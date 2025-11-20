 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom, Lowe's
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275 à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $, contre 225 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit son objectif de cours de 410 à 390 dollars

* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ de 470

* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible à 139 $ de 142 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : BofA Global Research réduit le PO de 54 $ à 32 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Apa Corp APA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 22,00 $ à 23,00 $

* Apollo APO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 151,00 $ à 180,00 $

* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 29

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 254 $ contre 248 $

* Avita Medical Inc RCEL.O : BTIG relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho initie la couverture avec une note neutre; PT 105

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen passe d'achat à attente; PT de 37 $ à 31 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 47 $ à 15 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Argus Research augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.A : B. Riley réduit le prix cible de 90 $ à 47 $

* Block Inc XYZ.N : Mizuho augmente le prix cible à 100$ de 88

* Chord Energy Corp CHRD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 123,00 $ de 128,00 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 39,00 $ à 36,00 $

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 117,00 $ contre 122,00 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le PO à 160$ de 170

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC augmente le prix cible de 6 $ à 13 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève la cote à " surperformance " à partir de " performance sectorielle

"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley réduit le PT à 183,00 $ de 184,00 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 370 $ contre 275 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James augmente le prix cible de 300 $ à 375 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève le prix cible de 336 à 373 dollars

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 315 à 360 dollars

* Eagle Point Credit Company Inc ECC.N : B. Riley réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* Eagle Point Income Company Inc EIC.N : B. Riley réduit le prix cible à 14$ contre 15

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à 96 $ contre 108 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 136,00 $ à 138,00 $

* Eversource Energy ES.N : Mizuho passe de "surperform" à "neutre"; abaisse le prix cible de 81 à 68 dollars

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 63 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Fedex FDX.N : Stifel relève le cours cible de 296 à 297 dollars

* Fg Nexus Inc FGNX.O : B. Riley ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James augmente le prix cible de 2 100 $ à 2 200 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James relève le prix de l'action de "surperformance" à "achat fort"

* Globant SA GLOB.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 80 $ à 61 $

* Griffon Corp GFF.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 115 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 30 $ contre 25 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 450

* Hubspot Inc HUBS.N : Argus Research réduit le prix cible de 650 $ à 525 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix cible 47

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Raymond James relève la note de "market perform" à "strong buy

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 19 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 16$ de 22

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 18$ de 20

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $

* Jack In the Box, Inc. JACK.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 24$ de 28

* Kindly MD Inc NAKA.O : B. Riley réduit le prix cible à 1$ contre 2

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le cours cible de 36 $ à 37 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 160 $ contre 173 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein augmente le prix cible à 284 $ de 282 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 272$ de 285

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252$ de 260

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $ à 285 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 256 $ de 267

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS réduit le prix cible à 316 $ contre 325 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 600 $ à 650 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc. MDGL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 600 $ à 650 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 247,00 $ à 209,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Matador Resources Co. MTDR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 61,00 $ à 56,00 $

* Micron Technology Inc MU.O : UBS augmente le prix cible de 245 à 275 dollars

* Milestone Scientific Inc MLSS.A : Benchmark réduit le prix cible à 1$ de 1,25

* Modine Manufacturing Co MOD.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 173 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève le cours cible de 425 à 440 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 97,00 $ à 110,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* Nvidia Corp NVDA.O : Benchmark relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 275 $, contre 225 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible à 270 $ contre 220 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars contre 300 dollars auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève le prix cible à 245 $ contre 235 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 240 à 245 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le prix cible à 250 $, contre 230 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève le prix cible à 255 $, contre 228 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève le prix cible de 210 à 230 dollars

* Occidental Petroleum Corp. OXY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 52,00 $ à 51,00 $

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 240 $ de 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 210 $ contre 207 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 225 à 230 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS ramène l'objectif de cours de 230 à 220 dollars

* Parsons Corp PSN.N : William Blair relève la note à surperformance

* Peloton PTON.O : Citigroup réduit le cours cible à 8,25 $ contre 9,5 $

* Permian Resources Corp PR.N : Morgan Stanley relève le PT à 19,00$ contre 18,00

* Propetro Holding Corp PUMP.N : zephirin Group augmente l'objectif de cours à 10 $ contre 6 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93$ contre 81

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours à neutre de "acheter

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James augmente le prix cible de 723 $ à 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo relève le PT de 615 $ à 700 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 600

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec un PT de 60

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 270 $ à 300 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies ramène l'objectif de prix d'acheter à conserver; augmente le PT de 10 $

à 12 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse la note de performance du marché

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO réduit le prix cible de 129 $ à 115 $

* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : B. Riley réduit le prix cible de 23 $ à 16 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein augmente le prix cible à 34$ de 31

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève le cours cible à 96 $ contre 93 $

* target Corp TGT.N : Bernstein ramène le cours cible à 80 $ contre 87 $

* target Corp TGT.N : BMO réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* objectif Corp TGT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 80 $ contre 93 $

* cible Corp TGT.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 80 $ contre 93 $: Citigroup réduit l'objectif de cours

à 89 $ contre 100 $

* target Corp TGT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105

* target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 100 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 100

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 246 $ à 247 $

* the TJX Companies, Inc. TJX.N : Wells Fargo relève le prix cible de 140 à 145 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 152 à 155 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 168 $ contre 150 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 168 $ contre 160 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS relève le cours cible de 172 à 181 dollars

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 38 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel réduit le prix cible à 35$ de 42

* Valvoline, Inc. VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 38$ de 42

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente le prix cible de 69$ à 74$

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho augmente le prix cible à 59$ de 54

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 56 à 62 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 197 $ contre 170 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 202 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 220$ contre 225

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS ramène l'objectif de cours à 175 $, contre 184 $ auparavant

* Wix.Com Ltd WIX.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 160 $ contre 220 $

ADOBE
321,6500 USD NASDAQ +1,11%
AECOM
111,710 USD NYSE -1,16%
AEROVIRONMENT
288,7776 USD NASDAQ +2,98%
AGIOS PHARM
25,7870 USD NASDAQ +15,43%
APA
25,1200 USD NASDAQ +4,45%
APOLLO GLB MGMT
130,940 USD NYSE +2,92%
ASSEMBLY BIO
38,5050 USD NASDAQ +1,33%
ASSURANT
226,910 USD NYSE +1,02%
AVITA MEDICAL
4,0000 USD NASDAQ +1,27%
BELITE BIO SP ADR
116,2600 USD NASDAQ -3,41%
BELLRNG BRNDS
30,800 USD NYSE +5,26%
BIO-TECHNE
59,3150 USD NASDAQ +2,60%
BLOCK RG-A
65,540 USD NYSE +5,71%
BRL
9,915 USD NYSE +4,87%
CIVITAS RES
29,277 USD NYSE +3,03%
CONOCOPHILLIPS
90,330 USD NYSE +2,69%
DELL TECH RG-C
125,510 USD NYSE +5,13%
DESIGN THERAP
8,5600 USD NASDAQ +16,62%
DIAMONDBACK ENG
153,5400 USD NASDAQ +3,26%
DYCOM INDUSTRIES
348,405 USD NYSE +6,98%
ENANTA PHARM
12,6900 USD NASDAQ +4,62%
ENTEGRIS
75,3400 USD NASDAQ +2,14%
EOG RESOURCES
109,340 USD NYSE +2,11%
EVERSOURCE ENERG
65,301 USD NYSE +0,08%
FEDEX
269,797 USD NYSE +2,74%
FIRST CITIZENS RG-A
1 863,5600 USD NASDAQ +1,84%
GRIFFON
68,000 USD NYSE -1,83%
HELMERICH&PAYNE
27,735 USD NYSE +1,99%
HUBBELL
425,010 USD NYSE +1,39%
HUBSPOT
369,720 USD NYSE +2,17%
IONQ
48,000 USD NYSE +0,25%
JACK HENRY & ASS
170,4000 USD NASDAQ +2,77%
JACK IN THE BOX
16,2520 USD NASDAQ +13,02%
KINROSS GOLD
25,750 USD NYSE +0,82%
LIVE NATION ENT
132,080 USD NYSE +1,63%
LOWE'S COM
229,490 USD NYSE +0,47%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
569,5500 USD NASDAQ +2,51%
MARKETAXESS HOLD
163,3100 USD NASDAQ -2,32%
MATADOR RES
42,260 USD NYSE +3,00%
MICRON TECHNOLOGY
221,6550 USD NASDAQ -1,89%
MODINE MFG CO
153,590 USD NYSE +8,44%
MONGODB-A
350,8400 USD NASDAQ +4,05%
NASDAQ
88,0000 USD NASDAQ +2,30%
NB BANCORP
19,0300 USD NASDAQ +4,22%
NVIDIA
194,1616 USD NASDAQ +4,10%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,360 USD NYSE +2,18%
OPKO HEALTH
1,3350 USD NASDAQ +1,91%
PALO ALTO NETWORKS
195,7200 USD NASDAQ -2,09%
PARSONS
84,415 USD NYSE +1,33%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
6,9050 USD NASDAQ +0,36%
PERMIAN RES RG-A
14,425 USD NYSE +2,96%
PROGRESSIVE (OHI
222,710 USD NYSE -0,09%
PROPETRO HOLDING
10,205 USD NYSE +5,31%
PROTAGONIST THER
86,2200 USD NASDAQ +1,28%
RANGE RESOURCES
40,160 USD NYSE +2,14%
REGENERON PHARMA
747,1500 USD NASDAQ +6,32%
REVOLUTION MEDIC
72,6700 USD NASDAQ +3,03%
ROPER TECHNOLOGI
445,5400 USD NASDAQ +0,17%
RYAN SPEC HLDG RG-A
56,750 USD NYSE +1,30%
SANDISK
226,5540 USD NASDAQ -7,89%
SEMRUSH HLDG RG-A
11,772 USD NYSE +0,10%
SERVICETITAN RG-A
86,8250 USD NASDAQ +0,65%
SOUTHWEST AIRLIN
32,510 USD NYSE +1,83%
SPIRE
86,895 USD NYSE +2,04%
TARGET
86,575 USD NYSE +0,59%
TARSUS PHARMA
80,8100 USD NASDAQ +4,80%
TJX COMPANIES
149,151 USD NYSE +2,29%
UNITEDHEALTH GRO
312,622 USD NYSE +1,15%
VALVOLINE
30,670 USD NYSE +0,03%
VIKING
63,300 USD NYSE +3,47%
WESTERN DIGITAL
157,0200 USD NASDAQ +1,98%
WILLIAMS-SONOMA
180,140 USD NYSE +3,15%
WIX.COM
101,3500 USD NASDAQ -0,34%
