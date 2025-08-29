Allemagne: Les ventes au détail reculent plus que prévu en juillet

PHOTO DE FICHIER : Un paquet de saucisses dans le supermarché discount Penny, à Berlin

(Reuters) -Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,5% en juillet sur un mois, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,4% pour le mois dernier, après +1,0% en juin.

Elles ont augmenté de 1,9% en juillet sur un an, après une hausse de 4,9% un mois plus tôt et contre +2,6% attendus dans le consensus Reuters.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)