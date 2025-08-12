information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 13:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Advanced Drainage Systems, Assurant, Chipotle Mexican Grill

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Advanced Drainage Systems, Assurant et Chipotle Mexican Grill.

FAITS MARQUANTS.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens augmente le prix cible de 135 $ à 145 $.

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours de 225 $ à 235 $.

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondéré.

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 175 $ à 240 $.

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 510 $ à 600 $.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Aaon Inc AAON.O : D.A. Davidson réduit son objectif de cours à 105 $ contre 125 $.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 231 $.

* ACV Auctions Inc ACVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 16,50 $ de 20 $.

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix de 21 $ à 17 $.

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Stephens réduit le prix cible de 16 $ à 11,50 $.

* Advance Auto Parts, Inc. AAP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 45 $.

* Aecom ACM.N : Barclays relève le cours cible de 120 $ à 130 $.

* Agenus Inc. AGEN.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $.

* AIG AIG.N : KBW réduit le prix cible à 91 $ contre 97 $.

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW réduit son objectif de cours à 124 $ contre 127 $.

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $.

* Arcosa Inc ACA.N : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 110 $.

* Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. ARCT.O : Wells Fargo réduit l'objectif à 42 $ de 45 $.

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 33 $ de 40 $.

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 40 $ à 42 $.

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 3 $ de 3,50 $.

* Assurant Inc AIZ.N : KBW augmente le prix cible de 225 $ à 235 $.

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays ramène le cours cible à 228 $ contre 241 $.

* Bigbear.ai Holdings Inc BBAI.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : Baird réduit le prix cible de 57 $ à 52 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 49 $ contre 50 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : Leerink Partners ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 50 $.

* Biohaven Ltd BHVN.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 54 $ à 30 $.

* BlackRock TCP Capital Corp. TCPC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 6 $ à 6,50 $.

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le prix cible de 45 $ à 42 $.

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le prix cible à 128 $ contre 137 $.

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stephens relève le prix cible de 55 $ à 65 $.

* Cheniere Energy Partners L.P. CQP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 56 $.

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 267 $ à 284 $.

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 53 $.

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré.

* Cion Investment Corporation CION.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 9 $ à 8,50 $.

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre.

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Citigroup réduit le prix cible de 67 $ à 33 $.

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $.

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 43 $ contre 42 $.

* Electronic Arts EA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 150 $ à 160 $.

* Encore Energy Corp EU.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 2,75 $ à 4 $.

* Energy Transfer LP ET.N : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 23 $.

* Equity Residential EQR.N : Barclays réduit le cours cible à 81 $ contre 83 $.

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 87 $.

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays réduit le prix cible à 298 $ contre 335 $.

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 26 $ contre 23 $.

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération.

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 53 $.

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies réduit le prix cible à 166 $ de 181 $.

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 120 $.

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 62 $ à 58 $.

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 36 $ à 34 $.

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 30 $ contre 33 $.

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 37 $ contre 40 $.

* Independence Realty Trust IRT.N : Barclays réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $.

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 175 $ à 240 $.

* Invitation Homes INVH.N : Barclays ramène le cours cible à 37 $ contre 40 $.

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $.

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Barclays augmente le prix cible de 9 $ à 10 $.

* Life360 Inc LIF.O : Stifel relève le cours cible de 87 $ à 92 $.

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stifel relève le cours cible de 609 $ à 637 $.

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 56 $.

* Meridianlink Inc MLNK.N : BTIG ramène le prix cible d'achat à neutre.

* Meridianlink Inc MLNK.N : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché.

* Meridianlink Inc MLNK.N : Barclays augmente le prix cible de 16 $ à 20 $.

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 165 $ à 185 $.

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 156 $ contre 172 $.

* Myomo Inc MYO.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 9,50 $ à 5 $.

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 37 $.

* Oklo Inc OKLO.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 90 $ contre 55 $.

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le prix cible à 113 $ contre 135 $.

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Citigroup augmente le prix cible de 20 $ à 21 $.

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 30 $.

* Owens & Minor Inc OMI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 4,70 $ contre 7,50 $.

* Owens & Minor Inc OMI.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 11 $.

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 225 $.

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer.

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies relève le prix cible de 16 $ à 21 $.

* Public Storage PSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 374 $ à 346 $.

* Pubmatic Inc PUBM.O : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $.

* RXO Inc RXO.N : Barclays réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $.

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC réduit le cours cible de 29 $ à 24 $.

* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération.

* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens fixe l'objectif de cours à 26 $.

* Samsara Inc IOT.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 44 $.

* Sensus Healthcare Inc SRTS.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $.

* Serve Robotics Inc SERV.O : Seaport Research Partners réduit le prix cible à neutre à partir d'achat.

* SLR Investment Corp SLRC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 12 $ à 13 $.

* Stem STEM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 1 $ à 13 $.

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo abaisse le cours cible de 4 $ à 3 $.

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre.

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup augmente le prix cible de 10,35 $ à 10 $.

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève le cours cible de 205 $ à 208 $.

* TKO Group TKO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $.

* Topbuild Corp BLD.N : Stephens relève l'objectif de cours à 450 $ contre 320 $.

* Trinity Capital Inc TRIN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 13,50 $ à 13 $.

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens réduit le prix cible de 28 $ à 20 $.

* UDR Inc UDR.N : Barclays ramène le cours cible de 51 $ à 48 $.

* Uipath Inc PATH.N : RBC réduit le cours cible à 12 $ contre 15 $.

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 510 $ à 600 $.

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $.

* Ziprecruiter, Inc. ZIP.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 5 $ contre 6 $.