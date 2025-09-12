information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 14:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Nextdecade, United Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Nextdecade et United Airlines.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 500 à 470 dollars

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 645 $ contre 665 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à

égalité de pondération

* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 209 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 149 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : BMO relève le prix cible de 215 à 240 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Citigroup augmente le prix cible à 23$ contre 20

* Acadia Realty Trust AKR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Adobe Inc ADBE.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 405 $ contre 475 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays augmente le prix cible de 460 à 465 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein réduit le prix cible de 530 $ à 508 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit le prix cible de 450 $ à 405 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 540 $ à 520 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 470 $ de 500

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 420 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 73 $ à 96 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies abaisse le cours cible à 250 $ contre 255 $

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 175$ contre 200

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le cours à neutre à partir de surperformant

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 725 $ contre 620 $ auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 140,00 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays augmente le prix cible à 179 $ de 151 $

* Arista Networks Inc ANET.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 155 $ à 175 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 175 $, contre 150 $ auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 185 $ contre 160 $ auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 140 $, contre 125 $

auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Wells Fargo relève le prix cible de 150 $ à 175 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7$ contre 8

* Array Technologies Inc ARRY.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à

sous-performance

* Autozone Inc AZO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 4510 $ contre 3916 $ auparavant

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 68 à 87 dollars

* Bioxcel Therapeutics Inc BTAI.O : Mizuho relève le prix cible de 2 à 4 dollars

* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 38 à 65 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 355 $ à 410 $

* Cable One Inc CABO.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 345 à 375 dollars

* Calavo Growers Inc CVGW.O : Stephens reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT $28

* Carnival Corp CCL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 28 $ à 33 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays réduit le prix cible de 82 $ à 74 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90$ contre 100

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Centene CNC.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 58 $ contre 56 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Stephens relève le cours cible à 215 $, contre 212 $ auparavant

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays relève le cours cible de 134 à 141 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 72 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $

auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 10 à 11 dollars

* Ecovyst Inc ECVT.N : BMO augmente le prix cible de 10 $ à 14 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* FIS FIS.N : Susquehanna réduit le cours cible à 77 $ contre 81 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 16,00 $ contre 18,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible de 658 $ à 668 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 9$ de 11

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève le cours cible de 31 à 39 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Mizuho relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $ auparavant

* Insulet Corp PODD.O : JP Morgan relève le cours cible de 340 à 415 dollars

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Citigroup réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter

* Lam Research LRCX.O : Mizuho augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le prix cible de 665 $ à 645 $

* Limoneira Co LMNR.O : Stephens reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 18 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 28 $ à 34 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 34 $ à 50 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 53 $ à 77 $

* Mission Produce Inc AVO.O : Stephens reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $17

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 15 $ de 10

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit la note de surpondération à égale pondération

* Nextdecade Corporation NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 10,00

* Nextdecade Corporation NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 10,00 $ contre 15,00 $

pour Nextdecade Corporation NEXT.O

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 43$ de 39

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif

de prix de 73

* Ralph Lauren Corp RL.N : Needham relève l'objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies réduit le prix cible de 145 $ à 135 $

* RH RH.N : Barclays réduit le prix cible à 385 $ contre 436 $

* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205$ contre 209

* RH RH.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 275$ contre 250

* RH RH.N : Telsey Advisory Group abaisse le prix cible de "surperformance" à "performance du

marché"

* RH RH.N : Telsey Advisory Group abaisse l'objectif de cours à 220$ contre 255

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 129 $ contre 128 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC relève le cours cible de 215 $ à 225 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Citigroup relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 35 dollars

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23 $ contre 18 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg ramène l'objectif de cours à 500 $ contre 600

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 90 $ à 98 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 197,00 $ à 192,00 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève le prix cible de 490 $ à 550 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Mizuho passe de neutre à sous-performance

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 122 à 149 dollars

* Victoria's Secret & Company VSCO.N : Morgan Stanley relève le PT à 27,00 $ contre 20,00 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Citigroup augmente le prix cible à 42 $ contre 34 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 125 $ à 140 $