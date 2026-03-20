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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, FedEx
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Air Products, Chevron et FedEx.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Chevron CVX.N : HSBC relève le titre à acheter de "hold" à "buy"

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432 dollars

* German American Bancorp Inc GABC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève le cours cible de 330 à 385 dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan relève le cours cible à 310 $, contre 280 $ auparavant

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 265 dollars contre 281 dollars

* Alumis Inc ALMS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 33 $ à 38 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 133 à 144 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Wells Fargo relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 95 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Stifel réduit le prix cible à 90 $ contre 110 $

* Braze Inc BRZE.O : BTIG réduit le prix cible à 25$ de 45

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 30 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel relève le cours cible à 38 $ contre 31 $

* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 22

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Argus Research augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 322 $ contre 296 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 57 $ contre 51 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 325 à 350 dollars

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Crescent Energy Co CRGY.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Crescent Energy Co CRGY.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 19

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 120 à 111 dollars

* Darden Restaurants DRI.N : Barclays augmente le prix cible de 227 $ à 232 $

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 230 $, contre 222 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : Stifel réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 115 $ à 95 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 135 à 158 dollars

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible à 466 $ contre 457 $

* Fedex FDX.N : BMO relève le cours cible de 400 à 410 dollars

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 440 $ contre 431 $

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 432 $ contre 424 $

* Fedex FDX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 415 $ contre 410 $

* Fedex FDX.N : Stephens relève son objectif de cours à 435 dollars contre 405 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel relève l'objectif de cours à 425 dollars contre 412 dollars

* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible à 426 $, contre 383 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 425 dollars, contre 400 dollars auparavant

* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* Fedex FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 430 à 450 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 217 $ à 240 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 240 $ contre 205 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35$ contre 33

* Genelux Corp GNLX.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 20$ contre 23

* General Mills GIS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 43 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9$ de 11

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70$ contre 76

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 17 $ à 25 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 28

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 18 à 24 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 18 à 22 dollars

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 225 $, contre 228

$ auparavant

* Lincoln Educational Services LINC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 45 $ contre 39

$

* LTC Properties Inc LTC.N : RBC augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 800 $ à 900 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 12 $ contre 19 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le PT de 1 400 $ à 1 450 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy

* Micron Technology Inc MU.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 320 à 540 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 510$ contre 430

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup réduit le prix cible de 295 $ à 290 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève le cours cible de 39 à 44 dollars

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible à 197 $ contre 194 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève le cours cible à 68 $ contre 59 $

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 52

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $ O-I Glass Inc

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 98 $

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 105$ contre 126

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush augmente le prix cible à 40$ de 30

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho abaisse le cours cible à 223 $ contre 235 $

* Progyny PGNY.O : Barclays réduit le prix cible à 23 $ de 29

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho augmente le prix cible à 19$ de 10

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup relève le prix cible de 131 à 142 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Leerink Partners relève le prix cible de 136 $ à 142 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark réduit le prix cible de 35 $ à 25 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 64

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève le prix cible de 750 $ à 875 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners relève le cours à 61 $ contre 50 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 40

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de

poids

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de

71

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 56 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 60 $

* target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley augmente le cours cible à 174 $, contre 172 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC abaisse le cours cible à 119 $, contre 133 $ auparavant

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler relève le cours cible à 56 $ contre 42 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 750 $ à 700 $

* Verizon VZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève le cours cible de 180 à 186 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADVANCED ENERGY
327,0150 USD NASDAQ -0,24%
AIR PROD&CHEMICA
284,150 USD NYSE 0,00%
ALLSTATE
204,060 USD NYSE 0,00%
ALUMIS
24,7500 USD NASDAQ -2,48%
AMER HOME REIT RG-A
28,140 USD NYSE 0,00%
APTARGROUP
124,060 USD NYSE 0,00%
BOSTON SCIENTIFI
69,900 USD NYSE 0,00%
BRAZE RG-A
18,3700 USD NASDAQ -4,37%
CARDINAL INFRA RG-A
34,2500 USD NASDAQ +3,22%
CEVA
18,9500 USD NASDAQ -0,11%
CHEESECAKE FACTO
57,4150 USD NASDAQ +0,36%
CHENI ENG PARTN
66,660 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
281,810 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
201,410 USD NYSE 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN
32,945 USD NYSE 0,00%
COHERENT
275,760 USD NYSE 0,00%
CONAGRA FOODS
15,410 USD NYSE 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
12,245 USD NYSE 0,00%
CROWN HOLDINGS
100,990 USD NYSE 0,00%
DARDEN RESTAURAN
204,285 USD NYSE 0,00%
DARIOHEALTH
7,9800 USD NASDAQ +4,86%
ESTEE LAUDER RG-A
85,620 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
158,150 USD NYSE 0,00%
FEDEX
356,400 USD NYSE 0,00%
FIRSTCASH HLDGS
190,0900 USD NASDAQ +0,86%
FIVE BELOW
235,6900 USD NASDAQ +0,22%
FLUENCE ENERGY RG-A
15,7500 USD NASDAQ -1,75%
GENELUX
2,4100 USD NASDAQ -5,12%
GENERAL MILLS
37,495 USD NYSE 0,00%
GERMAN AMER BANC
40,6900 USD NASDAQ +2,18%
GRAPHIC PACKGNG
9,355 USD NYSE 0,00%
GREIF-A
63,340 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
24,160 USD NYSE 0,00%
IMMUNOVANT
23,6300 USD NASDAQ -0,08%
INTL PAPER
34,000 USD NYSE 0,00%
INTUITIVE MACH RG-A
19,6002 USD NASDAQ +3,65%
J.B.HUNT TRANSP
201,5000 USD NASDAQ +0,65%
LINCOLN EDUC SVC
39,0350 USD NASDAQ +1,92%
LTC PROP REIT
38,400 USD NYSE 0,00%
LUMENTUM HLDNGS
775,6200 USD NASDAQ +0,45%
METTLER TOLEDO I
1 190,430 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
438,1750 USD NASDAQ -1,37%
MKS
237,9500 USD NASDAQ +0,46%
NATURAL GAS SRVC
39,490 USD NYSE 0,00%
NUCOR
161,915 USD NYSE 0,00%
O-I GLASS
10,350 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,560 USD NYSE 0,00%
OGE ENERGY
47,380 USD NYSE 0,00%
ONEOK
88,380 USD NYSE 0,00%
PAYCHEX INC
91,4050 USD NASDAQ -0,33%
PLANET LABS RG-A
26,970 USD NYSE 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
202,650 USD NYSE 0,00%
PROGYNY
17,9800 USD NASDAQ -1,10%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
95,62 USD Ice Europ -0,19%
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RHYTHM PHARM
97,8450 USD NASDAQ +8,34%
RIGETTI COMPUTING
14,8500 USD NASDAQ -3,63%
RUBRIK RG-A
50,920 USD NYSE 0,00%
SANDISK
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SCHOLAR RCK HLDG
46,8800 USD NASDAQ +3,03%
SM ENERGY
27,750 USD NYSE 0,00%
SONOCO PRODUCTS
51,840 USD NYSE 0,00%
STOKE THERAP
34,3700 USD NASDAQ +3,56%
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TESLA
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38,6300 USD NASDAQ +1,18%
ULTA BEAUTY
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VICTORIA'S SECRT
48,350 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 13:41:29.

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