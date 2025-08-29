 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Les ventes au détail reculent plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 08:54

PHOTO DE FICHIER : Un paquet de saucisses dans le supermarché discount Penny, à Berlin

PHOTO DE FICHIER : Un paquet de saucisses dans le supermarché discount Penny, à Berlin

(Reuters) -Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,5% en juillet sur un mois, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,4% pour le mois dernier, après +1,0% en juin.

Elles ont augmenté de 1,9% en juillet sur un an, après une hausse de 4,9% un mois plus tôt et contre +2,6% attendus dans le consensus Reuters.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank