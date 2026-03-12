information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 12:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AeroVironment, Bumble, Lumentum.

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont AeroVironment, Bumble et Lumentum Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 390 à 305 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* SSR Mining Inc SSRM.O : La CIBC fait passer la cote de neutre à surperformant

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit la note de surperformance à performance du marché

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters le jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AeroVironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 305 dollars contre 390 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 107 à 138 $

* APA Corporation APA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 30 $ à 37 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 170

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 42

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 11 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 174 $ à 185 $

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup relève le cours cible à 3,9 $ contre 3,8

* Bumble Inc BMBL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à neutre de sous-pondéré

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 3,5 $ contre 4,5

* Bumble Inc BMBL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3,50 $ à 4,00

* Bumble Inc BMBL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 5,5

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 32$ contre 25

* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève le cours cible de 75 à 81 dollars

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 61 $ à 69 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 158 $ à 190 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 425

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 330

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15$ contre 20

* Conagra Brands Inc CAG.N : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondéré de égal à égal

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 47 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 67 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 248 $ de 215 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à 40 $ de 28 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 144 $ contre 127 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : BTIG réduit le PT à 20$ de 30

* Farmland Partners Inc FPI.N : Raymond James réduit la performance du marché de "outperform" à "market

perform"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 70 $

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo réduit le cours à sous-pondération de égal à égal

* Hecla Mining Co HL.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* Immunitybio Inc IBRX.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 13 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 270 $ à 300 $

* Lear Corp LEA.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de prix: 135

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 675

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 410 à 470 dollars

* Minerva Neurosciences Inc NERV.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 7$ contre 4

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ contre 220 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Murphy Oil Corp MUR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 16$ contre 20

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 18,00 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible à 160$ de 125

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 66 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 69 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Olin Corp OLN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

* PENN Entertainment Inc PENN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Jefferies relève le prix cible de 4,05 $ à 5 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 136 $ à 143 $

* Risque/Récompense Honeywellinc HON.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 235 $ à 245 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 285 $ à 375 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG réduit le prix cible de 130 à 105 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 35,50 $ à 48 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : CIBC augmente le prix cible de neutre à surperformant

* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le cours cible de 235 $ à 265 $

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix à sous-pondérer de égal à égal

* Uipath Inc PATH.N : Mizuho ramène le cours cible de 15 à 12 dollars

* Uipath Inc PATH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 17,00 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 120 à 74 $

* Unifirst UNF.N : Barclays relève le cours cible de 250 à 280 dollars

* Ur-Energy Inc URG.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2,6 $ à 2,3 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 19 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 10 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW réduit son objectif de cours à 9,5 $ contre 13,5

* Wealthfront Corp WLTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 12 $ à 12,5 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ de 124 $