information fournie par Reuters • 28/08/2025 à 14:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 140 dollars contre 135 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225$ contre 185

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 à 285 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à 220 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 à 130 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 145$ contre 151

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 93,00 $ contre 85,00

$

* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 47 $, contre

42 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 450 $ à 575 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène le cours cible de 52 $ à 50 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW abaisse le cours cible à 46 $, contre 54 $ auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : Mizuho réduit le prix cible à 43 $ de 50

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ de 70

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Jefferies initie avec une note d'achat; PT 5

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup augmente le prix cible de 275 $ à 283 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le cours à neutre de "acheter

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le prix cible de 97 $ à 72 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 84,00 $ à 76,00 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105 $ à 83 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible à 450$ de 460

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489$ de 520

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ de 530

* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 430$ de 450

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 500$ contre 530

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho réduit le prix cible à 430$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 460,00 $ contre 495,00

* Crowdstrike CRWD.O : Needham réduit le prix cible à 475,00$ de 530,00

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 450$ de 505

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 490$ contre 515

* Crowdstrike CRWD.O : Scotiabank réduit le prix cible à 440$ de 480

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush réduit le prix cible de 575 $ à 525 $

* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 9 à 15 dollars

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel augmente le prix cible à 84$ de 69

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 166 $ à 162 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 93 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup relève son objectif de cours à 150 $ contre 142 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 185$ contre 155

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ à partir de 132

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente l'objectif à 160,00 $ à partir de 135,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 170 $ à partir de 144 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action à "surperformer" à partir de

"performer le marché"

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 148 $ contre 141 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 27 à 30 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève le cours cible de 94 $ à 110 $

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 120 à 118 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 126 $ contre 129 $

* J M Smucker Co SJM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ contre 115 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Morgan Stanley augmente le PT à 163,00 $ de 162,00 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Kohls KSS.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 8,4 $ à partir de 7 $

* Kohls KSS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 16 $ contre 8 $

* Kohls KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 17 $ contre 9 $ auparavant

* Kohls KSS.N : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 17 $, contre 8 $ auparavant

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 9 à 16 dollars

* Kohls KSS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 5 à 8 dollars

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 à 6

dollars

* Nano Nuclear Energy Inc NNE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 117 à 125 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 117,00 $ contre 115,00 $

* Novavax Inc NVAX.O : H.C. Wainwright prend en charge avec une note d'achat; cible 10

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 82 $

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 93 $ contre 95 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 81 $ contre 90 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre 185 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 235 $ contre 220 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 210 $, contre 190 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $ Nvidia Corp NVDA.O : D.A.

Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205$ de 200

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève le prix cible à 240 $, contre 235 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ contre 206 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève le prix cible de 210 à 228 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 180 $, contre 155 $ auparavant

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 112$ contre 100

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 39 $ à 42 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 340 $ à 333 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 76 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 70 à 81 dollars

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 80

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 60,00 $ à 72,00 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 66 $ à 78 $

* PVH Corp PVH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 83 $ contre 73 $

* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : Barclays relève le cours cible de 83 à 101 dollars

* PVH Corp PVH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre 64,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO vise un prix de 129,00 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 163 $ à 173 $

* Snowflake SNOW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève le prix cible de 219 à 255 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève le prix cible de 191 $ à 221 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 280 $ contre 240 $

auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève l'objectif de cours à 276 $ contre 235 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 à 255 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève le prix cible de 235 à 260 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève le prix cible de 230 à 280 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 215 à 285 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 210 à 250 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens augmente le prix cible de 261 $ à 274 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève le prix cible à 275 $, contre 240 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 270 $ de 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 230 à 250 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 262,00 $ à 272,00 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler prend une note neutre; PT $66

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW augmente le prix cible de 143 $ à 145 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 30 $ à 47 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $

auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 88 $ auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 82,00 $ à 84,00 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 80 $ contre 72

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG augmente le prix cible de 335 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 349 $ contre 329 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 345 $ contre 335 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 290 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 325 $ contre 295 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 222,00 $ contre 210,00 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève l'objectif de cours à 355 $ contre 300 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève le prix cible de 325 à 355 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $, contre 310 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Stifel relève le prix cible de 295 à 320 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève l'objectif à 275 $, contre 268 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Barclays relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 61$ contre 55

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 172 $ à 181 $

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 200,00 $ contre 185,00 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ de 212 $