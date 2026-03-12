 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AeroVironment, Bumble, Lumentum.
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont AeroVironment, Bumble et Lumentum Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 305 dollars contre 390 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 107 à 138 $

* APA Corporation APA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 30 $ à 37 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 170

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 42

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 11 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 174 $ à 185 $

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup relève le cours cible à 3,9 $ contre 3,8

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à neutre de sous-pondéré

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 3,5 $ contre 4,5

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3,50 $ à 4,00

* Bumble Inc BMBL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 5,5

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 32$ contre 25

* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève le cours cible de 75 à 81 dollars

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 61 $ à 69 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 158 $ à 190 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 425

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 330

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15$ contre 20

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondéré de égal à égal

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 47 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 67 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 248 $ de 215 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à 40 $ de 28 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 144 $ contre 127 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT à 20$ de 30

* Farmland Partners Inc FPI.N : Raymond James réduit la performance du marché de "outperform" à "market

perform"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 70 $

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le cours à sous-pondération de égal à égal

* Hecla Mining Co HL.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 13 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 270 $ à 300 $

* Lear Corp LEA.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de prix: 135

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 675

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 410 à 470 dollars

* Minerva Neurosciences Inc NERV.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 7$ contre 4

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ contre 220 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 16$ contre 20

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 18,00 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible à 160$ de 125

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 66 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 69 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Olin Corp OLN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

* PENN Entertainment Inc PENN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le prix cible de 4,05 $ à 5 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 136 $ à 143 $

* Risque/Récompense Honeywellinc HON.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 235 $ à 245 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 285 $ à 375 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit le prix cible de 130 à 105 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : CIBC augmente le prix cible de neutre à surperformant

* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le cours cible de 235 $ à 265 $

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondérer de égal à égal

* Uipath Inc PATH.N : Mizuho ramène le cours cible de 15 à 12 dollars

* Uipath Inc PATH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 17,00 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 120 à 74 $

* Unifirst UNF.N : Barclays relève le cours cible de 250 à 280 dollars

* Ur-Energy Inc URG.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2,6 $ à 2,3 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 19 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 10 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit son objectif de cours à 9,5 $ contre 13,5

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 12 $ à 12,5 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ de 124 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/03/2026 à 12:01:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

