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 15:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de

cours de 210 à 230 dollars

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 333 $ à 337 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada

relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 340 $ à 344 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 50 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 90,00 $ à 55,00 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stifel relève son objectif

de cours de 50 $ à 68 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 55 $

* A10 Networks ATEN.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Abbvie ABBV.N : Argus Research relève son objectif de

cours à 320 dollars

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink

Partners relève son objectif de cours de 33,00 $ à 39,00 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Mizuho relève

son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : RBC relève son

objectif de cours de 31 $ à 41 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 41,00 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif

de cours de 49 $ à 51 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse

son objectif de cours de 185 $ à 180 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 170 $ à 163 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 191 $ à 183 $

* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 96 $ à 83 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Agilon Health AGL.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 116 $ à 139 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* AIG AIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 83 $

à 89 $

* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 320 $ à 325 $

* Air Products & Chemicals Inc. APD.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 353 $ à 346 $

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 355 $ à 370 $

* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 355 $ à 360 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours

de 346 $ à 359 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif

de cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de

cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Barclays relève son objectif de

cours de 150 $ à 195 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BMO relève son objectif de cours

de 165 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 195,00 $ à 205,00 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 193 $ à 227 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 170 $ à 202 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 200 $ à 245 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Raymond James relève son

objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours

de 195 $ à 215 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Rosenblatt Securities relève son

objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Stonex relève son objectif de

cours de 180 $ à 215 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Susquehanna relève son objectif

de cours de 200 $ à 220 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 185 $ à 210 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 185 $ à 215 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 185,00 $ à 155,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 167 $ à 120 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 135 $ à 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : la Scotiabank abaisse

son objectif de cours de 180 $ à 120 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Susquehanna abaisse

son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 149 $ à 167 $

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays relève son

objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Raymond James relève

son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de

175 $ à 160 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de

129 $ à 119 $

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 109 $ à 95 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 120 $ à 110 $

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 295 $ à 311 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham

abaisse son objectif de 45 $ à 30 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel

abaisse son objectif de cours de 34 $ à 27 $

* American Superconductor AMSC.O : Oppenheimer abaisse

son objectif de cours de 71 $ à 52 $

* Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : Citigroup relève son objectif

de cours de 11 $ à 18 $

* Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91 $

* Appian Corp APPN.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 40 $ à 69 $

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 32,00 $ à 57,00 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 50 $ à 58 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley

abaisse son objectif de cours de 92 $ à 45 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse

son objectif de cours de 170 $ à 100 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 178 $ à 165 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Rosenblatt

Securities abaisse son objectif de cours de 220 $ à 115 $

* Applovin APP.O : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 450 $ à 475 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 325 $ à 347 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : BMO relève son objectif de

cours de 11 $ à 16 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens relève son objectif

de cours de 13 $ à 21 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Stifel relève son objectif de

cours de 11 $ à 14,50 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son

objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Array Technologies ARRY.O : la Deutsche Bank abaisse

son objectif de cours de 4,7 $ à 4,6 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James

abaisse sa recommandation de « forte recommandation

d'achat » à « surperformer »

* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 28 $ à 17 $

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 50 $ à 40 $

* Arteris, Inc. AIP.O : Oppenheimer abaisse son objectif

de cours de 40 $ à 30 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Stifel abaisse son objectif de

cours de 45 $ à 40 $

* Atyr Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours

de 40 $ à 6 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

à raison de 1 pour 40

* Atyr Pharma, Inc. ATYR.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 1 $ à 4 $

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Axcelis Technologies, Inc. ACLS.O : B. Riley abaisse

son objectif de cours de 165 $ à 140 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 755 $ à 610 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 750 $ à 500 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 735 $ à 615 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 800 $ à 650 $

* BD BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de

208 $ à 241 $

* BD BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de

210 $ à 242 $

* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours

de 175 $ à 200 $

* BD BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de

182 $ à 214 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo

relève son objectif de 170 $ à 242 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo passe

de « neutre » à « surpondérer »

* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer relève son

objectif de cours de 43 $ à 52 $

* Bentley Systems BSY.O : BMO relève son objectif de

cours de 43 $ à 54 $

* Bentley Systems BSY.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 45 $ à 55 $

* Beone Medicines ONC.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 454 $ à 477 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 88 $ à 102 $

* Best Buy Company, Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de

cours de 52 $ à 58 $

* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 34 $

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup

passe de « acheter » à « neutre »

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup

relève son objectif de cours de 111 $ à 113 $

* Blacksky Technology Inc. BKSY.N : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Blend Labs, Inc. BLND.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 3 $ à 2 $

* Blink Charging Co BLNK.O : Stonex abaisse sa

recommandation à « conserver »

* Blue Owl Technology Finance Corp. OTF.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 22 $ à 21 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours

de 48,10 $ à 50,10 $

* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 123,25 $ à 118,25 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : la Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 261 $ à 265 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif

de cours de 276 $ à 305 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 292,00 $ à 330,00 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif

de cours de 276 $ à 295 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 42 $ à 37 $

* Carlyle Group Inc CG.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Carriage Services Inc CSV.N : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 56 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Celcuity Inc. CELC.O : Stifel abaisse son objectif de

cours de 150 $ à 135 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 150 $ à 149 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours

de 9 $ à 12 $

* Certara, Inc. CERT.O : BMO relève son objectif de cours

de 8 $ à 12 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho

relève son objectif de 295 $ à 315 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son

objectif de cours de 1 $, le portant à 207 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 195 $ à 197 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 174 $ à 173 $

* Cloudflare NET.N : BTIG abaisse son objectif de cours

de 413 $ à 335 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 350 $ à 375 $

* Cloudflare NET.N : Needham abaisse son objectif de

cours de 380 $ à 365 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 333 $ à 337 $

* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de

405 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son

objectif de cours de 390 $ à 360 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Keybanc abaisse

sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen

abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 74 $ à 57 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Compass Inc COMP.N : Stonex abaisse son objectif de

cours de 16 $ à 13 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 16 $ à 14 $

* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 14,00 $ à 12,00 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 10 $ à 9 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 139 $ à 142 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 146 $ à 149 $

* Conocophillips COP.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 189 $ à 185 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève son

objectif de cours de 106 $ à 108 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 118 $ à 134 $

* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $

* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 130 $ à 90 $

* Corpay, Inc. CPAY.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 390 $ à 460 $

* Corsair Gaming, Inc. CRSR.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Coty Inc. COTY.N : RBC relève son objectif de cours de

3 $ à 3,5 $

* Crane Nxt, Co. CXT.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Cryoport, Inc. CYRX.O : Needham relève son objectif de

cours de 19 $ à 28 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours

de 630 $ à 525 $

* Cummins CMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 675 $ à 610 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 600 $ à 465 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 779 $ à 637 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 608 $ à 520 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 120 $ à 103 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de

435 $ à 380 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Diodes Incorporated DIOD.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 133 $ à 105 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Dnow DNOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de

19 $ à 16 $

* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities abaisse son

objectif de cours de 270 $ à 225 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de

cours de 28 $ à 34 $

* DraftKings Inc. DKNG.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 50 $ à 26 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 35 $ à 36 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 222 $ à 203 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 180 $ à 155 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG relève son objectif de

cours de 135 $ à 139 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : la Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 105 $ à 117 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens relève son

objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son

objectif de cours de 66 $ à 85 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de

180 $ à 190 $

* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de

cours de 180 $ à 190 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif

de cours de 34 $ à 38 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Stifel relève

son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son

objectif de cours de 147 $ à 155 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 120 $ à 190 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif

de cours de 120 $ à 200 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Susquehanna relève son

objectif de cours de 146 $ à 190 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 156 $ à 176 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 61 $ à 65 $

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 68 $ à 80 $

* Eton Pharmaceuticals, Inc. ETON.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse sa

recommandation de « acheter » à « conserver »

* Evercommerce, Inc. EVCM.O : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : BTIG relève son objectif de

cours de 94 $ à 100 $

* Evolent Health EVH.N : Oppenheimer relève son objectif

de cours de 6 $ à 7 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son

objectif de cours de 250 $ à 305 $

* Fate Therapeutics, Inc. FATE.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Federal Signal Corp FSS.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 148 $ à 140 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Needham lance la couverture

du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 17 dollars

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de

cours de 24 $ à 28 $

* First Advantage FA.O : Barclays relève son objectif de

cours de 30 $ à 34 $

* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 23 $ à 26 $

* FIS FIS.N : Argus Research abaisse sa recommandation

de « acheter » à « conserver »

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 38 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs

abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 95 $ à 100 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de

cours de 96 $ à 115 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Gartner Inc. IT.N : Barclays passe d'une recommandation

« neutre » à « sous-pondérer »

* Gartner Inc. IT.N : Barclays relève son objectif de

cours de 150 $ à 185 $

* Global Payments Inc GPN.N : BMO relève son objectif de

cours de 83 $ à 88 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de

cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 103 $ à 116 $

* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 94 $ à 78 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Needham abaisse son

objectif de cours de 117 $ à 100 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : la Deutsche Bank abaisse

son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 120 $ à 100 $

* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 100 $ à 110 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son

objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 186 $ à 192 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève

son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 140 $ à 165 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 26 $ à 15 $

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 287 $ à 230 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : Stonex abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 113 $ à 105 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de

cours de 105 $ à 100 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève

son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse

son objectif de cours de 208 $ à 194 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève son objectif de cours

de 150 $ à 165 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 151 $ à 154 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 145 $ à 156 $

* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 43,00 $ à 40,00 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de

cours de 75 $ à 70 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 80 $ à 65 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 52 $ à 42 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Northland Capital abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays relève

son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Iren Limited IREN.O : H.C. Wainwright abaisse son

objectif de cours de 74 $ à 56 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 196 $ à 206 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 175 $ à 145 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 194 $ à 165 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 150 $ à 135 $

* ITT Inc ITT.N : BMO abaisse son objectif de cours de

273 $ à 243 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Barclays relève son

objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 115 $ à 120 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : RBC relève son objectif de cours de

118 $ à 121 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Stifel relève son objectif de cours

de 102 $ à 111 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 120 $ à 135 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 118 $ à 137 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 51 $

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O :

BTIG abaisse son objectif de cours de 104 $ à 65 $

* Krispy Kreme DNUT.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 5,50 $ à 6,30 $

* Kura Sushi Usa, Inc. KRUS.O : Stonex abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 156 $ à 158 $

* LCI Industries LCII.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 118 $ à 110 $

* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Liberty Media FWONA.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 205 $ à 200 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Stonex relève

son objectif de cours de 215 $ à 220 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 222 $ à 221 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 15 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Rosenblatt Securities abaisse son

objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : La Banque Scotia abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham

abaisse son objectif de cours de 410 $ à 300 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O :

Susquehanna abaisse son objectif de cours de 300 $ à 220 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen

abaisse son objectif de cours de 305 $ à 250 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O :

Susquehanna abaisse son objectif de cours de 300 $ à 220 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 375 $ à 310 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 345 $ à 280 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 22 $

* Manitowoc Company Inc MTW.N : Barclays relève son

objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Marqeta, Inc. MQ.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 18 $ à 20 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Citigroup

relève son objectif de cours de 610 $ à 641 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 670 $ à 660 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 640 $ à 620 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 530 $ à 520 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 913 $ à 1 120 $

* MGIC Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de

cours de 29 $ à 30 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 98 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 112 $ à 90 $

* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 125 $ à 80 $

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities

abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Microchip Technology MCHP.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 108 $ à 88 $

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 62 $

* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* MKS Inc. MKSI.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 385 $ à 240 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours

de 330 $ à 290 $

* MKS Inc. MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours

de 390 $ à 300 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 420 $ à 275 $

* MNTN, Inc. MNTN.N : Citigroup passe de « acheter » à «

neutre »; abaisse son objectif de cours de 16 $ à 7 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo passe

de « neutre » à « sous-pondérer »

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 460 $ à 405 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 330,00 $ à 410,00 $

* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 249 $ à 250 $

* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de

40 $ à 39 $

* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 70 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Nova Ltd. NVMI.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 600 $ à 460 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : H.C. Wainwright

attribue une recommandation « Achat »; objectif de cours:

40 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Onterris, Inc. ONT.N : Barclays relève son objectif de

cours de 15 $ à 19 $

* Openlane, Inc. OPLN.N : Stephens abaisse son objectif

de cours de 52 $ à 46 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 122 $ à 113 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer abaisse

son objectif de cours de 145 $ à 130 $

* Palatin Technologies, Inc. PTN.O : H.C. Wainwright

lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et

un objectif de cours de 12 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 168 $ à 175 $

* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : Oppenheimer relève

son objectif de cours de 210 $ à 232 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 1 214 $ à 1 073 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 075 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 1 358 $ à 1 237 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 286 $ à 331 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son

objectif de cours de 162 $ à 176 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif

de cours de 175 $ à 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son

objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève

son objectif de cours de 162 $ à 210 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son

objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 68 $ à 60 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 50 $ à 39 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo

abaisse son cours-cible de 28 $ à 27 $

* Planet Fitness PLNT.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank

relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 85 $ à 64 $

* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 40,00 $ à 34,00 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Prospect Capital Corporation PSEC.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,5 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 58 $ à 74 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 97 $ à 80 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 90 $ à 70 $

* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de

cours de 36 $ à 37 $

* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 452 $ à 462 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève son

objectif de cours de 463 $ à 473 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 450 $ à 440 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de

cours de 29 $ à 25 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 280 $ à 350 $

* RH RH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de

166 $ à 155 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 145 $ à 142 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets

abaisse son objectif de cours de 511 $ à 445 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 465 $ à 395 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 430 $ à 375 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 550 $ à 500 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada

relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 76 $ à 62 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son

objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de

155 $ à 172 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de

cours de 60 $ à 65 $

* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley abaisse

son objectif de cours de 46,00 $ à 43,00 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 94 $ à 77 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 67 $ à 49 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 226 $ à 239 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son

objectif de cours de 209 $ à 216,50 $

* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners

passe de « neutre » à « acheter »

* Six Flags Entertainment FUN.N : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O :

Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de

cours de 44 $ à 33 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 6,75 $ à 6 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James

passe de « surperformer » à « achat fort »

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 102 $ à 113 $

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 72 $ à 65 $

* Solventum Corporation SOLV.N : BMO relève son objectif

de cours de 84 $ à 92 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son

objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : BMO abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 55 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Jefferies relève sa

recommandation de « sous-performer » à « conserver »

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Telsey Advisory Group

abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son

objectif de cours de 95 $ à 66 $

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Strategic Education, Inc. STRA.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 60 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Oppenheimer relève son

objectif de cours de 8,5 $ à 14 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 11 $ à 14 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève son objectif

de cours de 18 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève son objectif de

cours de 185 $ à 195 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 125 $ à 135 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 150 $ à 155 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 340 $ à 344 $

* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BMO relève son objectif

de cours de 159 $ à 169 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 155 $ à 165 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif

de cours de 155 $ à 175 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 138 $ à 167 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays relève son objectif de

cours de 27 $ à 28 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 225,00 $ à 227,00 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO abaisse son objectif

de cours de 205 $ à 190 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 220 $ à 215 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Morgan Stanley abaisse

son objectif de cours de 221,00 $ à 218,00 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 236 $ à 252 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 152 $ à 160 $

* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 73 $ à 85 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel relève son

objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays abaisse son objectif

de cours de 9 $ à 8 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de

cours de 6 $, le ramenant à 75 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif

de cours de 580 $ à 685 $

* Unity Software Inc. U.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 48 $ à 59 $

* Unity Software Inc. U.N : Needham relève son objectif

de cours de 54 $ à 70 $

* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève son

objectif de cours de 47 $ à 64 $

* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 53 $ à 64 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 119 $ à 125 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research

relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 295 $ à 375 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Needham relève son objectif

de cours de 310 $ à 360 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de

cours de 325 $ à 365 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif

de cours de 300 $ à 340 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Verastem, Inc. VSTM.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Vericel Corporation VCEL.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 58 $ à 63 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève son objectif

de cours de 225 $ à 250 $

* Verisk Analytics VRSK.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 200 $ à 227 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : BMO relève son objectif

de cours de 217 $ à 244 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 235 $ à 245 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Vertex, Inc. VERX.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 15 $ à 21 $

* Viasat Inc VSAT.O : Raymond James abaisse son objectif

de cours de 107 $ à 95 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 20 $ à 22 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève

son objectif de cours de 121 $ à 126 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de

cours de 43 $ à 48 $

* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 425 $ à 424 $

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 417 $ à 397 $

* Wendy's Co WEN.O : BMO relève son objectif de cours de

8 $ à 9 $

* Wendy's Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 6,75 $ à 8 $

* Wendy's Co WEN.O : Stephens relève son objectif de

cours de 7 $ à 8 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 252 $ à 275 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours

de 105 $ à 95 $

* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif

de cours de 80 $ à 90 $

* Wynn Resorts WYNN.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 119 $ à 116 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 132 $ à 129 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 122 $

* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de 10 $ à 18 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 106 $ à 114 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
57,5200 USD NASDAQ -0,93%
ABBVIE
288,220 USD NYSE 0,00%
ACADIA HEALTHCAR
34,5650 USD NASDAQ -0,65%
ACADIA PHARMA
20,9000 USD NASDAQ -1,60%
ADVAN DRAINAGE S
122,650 USD NYSE 0,00%
ADVANCE AUTO PAR
48,090 USD NYSE 0,00%
AFFIRM HLDG RG-A
67,2100 USD NASDAQ -3,52%
AGILON HEALTH
113,980 USD NYSE 0,00%
AGIOS PHARM
28,7700 USD NASDAQ +1,77%
AIR PROD&CHEMICA
309,340 USD NYSE 0,00%
AIRBNB
188,7200 USD NASDAQ +10,93%
AKAMAI TECHNOLOG
84,0300 USD NASDAQ +7,95%
AKEBIA THERAPEUT
0,4300 USD NASDAQ +1,06%
ALARM.COM HOLDIN
65,7650 USD NASDAQ -1,89%
ALBEMARLE
98,340 USD NYSE 0,00%
ALLIED MOTION TE
33,7500 USD NASDAQ -0,97%
ALLIENT
80,2450 USD NASDAQ +6,31%
ALLSTATE
266,740 USD NYSE 0,00%
ALPHA & OMEGA
20,2200 USD NASDAQ +9,42%
AMERCN SUPERCOND
24,9450 USD NASDAQ +4,02%
AMERICAN INTL GR
80,930 USD NYSE 0,00%
AMPHASTAR PHARMA
29,9200 USD NASDAQ +8,17%
AMPLITUDE RG-A
16,0000 USD NASDAQ -0,62%
ANI PHARMACEUTIC
69,1900 USD NASDAQ -0,62%
APPIAN-A
52,7600 USD NASDAQ -2,35%
APPLIED OPTOELEC
47,5850 USD NASDAQ +1,48%
APPLOVIN RG-A
355,2950 USD NASDAQ -0,23%
ARHAUS RG-A
13,1100 USD NASDAQ +1,31%
ARRAY TECH
5,3900 USD NASDAQ +1,70%
ARS PHARMA
2,5100 USD NASDAQ -5,28%
ARTERIS
16,6603 USD NASDAQ +4,58%
ARTIVION
25,245 USD NYSE 0,00%
ATYR PHARMA
5,8900 USD NASDAQ -2,32%
AVALO THERAP
6,5315 USD NASDAQ -1,49%
AXCELIS TECHS
98,8250 USD NASDAQ +9,81%
AXON ENTERPRISE
327,5000 USD NASDAQ -14,39%
BECTON DICKINSON
213,440 USD NYSE 0,00%
BENTLEY SYSTMS RG-B
44,4000 USD NASDAQ -1,20%
BEST BUY
99,390 USD NYSE 0,00%
BILL HLDG
50,890 USD NYSE 0,00%
BIODESIX
12,4000 USD NASDAQ -37,50%
BJ WHSL CL HLDG
111,275 USD NYSE 0,00%
BLACKSKY TECH RG-A
19,110 USD NYSE 0,00%
BLEND LABS RG-A
1,130 USD NYSE 0,00%
BLINK CHARGING
0,3950 USD NASDAQ -3,21%
BP SP ADR
44,700 USD NYSE 0,00%
CADRE HOLDINGS
32,260 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
103,660 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
268,000 USD NYSE 0,00%
CARGURUS-A
36,2500 USD NASDAQ +0,28%
CARRIAGE SERVICE
28,210 USD NYSE 0,00%
CELCUITY
66,1150 USD NASDAQ +3,24%
CENTURI HLDG
18,645 USD NYSE 0,00%
CENTURY ALUMINUM
32,2200 USD NASDAQ +7,15%
CERTARA
12,1950 USD NASDAQ +0,12%
CHARLES RIV LAB
313,120 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
212,940 USD NYSE 0,00%
CLOUDFLARE RG-A
245,370 USD NYSE 0,00%
COGENT COMM HLDG
4,4800 USD NASDAQ -4,48%
COGNEX
48,8050 USD NASDAQ +2,76%
COLLEGIUM PHARMA
23,7100 USD NASDAQ -5,76%
CONOCOPHILLIPS
135,400 USD NYSE 0,00%
CONSOLIDATED EDI
121,540 USD NYSE 0,00%
CONSTR PTR-A
80,2400 USD NASDAQ +3,50%
CORPAY RG-B
445,380 USD NYSE 0,00%
CORSAIR GAMING
11,7827 USD NASDAQ -7,95%
COTY
3,900 USD NYSE 0,00%
CRANE NXT
59,285 USD NYSE 0,00%
CRYOPORT
4,0000 USD OTCBB 0,00%
CUMMINS
448,460 USD NYSE 0,00%
CVS HEALTH
81,330 USD NYSE 0,00%
DAVE
277,0200 USD NASDAQ +0,61%
DEVON ENERGY
42,850 USD NYSE 0,00%
DIODES
71,7500 USD NASDAQ +4,96%
DISC MEDICINE
79,5050 USD NASDAQ +1,32%
DNOW
13,680 USD NYSE 0,00%
DOORDASH RG-A
178,0350 USD NASDAQ -1,05%
DOXIMITY RG-A
33,170 USD NYSE 0,00%
DRAFTKINGS RG-A
17,6000 USD NASDAQ -25,17%
DROPBOX-A
35,1100 USD NASDAQ -1,82%
DUCOMMUN
132,430 USD NYSE 0,00%
DUKE ENERGY
130,260 USD NYSE 0,00%
EAGLE MATERIALS
189,350 USD NYSE 0,00%
EDGEWISE THERAP
39,5100 USD NASDAQ +1,65%
ELF BEAUTY
109,480 USD NYSE 0,00%
EMERSON ELECTRIC
162,710 USD NYSE 0,00%
ENACT HOLDINGS
46,6250 USD NASDAQ -2,40%
ENOVIS
28,610 USD NYSE 0,00%
ENTERPRISE PRODUCTS
36,590 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
144,680 USD NYSE 0,00%
EPAM SYSTEMS
166,030 USD NYSE 0,00%
EPR PRO REIT BR-SBI
59,800 USD NYSE 0,00%
ETHOS TECH RG-A
32,6200 USD NASDAQ 0,00%
ETON PHARM
55,0550 USD NASDAQ +16,77%
EVERCOMMERCE
6,0200 USD NASDAQ -27,90%
EVERGY
86,5000 USD NASDAQ -1,04%
EVOLENT HEALTH RG-A
4,530 USD NYSE 0,00%
FACTSET RESH SYS
340,150 USD NYSE 0,00%
FATE THERAPEUTIC
1,8500 USD NASDAQ 0,00%
FEDERAL SIGNAL
112,080 USD NYSE 0,00%
FERVO ENERGY RG-A
8,1800 USD NASDAQ +5,01%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
29,400 USD NYSE 0,00%
FIGS RG-A
20,050 USD NYSE 0,00%
FIRST ADVANTAGE
22,9600 USD NASDAQ -0,73%
FIVE9
26,3250 USD NASDAQ -22,89%
FLUTTER ENTMT
82,920 USD NYSE 0,00%
FRONTDOOR
94,6800 USD NASDAQ -1,35%
GARTNER
197,910 USD NYSE 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
94,950 USD NYSE 0,00%
GLOBALFOUNDRIES
38,0300 USD NASDAQ +4,59%
GLOBUS MEDICAL RG-A
81,470 USD NYSE 0,00%
GOODYEAR T & RUB
4,2200 USD NASDAQ -5,17%
GRAHAM CORP
72,170 USD NYSE 0,00%
GRAIL
124,0500 USD NASDAQ +4,13%
GRAND CANYON ED
121,7200 USD NASDAQ -0,43%
GUARDANT HEALTH
145,3600 USD NASDAQ -5,26%
GULFPORT ENERGY
155,040 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
123,975 USD NYSE 0,00%
HALOZYME THERAPE
116,7250 USD NASDAQ -5,07%
HMH HOLDING RG-A
11,9400 USD NASDAQ -0,04%
HUBSPOT
205,300 USD NYSE 0,00%
INDIE SMICNDCT RG-A
1,6050 USD NASDAQ +18,45%
INGREDION
97,430 USD NYSE 0,00%
INSIGHT ENTERPRI
155,3500 USD NASDAQ +1,72%
INSTALLED BLDN P
222,910 USD NYSE 0,00%
INSULET
154,4800 USD NASDAQ -1,05%
INTERPARFUMS
134,1800 USD NASDAQ -0,81%
INTL FLAVORS&FRA
86,335 USD NYSE 0,00%
IONQ
26,520 USD NYSE 0,00%
IOVANCE BTHRPTCS
8,1750 USD NASDAQ +5,62%
IREN LTD
21,4500 USD NASDAQ +18,97%
IRHYTHM HLDG
107,7500 USD NASDAQ -17,24%
ITT
196,010 USD NYSE 0,00%
JANUX THERAPEUTS
16,1422 USD NASDAQ +0,51%
JFROG
95,3600 USD NASDAQ +27,79%
KIMBERLY-CLARK
107,6350 USD NASDAQ -2,56%
KINETIK HLDGS RG-A
49,150 USD NYSE 0,00%
KRATOS DEF&SEC
33,0200 USD NASDAQ -1,11%
KRISPY KREME
4,1800 USD NASDAQ -9,13%
KURA SUSHI USA RG-A
30,0000 USD NASDAQ -19,07%
LAMARADVTSREIT RG-A
154,2550 USD NASDAQ -1,94%
LCI INDUSTRIES
102,540 USD NYSE 0,00%
LEMONADE
41,435 USD NYSE 0,00%
LIBERTY MEDIA RG-A
98,0250 USD NASDAQ -1,70%
LIVE NATION ENTER.
181,020 USD NYSE 0,00%
LYFT RG-A
16,6800 USD NASDAQ -6,50%
MACOM TECHNOLOGY
206,0500 USD NASDAQ +8,25%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,530 USD NYSE 0,00%
MALIBU BOATS RG-A
20,2450 USD NASDAQ -1,91%
MANITOWOC COMP
21,640 USD NYSE 0,00%
MARQETA RG-A
18,2350 USD NASDAQ -1,11%
MARTIN MARIETTA
527,830 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
1 072,570 USD NYSE 0,00%
MGIC INVESTMENT
29,340 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
63,0000 USD NASDAQ -2,85%
MIDDLEBY CORP
130,1600 USD NASDAQ +0,02%
MKS
191,6450 USD NASDAQ +8,38%
MOLSON COORS RG-B
42,210 USD NYSE 0,00%
MONSTER BEVERAGE
45,3900 USD NASDAQ -5,10%
MONTE ROSA THERP
10,1900 USD NASDAQ -0,59%
MUELLER WATER PRO-A
24,620 USD NYSE 0,00%
NATERA
314,5400 USD NASDAQ -13,53%
NEXSTAR MED GRP
183,3100 USD NASDAQ -2,48%
NIKE
39,555 USD NYSE 0,00%
NLIGHT
36,7400 USD NASDAQ +25,22%
NMI HLDGS
40,6400 USD NASDAQ -8,20%
NOVA
302,0000 USD NASDAQ +7,74%
NUSCALE POWER
4,365 USD NYSE 0,00%
ODYSSEY THERA
18,4100 USD NASDAQ -2,49%
OMADA HLTH
15,4400 USD NASDAQ -18,52%
ORMAT TECHNOLOGI
92,920 USD NYSE 0,00%
PALOMAR HLDGS
154,8700 USD NASDAQ -0,51%
PALVELLA THERA
158,0100 USD NASDAQ +0,74%
PAPA JOHNS INTL
19,4500 USD NASDAQ -2,21%
PARKER-HANNIFIN
892,990 USD NYSE 0,00%
PAYCOM SOFTWARE
249,850 USD NYSE 0,00%
PAYLOCITY HOLDIN
160,0005 USD NASDAQ -5,64%
PDF SOLUTIONS
34,3900 USD NASDAQ -0,38%
PENN ENTMT
16,8200 USD NASDAQ -3,00%
PERMIAN RES RG-A
21,340 USD NYSE 0,00%
PLANET FITNESS RG-A
60,060 USD NYSE 0,00%
PRESTIGE CONSMER
44,330 USD NYSE 0,00%
PRIMORIS SVCS
59,560 USD NYSE 0,00%
PRIVIA HLTH
23,8000 USD NASDAQ -0,58%
PROSPECT CAPTL
1,3785 USD NASDAQ -0,47%
PULSE BIOSCIENCE
56,8700 USD NASDAQ +7,16%
Pétrole Brent
97,77 USD Ice Europ -1,56%
Pétrole WTI
90,36 USD Ice Europ -0,75%
QUANTINUUM RG-A
31,0750 USD NASDAQ +4,21%
RADIAN GROUP
37,265 USD NYSE 0,00%
RALPH LAUREN
381,800 USD NYSE 0,00%
REGENXBIO
7,4200 USD NASDAQ +0,54%
REVOLUTION MEDIC
185,0100 USD NASDAQ +4,14%
RH
137,390 USD NYSE 0,00%
RHYTHM PHARM
105,5600 USD NASDAQ +0,51%
ROCKWELL AUTOMAT
381,340 USD NYSE 0,00%
ROYAL GOLD
254,8891 USD NASDAQ -2,45%
RYAN SPEC HLDG RG-A
48,250 USD NYSE 0,00%
SAREPTA
18,0450 USD NASDAQ +2,70%
SEZZLE
155,5300 USD NASDAQ +0,34%
SHAKE SHACK RG-A
69,790 USD NYSE 0,00%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
42,800 USD NYSE 0,00%
SITIME
401,1900 USD NASDAQ +13,01%
SIX FLAGS ENT
9,220 USD NYSE 0,00%
SKYWARD SPEC
59,2250 USD NASDAQ -7,26%
SM ENERGY
29,625 USD NYSE 0,00%
SMN PRP GRP REIT
226,880 USD NYSE 0,00%
SNAP-A
5,080 USD NYSE 0,00%
SOLVENTUM
86,920 USD NYSE 0,00%
SOUNDHOUND AI RG-A
4,0250 USD NASDAQ -5,52%
STEVEN MADDEN
39,0250 USD NASDAQ +0,08%
STRATEGIC EDU
56,9400 USD NASDAQ -2,62%
SWEETGREEN RG-A
11,510 USD NYSE 0,00%
TANDEM DIABETES
16,0600 USD NASDAQ -10,73%
TAPESTRY
134,085 USD NYSE 0,00%
TARGA RESOURCES
271,660 USD NYSE 0,00%
TARSUS PHARMA
67,7800 USD NASDAQ +0,39%
TELEFLEX
151,930 USD NYSE 0,00%
TERADATA
32,660 USD NYSE 0,00%
TEXAS ROADHOUSE
184,8200 USD NASDAQ -3,63%
THE CARLYLE GRP
39,4350 USD NASDAQ -1,31%
TRANSMEDICS GRP
77,9050 USD NASDAQ +12,94%
TRIPADVISOR
7,2100 USD NASDAQ -2,30%
UBER TECH
68,790 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
648,9200 USD NASDAQ -0,14%
UNITY SOFTWARE
48,800 USD NYSE 0,00%
US FOODS HOLDING
106,730 USD NYSE 0,00%
US PHYSICAL THER
97,120 USD NYSE 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
310,130 USD NYSE 0,00%
VERA THERAPEUT RG-A
30,0000 USD NASDAQ -0,46%
VERASTEM
8,5900 USD NASDAQ -8,42%
VERICEL
51,4800 USD NASDAQ -0,58%
VERISK ANALYTICS
201,4900 USD NASDAQ -4,72%
VERTEX RG-A
16,8350 USD NASDAQ -4,29%
VIASAT
60,4150 USD NASDAQ +1,74%
VIATRIS
18,9100 USD NASDAQ -0,32%
VICTORY CP HLG-A
112,3900 USD NASDAQ -0,02%
VOYAGER THERAPEU
1,7426 USD NASDAQ +1,31%
WALKER & DUNLOP
39,770 USD NYSE 0,00%
WATTS WATER TECH-A
347,450 USD NYSE 0,00%
WENDY'S
7,7990 USD NASDAQ -1,78%
WILLIAMS-SONOMA
258,470 USD NYSE 0,00%
WILLSCOT HOLD
17,7300 USD NASDAQ -0,62%
WORKIVA RG-A
85,530 USD NYSE 0,00%
WYNN RESORTS
78,5900 USD NASDAQ -0,92%
XERIS BIPH HLDG
13,5750 USD NASDAQ +3,78%
ZILLOW GRP RG-A
30,6000 USD NASDAQ -1,95%
ZIMMER BIOMET HL
106,930 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 15:00:19.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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