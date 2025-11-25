 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 053,00
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Hanover Insurance, Kinsale Capital
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Hanover Insurance et Kinsale Capital.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars

contre 165 dollars

* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 à 275 dollars

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du

secteur; PT 200

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance

sectorielle; PT 415

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies Inc A.N : Barclays relève l'objectif de cours de 145 à 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève le prix cible de 165 $ à 185 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 130 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars auparavant:

Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève le prix cible à 170 $, contre 162 $ auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : UBS relève le cours cible de 170 à 180 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 175 dollars

* Agree Realty Corporation ADC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 81 $ à 83 $

* AIG AIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours de 85

* Air Products APD.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 320 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays réduit le prix cible à 34 $ contre 39 $

* Americold Realty Trust, Inc. COLD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ de 15

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 81 $ à 87 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 80

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 159 $ contre 163 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 159 $ contre 158 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève l'objectif de cours à 285 $ contre 250 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Array Technologies Inc ARRY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 11

* Arrivent Biopharma AVBP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 43 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays réduit le prix cible de 229 $ à 216 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève le prix à surpondérer de égal à égal

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Bj's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 106 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BofA Global Research augmente le PO à 39,00$ de 26,00

* Blue Bird Corp BLBD.O : BofA Global Research augmente l'OP à 62,00$ de 60,00

* Blue Bird Corp BLBD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 70 $ à 76 $

* Bowhead Specialty Holdings BOW.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $33

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève le prix cible de 144 $ à 176 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Truist Securities réduit le PT à 29$ de 30

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : Truist Securities augmente le PT de 18 $ à 20 $

* Bxp Inc. BXP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 77 $ à 74 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le prix cible à 118 $ contre 127 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 111 $ à 110 $

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* CDW Corp CDW.O : Raymond James relève le cours de l'action de "Surperformance" à "Achat fort"

* Cencora COR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 389 $ contre 371 $ auparavant

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 31 dollars

* Centrus Energy Corp LEU.A : UBS relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 185 $, contre 218 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Compass Inc COMP.N : BTIG augmente le prix cible de 11 $ à 12,5 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $

* Cummins Inc CMI.N : UBS augmente le prix cible de 350 à 500 dollars

* Cummins Inc CMI.N : UBS augmente le prix cible de vente à neutre

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16$ de 18

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15$ de 20

* Dupont DD.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 46 $, contre 90 $ auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 21 $ contre 12 $

* Ehealth Inc EHTH.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 6,8 $ de 8,3

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 56 $ à 54 $

* Equity Residential EQR.N : Barclays réduit le prix cible de 80 $ à 77 $

* Esperion Therapeutics ESPR.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : La Banque Scotia augmente le PT de 33 $ à 34 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays réduit le prix cible de 297 $ à 290 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 85 $ à 105 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 28 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Wells Fargo ramène le prix cible à 25 $, contre 27 $ auparavant

* Frontview Reit Inc FVR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 28 $ à 17 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO réduit le prix cible de 110 $ à 79 $

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Hartford Insurance HIG.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 145

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Argus Research augmente le PT de 143 $ à 155 $

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo augmente le PT à 19$ de 18

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 3,1 $ à 2,6 $

* Humana HUM.N : Barclays réduit le prix cible à 234 $ de 245 $

* Imagenebio Inc IMA.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de sous-performance; PT 2

* Independence Realty Trust IRT.N : Barclays relève le prix cible à 21 $ contre 20 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève le PT à 127 $ contre 94 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève le PT à 128 $ contre 84 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 37 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays augmente le prix cible à 232 $ contre 195 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève le prix cible à 220 $, contre 215 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible à 207 $, contre 200 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 208 $ contre 180 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève le prix cible à 225 $ contre 215 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 190 à 225 dollars

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 40 $ à 41 $

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 415

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 43 $ à 32 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lumen Technologies LUMN.N : RBC augmente le prix cible de 4,25 $ à 8 $

* Luxexperience BV LUXE.N : TD Cowen réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 200

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève le prix cible de 80 $ à 100 $

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 4,5 $ à 5 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays réduit le prix cible à 142$ de 155

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150$ de 157

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo augmente le PT à 85$ de 80

* News Corp NWSA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 38 dollars

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 43 à 44 dollars

* Norfolk Southern NSC.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $315.00

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS réduit le prix cible de 38 $ à 20 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Oklo Inc OKLO.N : Citigroup relève le cours cible à 95 $, contre 68 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 105 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 48$ de 45

* Oncology Institute TOI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; PT 5

* Opus Genetics IRD.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 7

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 200 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : D.A. Davidson reprend la couverture avec une note d'achat; PT $42

* Oxford Industries Inc OXM.N : Citigroup relève la cote de vente à neutre; réduit la prévision de vente à 35 $ de 44 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James augmente le prix cible de 48 $ à 54 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James augmente le prix cible à 169 $ contre 153 $

* Post Holdings Inc POST.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 113 $ contre 125

* Public Storage PSA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 315 $ contre 320 $

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo relève le cours cible à 60 $ contre 59 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; PT 136 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Selective Insurance Group SIGI.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 95

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 76 $ à 85 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 64 $ à 67 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 62

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies réduit le prix cible de 116 $ à 99 $

* Streamex Corp STEX.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 12

* Sun Communities SUI.N : Barclays relève le cours cible de 141 à 143 dollars

* Symbotic SYM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Citigroup relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Symbotic Inc SYM.O : Needham relève le cours cible de 57 $ à 70 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 445 $, contre 550 $ auparavant

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BofA Global Research réduit le PO à 8,00 $ contre 9,00 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : BTIG augmente le PT de 96 $ à 105 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays augmente le prix cible de 28 $ à 36 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho réduit le prix cible à 475 $ contre 485 $

* Twfg Inc TWFG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 33

* Udr Inc UDR.N : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Union Pacific UNP.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 260

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 220 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 341 $ à 333 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 88 $

* Vistra Corp VST.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 217

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 59 $ contre 47 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens augmente le prix cible de 40 à 58 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 9 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 218 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 335 à 360 dollars

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 305 $ contre 294 $

* Woodward Inc WWD.O : UBS augmente le prix cible de 303 $ à 329 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $ auparavant

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : B. Riley relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein augmente le prix cible de 89 $ à 90 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 85 $ à 92 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AGILENT TECH
158,295 USD NYSE +3,20%
AGREE RLTY REIT
75,110 USD NYSE +1,06%
AIR PROD&CHEMICA
258,870 USD NYSE +0,96%
AMER HOME REIT RG-A
32,425 USD NYSE -0,06%
AMERICAN INTL GR
75,600 USD NYSE +0,67%
AMERIPRISE FINCL
454,300 USD NYSE +1,97%
AMRICLD RLTY REITRG
10,650 USD NYSE +1,72%
ANDERSONS
50,9650 USD NASDAQ +1,60%
APOLLO GLB MGMT
129,980 USD NYSE -0,06%
APPLIED MATERIALS
239,4700 USD NASDAQ +3,71%
ARRAY TECH
7,3650 USD NASDAQ +4,47%
ARRIVENT BIO
22,7850 USD NASDAQ +5,93%
ATLAS ENER
8,280 USD NYSE +2,10%
AVLONBY COM REIT
182,760 USD NYSE +1,31%
AXOGEN
28,2200 USD NASDAQ -0,60%
BJ WHSL CL HLDG
89,360 USD NYSE +1,60%
BLOOM ENERGY-A
92,605 USD NYSE -2,32%
BLUE BIRD
50,6500 USD NASDAQ -7,67%
BRINKER INTL
152,730 USD NYSE +8,82%
BRIXMOR PRP REIT
26,325 USD NYSE +1,13%
BROADCOM
381,7600 USD NASDAQ +1,01%
BROADSTONE REIT
18,320 USD NYSE -0,81%
BXP
72,610 USD NYSE +2,73%
CAMDEN REIT-SBI
106,320 USD NYSE +1,56%
CARETRUST-REIT
37,225 USD NYSE +1,87%
CDW
143,1000 USD NASDAQ +0,83%
CENCORA
376,545 USD NYSE +1,14%
CENTRAL GARDEN &
34,2800 USD NASDAQ +9,07%
CINTAS
184,0900 USD NASDAQ +1,06%
COINBASE GLB RG-A
247,0400 USD NASDAQ -3,49%
CONOCOPHILLIPS
86,753 USD NYSE -0,91%
COUSINS PRP REIT
25,685 USD NYSE +2,29%
CUMMINS
493,990 USD NYSE +1,78%
DOMINION ENERGY
61,085 USD NYSE -0,87%
DOUGLAS EMM REIT
12,285 USD NYSE +5,04%
DUPONT DE NEMOURS
38,950 USD NYSE +1,23%
DYNE THERAPEUTCS
20,7900 USD NASDAQ -4,06%
EHEALTH
3,9114 USD NASDAQ +8,35%
EMPIRE ST REIT RG-A
7,005 USD NYSE +3,24%
ENTEGRIS
73,0300 USD NASDAQ -1,30%
EPR PRO REIT BR-SBI
52,537 USD NYSE +1,03%
EQTY RE REIT-SBI
61,510 USD NYSE +1,54%
EQUITABLE HLDG
46,610 USD NYSE +2,34%
ESPERION THERAP
3,6600 USD NASDAQ +15,46%
ESSEN PROP REIT
31,730 USD NYSE +0,57%
ESSEX PROP REIT
262,350 USD NYSE +0,85%
EXACT SCIENCES
101,0300 USD NASDAQ +0,02%
EXPRO GRP HLDG
13,825 USD NYSE +0,66%
FASTENAL
39,9250 USD NASDAQ +0,85%
FIREFLY
17,2100 USD NASDAQ +2,08%
FIVE BELOW
164,5900 USD NASDAQ +4,61%
FOUR CORN REIT
24,160 USD NYSE +0,83%
GEMINI SPACE RG-A
10,2174 USD NASDAQ -5,13%
GOOSEHEAD INS-A
70,7900 USD NASDAQ +0,35%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX 0,00%
HANOVER INSURANC
186,125 USD NYSE +1,04%
HARTFORD INS GRP
137,535 USD NYSE +0,66%
HEALTHCARE REIT-A
18,140 USD NYSE +1,00%
HEALTHPEAK REIT
18,165 USD NYSE +1,76%
HECLA MINING
15,060 USD NYSE +4,15%
HF SINCLAIR
52,450 USD NYSE -1,34%
HUDSON PAC REIT
1,930 USD NYSE +9,03%
HUMANA
236,179 USD NYSE +3,21%
IMAGENEBIO
7,2250 USD NASDAQ +4,56%
INDEPENDENC REIT
17,125 USD NYSE +2,09%
INSPIRE MED SYS
134,246 USD NYSE +14,46%
INVITATION REIT
28,245 USD NYSE +0,41%
KEYSIGHT TECHNOL
193,510 USD NYSE +8,86%
KILROY RLTY REIT
43,060 USD NYSE +3,16%
KINSALE CAPITAL
384,605 USD NYSE +1,41%
KODIAK GAS SER
34,560 USD NYSE +2,37%
LAM RESEARCH
151,0300 USD NASDAQ +0,43%
LEMONADE
73,130 USD NYSE +0,11%
LIBERTY ENER RG-A
17,460 USD NYSE +1,75%
LINEAGE
35,6450 USD NASDAQ +2,43%
LTC PROP REIT
36,610 USD NYSE +1,79%
LUMEN TECH
7,995 USD NYSE +3,97%
MARATHON PETRO
190,794 USD NYSE +0,30%
MARSH & MCLENNAN
181,640 USD NYSE +1,17%
MARVELL TECH
82,4650 USD NASDAQ -1,58%
MEDICAL PRO REIT
5,625 USD NYSE +5,93%
MID-AMER AP REIT
135,335 USD NYSE +1,54%
MONOLITHIC POWER
895,7091 USD NASDAQ +0,31%
NATL ENERGY SVC
14,4000 USD NASDAQ +0,56%
NATL HEALTH REIT
79,800 USD NYSE +1,28%
NEWS RG-A
25,5550 USD NASDAQ +1,29%
NEXTCURE
13,7500 USD NASDAQ -2,55%
NNN REIT
41,140 USD NYSE +0,71%
NORFOLK SOUTHERN
288,140 USD NYSE +1,79%
NUSCALE POWER
18,690 USD NYSE -6,36%
NVIDIA
176,1276 USD NASDAQ -3,52%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,420 USD NYSE -0,04%
OKLO RG-A
85,105 USD NYSE -4,96%
OKTA-A
80,8900 USD NASDAQ +2,20%
OMEGA HLTH REIT
45,750 USD NYSE +1,50%
ONCOLOGY INST
3,0550 USD NASDAQ +0,49%
ORACLE
195,498 USD NYSE -2,43%
ORIGIN BANCORP
36,240 USD NYSE +2,17%
OXFORD IND
36,900 USD NYSE +9,07%
PAR PACIFIC HLDN
45,640 USD NYSE +2,33%
PHILLIPS 66
134,415 USD NYSE +0,88%
POST HOLDINGS
101,330 USD NYSE +4,43%
PUBLIC STOR REIT
274,240 USD NYSE +1,90%
PYXIS ONCOLOGY
5,3000 USD NASDAQ +2,91%
Pétrole Brent
62,25 USD Ice Europ -1,77%
Pétrole WTI
57,74 USD Ice Europ -1,94%
RANGR EN SRVCS-A
13,192 USD NYSE +0,55%
REALTY INCOME REIT
56,585 USD NYSE +0,17%
RHYTHM PHARM
108,7200 USD NASDAQ +2,01%
RPC
5,270 USD NYSE +0,86%
SABRA HC REIT
18,9050 USD NASDAQ +1,53%
SAREPTA
19,2200 USD NASDAQ +1,64%
SELECTIVE INSURA
80,0100 USD NASDAQ +2,50%
SEMTECH
64,0000 USD NASDAQ -8,58%
SOFI TECH
27,7602 USD NASDAQ +1,31%
STONEX GROUP
89,5300 USD NASDAQ +6,58%
STRATEGY RG-A
171,0600 USD NASDAQ -4,46%
SUN COMMUN REIT
129,895 USD NYSE +0,88%
SYMBOTIC RG-A
75,7850 USD NASDAQ +36,65%
SYNOPSYS
400,8100 USD NASDAQ -0,94%
TARGA RESOURCES
169,700 USD NYSE -0,09%
TELADOC HEALTH
7,400 USD NYSE +1,79%
TERNS PHARMA
27,6500 USD