TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 140 dollars contre 135 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225$ contre 185

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 à 285 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à 220 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 à 130 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 145$ contre 151

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 93,00 $ contre 85,00

$

* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 47 $, contre

42 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 450 $ à 575 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène le cours cible de 52 $ à 50 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW abaisse le cours cible à 46 $, contre 54 $ auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : Mizuho réduit le prix cible à 43 $ de 50

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ de 70

* Bill Holdings Inc BILL.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Jefferies initie avec une note d'achat; PT 5

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Citigroup augmente le prix cible de 275 $ à 283 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le cours à neutre de "acheter

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le prix cible de 97 $ à 72 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 84,00 $ à 76,00 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 105 $ à 83 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible à 450$ de 460

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489$ de 520

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ de 530

* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 430$ de 450

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 500$ contre 530

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho réduit le prix cible à 430$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 460,00 $ contre 495,00

* Crowdstrike CRWD.O : Needham réduit le prix cible à 475,00$ de 530,00

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 450$ de 505

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 490$ contre 515

* Crowdstrike CRWD.O : Scotiabank réduit le prix cible à 440$ de 480

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush réduit le prix cible de 575 $ à 525 $

* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 9 à 15 dollars

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel augmente le prix cible à 84$ de 69

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 166 $ à 162 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 93 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup relève son objectif de cours à 150 $ contre 142 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 185$ contre 155

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ à partir de 132

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente l'objectif à 160,00 $ à partir de 135,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 170 $ à partir de 144 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action à "surperformer" à partir de

"performer le marché"

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 148 $ contre 141 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 27 à 30 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève le cours cible de 94 $ à 110 $

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 120 à 118 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 126 $ contre 129 $

* J M Smucker Co SJM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ contre 115 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Morgan Stanley augmente le PT à 163,00 $ de 162,00 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Kohls KSS.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 8,4 $ à partir de 7 $

* Kohls KSS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 16 $ contre 8 $

* Kohls KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 17 $ contre 9 $ auparavant

* Kohls KSS.N : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 17 $, contre 8 $ auparavant

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 9 à 16 dollars

* Kohls KSS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 5 à 8 dollars

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 à 6

dollars

* Nano Nuclear Energy Inc NNE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 117 à 125 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 117,00 $ contre 115,00 $

* Novavax Inc NVAX.O : H.C. Wainwright prend en charge avec une note d'achat; cible 10

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 82 $

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 93 $ contre 95 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 81 $ contre 90 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre 185 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 235 $ contre 220 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 210 $, contre 190 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $ Nvidia Corp NVDA.O : D.A.

Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205$ de 200

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève le prix cible à 240 $, contre 235 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ contre 206 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève le prix cible de 210 à 228 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 180 $, contre 155 $ auparavant

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 112$ contre 100

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 39 $ à 42 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 340 $ à 333 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 76 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 70 à 81 dollars

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 80

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 60,00 $ à 72,00 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 66 $ à 78 $

* PVH Corp PVH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 83 $ contre 73 $

* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : Barclays relève le cours cible de 83 à 101 dollars

* PVH Corp PVH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre 64,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO vise un prix de 129,00 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 163 $ à 173 $

* Snowflake SNOW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève le prix cible de 219 à 255 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève le prix cible de 191 $ à 221 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 280 $ contre 240 $

auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève l'objectif de cours à 276 $ contre 235 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 à 255 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève le prix cible de 235 à 260 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève le prix cible de 230 à 280 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 215 à 285 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 210 à 250 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens augmente le prix cible de 261 $ à 274 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève le prix cible à 275 $, contre 240 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 270 $ de 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 230 à 250 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 262,00 $ à 272,00 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler prend une note neutre; PT $66

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW augmente le prix cible de 143 $ à 145 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 30 $ à 47 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $

auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 88 $ auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 82,00 $ à 84,00 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 80 $ contre 72

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG augmente le prix cible de 335 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 349 $ contre 329 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 345 $ contre 335 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 290 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 325 $ contre 295 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 222,00 $ contre 210,00 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève l'objectif de cours à 355 $ contre 300 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève le prix cible de 325 à 355 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $, contre 310 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Stifel relève le prix cible de 295 à 320 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève l'objectif à 275 $, contre 268 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Barclays relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 61$ contre 55

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 172 $ à 181 $

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 200,00 $ contre 185,00 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ de 212 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
95,490 USD NYSE 0,00%
AGILENT TECH
118,690 USD NYSE 0,00%
APPLOVIN RG-A
462,9400 USD NASDAQ 0,00%
BILL HLDG
41,600 USD NYSE 0,00%
BIOMEA FUSION
1,8600 USD NASDAQ 0,00%
BXP
71,030 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
241,640 USD NYSE 0,00%
COOPER CO
74,1050 USD NASDAQ 0,00%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
422,6100 USD NASDAQ 0,00%
DOMO-B
17,5700 USD NASDAQ 0,00%
DONALDSON
82,110 USD NYSE 0,00%
EVOLENT HEALTH RG-A
9,610 USD NYSE 0,00%
EXTRA SP ST REIT
141,580 USD NYSE 0,00%
FIRSTCASH HLDGS
148,6000 USD NASDAQ 0,00%
FIVE BELOW
144,4100 USD NASDAQ 0,00%
GLACIER BANCORP
48,550 USD NYSE 0,00%
GOHEALTH RG-A
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GOHEALTH RG-A
5,3000 USD NASDAQ 0,00%
HEALTHEQUITY
87,9800 USD NASDAQ 0,00%
HP
27,140 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
124,4300 USD NASDAQ 0,00%
JM SMUCKER
105,780 USD NYSE 0,00%
KILROY RLTY REIT
41,160 USD NYSE 0,00%
KOHL'S
16,160 USD NYSE 0,00%
LIGHTPATH TECH-A
4,8000 USD NASDAQ 0,00%
NANO NUCLEAR
32,8900 USD NASDAQ 0,00%
NETAPP
112,1300 USD NASDAQ 0,00%
NOVAVAX
7,5800 USD NASDAQ 0,00%
NUTANIX RG-A
69,6000 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
181,6000 USD NASDAQ 0,00%
OKTA-A
93,0300 USD NASDAQ 0,00%
OMEGA HLTH REIT
42,660 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
291,310 USD NYSE 0,00%
PURE STORAGE RG-A
60,880 USD NYSE 0,00%
PVH
81,790 USD NYSE 0,00%
SERVICETITAN RG-A
105,5400 USD NASDAQ 0,00%
SILGAN HLDGS
46,350 USD NYSE 0,00%
SMN PRP GRP REIT
178,200 USD NYSE 0,00%
SN MISSOURI BANC
57,7800 USD NASDAQ 0,00%
SNOWFLAKE
200,490 USD NYSE 0,00%
TOLL BROTHERS IN
137,950 USD NYSE 0,00%
TRAVERE THERAPET
17,4400 USD NASDAQ 0,00%
URBAN OUTFITTERS
78,0100 USD NASDAQ 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
294,010 USD NYSE 0,00%
VIKING
62,940 USD NYSE 0,00%
VOR RLT REIT-SBI
37,650 USD NYSE 0,00%
WELLTOWER REIT
167,780 USD NYSE 0,00%
WENDY'S
10,4600 USD NASDAQ 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
192,250 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 14:03:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

